Boca Juniors se entrenó en La Bombonera: el equipo que probó Claudio Úbeda de cara al Superclásico ante River Plate

Boca tiene todo listo para recibir a River

Boca Juniors se entrenó en La Bombonera con miras al Superclásico ante River Plate del próximo domingo, desde las 16:30 por la fecha 15 del Torneo Clausura. El entrenador Claudio Úbeda probó el equipo que se perfila como titular y que sufrirá una sola modificación respecto al once que superó a Estudiantes de La Plata el fin de semana pasado: el regreso de Leandro Paredes tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. De esta manera, el mediocampista quien actúa como capitán ante la ausencia de Edinson Cavani disputará su tercer clásico.

Durante el ensayo formal de fútbol realizado este jueves en el Estadio Alberto J. Armando, Úbeda ratificó la confianza en la estructura que le permitió a Boca encadenar victorias ante Barracas Central y Estudiantes, consolidando su posición en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2026. La única variante confirmada es el ingreso de Paredes en lugar de Tomás Belmonte, quien había ocupado su puesto en el último encuentro debido a la suspensión.

La línea defensiva se mantendrá sin alteraciones, con Juan Barinaga y Lautaro Blanco en los laterales, y la dupla central conformada por Ayrton Costa y Lautaro Di Lollo. En el mediocampo, Milton Delgado se afianza como titular tras su destacado desempeño en el Mundial Sub 20 y su aporte en los recientes compromisos, mientras que Carlos Palacios se perfila para continuar como volante por derecha, superando en la consideración del entrenador a Ander Herrera. La pulseada entre Palacios y Herrera se resolvió a favor del chileno, quien, pese a no exhibir un nivel sobresaliente en los últimos partidos, recibió un nuevo voto de confianza del cuerpo técnico.

Ander Herrera y Leandro Paredes (@BocaJrsOficial)

El propio Úbeda elogió públicamente a Herrera en la última conferencia de prensa, al afirmar: “Es un jugador súper inteligente que acomoda al equipo cada vez que entra. A pesar de que juegue pocos minutos, en los que juega lo hace bien y marca la diferencia”. No obstante, el estado físico del vasco, que regresó recientemente tras tres meses de inactividad por lesión, inclinó la balanza para que su aporte se reserve como alternativa desde el banco, especialmente para el segundo tiempo.

En la banda izquierda, Exequiel Zeballos se consolida como una de las figuras del equipo, respaldado por su rendimiento y su gol ante Estudiantes, lo que le asegura la titularidad. La dupla ofensiva, integrada por Miguel Merentiel y Milton Giménez, se mantiene inalterada, reflejando la apuesta de Úbeda por el doble nueve que ha dado resultados positivos en las últimas jornadas.

La situación de Edinson Cavani sigue siendo una incógnita. El delantero uruguayo se entrenó de manera diferenciada y no participó del ensayo formal, por lo que su presencia en el banco de suplentes dependerá de su evolución física hasta último momento.

De este modo, el probable once inicial de Boca Juniors para enfrentar a River Plate el domingo a las 16:30 en la Bombonera sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

La reciente coronación de Independiente Rivadavia de Mendoza ante Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina impidió que se liberara un cupo en la Tabla Anual clasificatoria a la próxima Copa Libertadores. Rosario Central es el que se aseguró su participación, mientras que el Xeneize se estaría quedando con el segundo boleto. A cinco unidades se encuentra River Plate, que marcha en posición de Repechaje. El Millonario no debe confiarse ya que Argentinos Juniors y Deportivo Riestra permanecen por debajo a solo una unidad, cuando restan dos fechas para el final de la fase regular.