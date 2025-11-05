Marcelo Gallardo hablará en conferencia de prensa este miércoles junto con Stefano Di Carlo, flamante presidente de River Plate

Marcelo Gallardo junto a Stefano Di Carlo en el River Camp (@RiverPlate)

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, brindará una conferencia de prensa hoy a partir de las 18 en la Sala de Sesiones del estadio Mâs Monumental y estará en compañía del flamante presidente de la institución, Stefano Di Carlo.

El nuevo mandatario del Millonario, que ganó las elecciones celebradas el pasado sábado 1 de noviembre con el 61.77% de los votos, visitó al plantel el martes en el River Camp tras asumir sus funciones y tuvo una charla con Gallardo, su cuerpo técnico y los jugadores en uno de los gimnasios del predio que el club posee en Ezeiza.

Este diálogo con los periodistas se da a pocas horas del Superclásico de este domingo contra Boca Juniors en la Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. De hecho, será la posibilidad de volver a escuchar a Marcelo Gallardo después de ausentarse a la conferencia tras la reciente derrota por 1-0 a manos de Gimnasia en el Monumental por la jornada 14 del campeonato local.

La última vez que el Muñeco brindó declaraciones a los reporteros sucedió en la medianoche del 25 de octubre, luego de que River Plate fuera eliminado en semifinales de la Copa Argentina por Independiente Rivadavia de Mendoza. En aquella oportunidad, se refirió a su continuidad en el cargo, ya que su contrato vence en diciembre próximo: "Analizaremos al final de la temporada, en la que faltan pocos días y después haremos un análisis de cómo seguimos porque claramente hasta ahora los objetivos no se han cumplido“.

Marcelo Gallardo da indicaciones en la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia (Fotobaires)

El encuentro de este fin de semana, que arrancará a las 16:30 (hora argentina), es trascendental para la Banda, debido a que se enfrenta a un rival directo en la pelea por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La caída contra el Lobo y la reciente victoria del Xeneize ante Estudiantes en La Plata los alejó y, por el momento, el equipo de Claudio Úbeda está segundo en la Tabla Anual con 56 puntos, ocupando uno de los dos boletos que dan el pasaje directo a la primera ronda del certamen continental junto al líder Rosario Central (65).

Mientras tanto, los de Núñez están terceros con 52 unidades, a cuatro de su clásico rival y deberían jugar el Repechaje desde la Fase 2, la instancia en la que Boca Juniors perdió a principios de 2025 contra Alianza Lima. Un escalón por debajo, ya en zona de Sudamericana, Argentinos y Deportivo Riestra (51) permanecen muy cerca de River Plate. El dato clave es que si el Bicho sale campeón este miércoles de la Copa Argentina quedará excluido de la pelea por el boleto a la Libertadores ya que se clasificará directo por obtener ese título.

Por otro lado, los conducidos por Gallardo buscarán asegurar su lugar en los Playoffs del Torneo Clausura en estas últimas jornadas del certamen. Se ubican en la sexta posición de la Zona B con 21 puntos y perseguirán el deseo de alcanzar el cuarto lugar del grupo para evitar jugar lo que resta del año fuera del Monumental, teniendo en cuenta que una hipotética final será en estadio neutral. Después de chocar contra Boca Juniors, cerrará su fixture ante Vélez en Liniers.

Por su lado, en su nuevo rol como sucesor de Jorge Brito, Di Carlo llevó tranquilidad a los socios de River y en un tramo de su discurso en el acto de asunción, expresó: “Sepan todos que tenemos la tranquilidad de que estamos muy unidos. Esa unión entre jugadores, dirigentes y cuerpo técnico nos va a sacar adelante y nos va a hacer retomar la senda de la que brevemente nos hemos desviado. Tenemos muy claro hacia donde ir, les pedimos confianza y que todo este proceso decante y madure, sepamos todos que el horizonte es el mismo. Somos gente de River que vemos las mismas cuestiones sobre lo que tenemos que trabajar. Las vamos a corregir y sortear, River va a estar siempre en el lugar que corresponde. Hay que tener templanza, convicción, seguridad y fe como han tenido los socios en nosotros, en esta comisión directiva para hacer seguir creciendo a River".

“Esto es una familia, tenemos que trabajar todos juntos.Los desafíos son infinitos. Conozco perfectamente el peso de la historia en este club y entiendo perfectamente que nadie es fundacional, ni viene a inventar nada. Esto es una construcción colectiva, siempre con el esfuerzo de los socios de River. Hoy termina un proceso que también transformó y cambió a River para siempre. No quiero dejar de destacar el aporte que River hace a la Argentina, al deporte argentino, a la cultura y a la educación. No podemos perder de vista la dimensión de lo que es River”, completó el presidente de 36 años luego de tomar formalmente el cargo en el club de Núñez.