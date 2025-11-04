Deportes

Las fotos de Stefano Di Carlo con el plantel de River Plate y Marcelo Gallardo en su primer día de gestión

El flamante presidente del Millonario se acercó al River Camp horas después de su asunción

Stefano Di Carlo, flamante presidente
Stefano Di Carlo, flamante presidente de River Plate, estuvo en el entrenamiento del equipo junto a Marcelo Gallardo y los jugadores (@RiverPlate)

Comenzó una nueva era en River Plate con Stefano Di Carlo como nuevo presidente. La máxima autoridad del club de Núñez, que ganó las históricas elecciones el sábado pasado con casi el 62% de los votos, se hizo presente en el entrenamiento de hoy y participó de una charla con el plantel junto a Marcelo Gallardo y el cuerpo técnico del equipo profesional que el próximo domingo visitará a Boca Juniors en el Superclásico.

“El Presidente Stefano Di Carlo, presente en el entrenamiento de este martes en River Camp junto a Marcelo Gallardo, su cuerpo técnico y el plantel completo de River. ¡Vamos todos unidos!”, fue el mensaje de la cuenta oficial del Millonario en redes sociales con las fotos del dirigente que se convirtió en el sucesor de Jorge Brito a partir de este martes.

La presencia del directivo de 36 años en el centro de entrenamientos que posee el club en la localidad de Ezeiza se dio el día después de su asunción como presidente y luego de la derrota de River como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. Los dirigidos por Gallardo suman 21 puntos, se encuentran quintos en puestos de Playoffs, pero perdieron 4 de sus últimos 5 encuentros. En cuanto a la Tabla Anual que clasifica a las copas internacionales, la Banda está tercera, a cuatro unidades de Boca Juniors en la lucha por ingresar a Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

Stefano Di Carlo se reunió
Stefano Di Carlo se reunió con el plantel de River Plate en Ezeiza (@RiverPlate)

Durante su discurso de presentación en el acto de asunción como nuevo presidente, Di Carlo, líder de la agrupación Filosofía River, expresó: “Esto es una familia, tenemos que trabajar todos juntos. Los desafíos son infinitos. Conozco perfectamente el peso de la historia en este club y entiendo perfectamente que nadie es fundacional, ni viene a inventar nada. Esto es una construcción colectiva, siempre con el esfuerzo de los socios de River. Hoy termina un proceso que también transformó y cambió a River para siempre. No quiero dejar de destacar el aporte que River hace a la Argentina, al deporte argentino, a la cultura y a la educación. No podemos perder de vista la dimensión de lo que es River”.

Stefano Di Carlo no esquivó el momento turbulento que atraviesa el club en lo deportivo. Es por eso que cerró su discurso con un pedido claro de unidad para “continuar con el exitoso camino” que se inició hace más de una década. “Esta comisión directiva preparada y lista para ponerse a trabajar de inmediato. Sabemos que son muchos los desafíos y que esto es una continuidad, pero a la vez es una nueva etapa, con desafíos y oportunidades nuevas. Con un punto de partida nuevo, con un piso nuevo como Rodolfo (D’Onofrio) le dejó a Jorge (Brito) y Jorge nos deja a nosotros. Es por eso que tenemos que tener claro que no podemos perder de vista nunca el objetivo, la misión y la visión, y el deber histórico constitutivo de River. No hay que sobre exaltarse, los momentos no tienen que incomodar ni hacer perder de vista los objetivos, los ejes y el camino por el que vamos de forma exitosa desde hace 12 años”.

“Sepan todos que tenemos la tranquilidad de que estamos muy unidos. Esa unión entre jugadores, dirigentes y cuerpo técnico nos va a sacar adelante y nos va a hacer retomar la senda de la que brevemente nos hemos desviado. Tenemos muy claro hacia donde ir, les pedimos confianza y que todo este proceso decante y madure, sepamos todos que el horizonte es el mismo. Somos gente de River que vemos las mismas cuestiones sobre lo que tenemos que trabajar. Las vamos a corregir y sortear, River va a estar siempre en el lugar que corresponde. Hay que tener templanza, convicción, seguridad y fe como han tenido los socios en nosotros, en esta comisión directiva para hacer seguir creciendo a River", concluyó Di Carlo.

Stefano Di Carlo se reunió
Stefano Di Carlo se reunió con el plantel de River (@RiverPlate)

A sus 36 años, Stéfano Di Carlo será el máximo mandatario de la entidad de Núñez más joven desde el ascenso de Antonio Vespucio Liberti (nacido en agosto de 1901) a la presidencia en 1933. Vale recordar que la fórmula oficialista que se gestó en 2013 y que seguirá al mando de River Plate hasta finales de 2029 se completa con Andrés Ballotta —antes tesorero y jefe de campaña— como Vicepresidente 1°, Ignacio Villarroel —Vicepresidente 2°— continuando con su cargo y Mariano Taratuty, quien se desempeñaba como secretario de actas y presidente de Obras e Infraestructura, como Vicepresidente 3°. Agustín Forchieri, ex prosecretario, quedará al frente de la secretaría general y Clara D’Onofrio hará lo propio como Primera Vocal.

El último sábado, el oficialismo completó una contundente victoria en las urnas y recibió el apoyo de 15.960 socios, que lo convirtieron en el presidente más votado de la historia del club. Di Carlo logró el primer lugar con el 61.77% de los votos totales aventajando a Carlos Trillo 16.22% (4.191 votos), Luis Belli 9.68% (2.502 votos), Daniel Kiper 8.29% (2.139 votos) y Pablo Lunati 4.04% (1.045 votos).

