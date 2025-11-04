Deportes

Tomás Etcheverry debutó con un triunfo en el ATP de Atenas, el torneo organizado por la familia Djokovic

El platense superó al estadounidense Mackenzie McDonald en tres sets y avanzó a los octavos de final del nuevo certamen que se disputa sobre superficie rápida bajo techo en Grecia

Tomás Etcheverry se clasificó para
Tomás Etcheverry se clasificó para los octavos de final del ATP 250 de Atenas al derrotar al estadounidense Mackenzie McDonald (Crédito: @hellenicchampionship)

Tomás Etcheverry (60° del ranking ATP) tuvo un debut de máxima exigencia en el ATP 250 de Atenas, el nuevo certamen del circuito que se disputa sobre canchas rápidas y bajo techo. El platense, de 26 años, necesitó casi tres horas de juego para derrotar al estadounidense Mackenzie McDonald (110°) por 6-7(5), 7-6(3) y 6-3.

En el inicio del encuentro, ambos jugadores impusieron el dominio de su saque y mantuvieron la igualdad sin ceder oportunidades hasta el tiebreak, donde el jugador de los Estados Unidos se mostró más preciso y se llevó el primer set por 7-6(5). En el comienzo del segundo parcial, Etcheverry consiguió un quiebre que lo ilusionó con cambiar el rumbo del partido, aunque no logró confirmarlo en el juego siguiente. La definición volvió a resolverse en el desempate, pero esta vez fue el argentino quien tomó la iniciativa y niveló el marcador al imponerse por 7-6(3).

En el set decisivo, el albiceleste dio un golpe de autoridad desde el inicio: se adelantó 3-0 con una notable efectividad al servicio, conectó cinco aces y registró un 80% de primeros saques, ganando el 79% de los puntos disputados con ese tiro. Con solidez y determinación, supo defender la ventaja hasta el final y cerró el partido con un 6-3 que selló su clasificación a los octavos de final.

Tomás Etcheverry en el ATP
Tomás Etcheverry en el ATP 250 de Atenas persigue conseguir tu primer título en el Tour tras perder las finales de Santiago y Houston en 2023, y Lyon en 2024 (Crédito: @hellenicchampionship)

Con el triunfo entre sus manos, el bonaerense se manifestó: “Súper contento de haber jugado así. Fue un nivel increíble de ambos, una verdadera batalla de tres horas. Ahora toca recuperarme para mañana, pero sí, estoy muy feliz, porque el segundo set fue duro para mí. Conseguí el primer break, pero él me lo recuperó rápido. Intenté mantenerme fuerte mentalmente, ir punto a punto y jugar mi mejor tenis. Estoy muy contento de estar acá. Gracias por todo el apoyo, escuché muchos ‘¡Vamos, Tomy!’, y fue algo muy especial para mí.”

La presencia de Etcheverry en el torneo griego responde a un doble objetivo: recuperar confianza en su juego y sumar los puntos necesarios para volver al Top 30 del ranking mundial. Su mejor ubicación histórica fue el puesto 27°, alcanzado a comienzos de 2024, y busca cerrar el año los más alto posible para evitar las clasificaciones en los torneos más importantes.

Tomás Etcheverry enfrentará al francés
Tomás Etcheverry enfrentará al francés Alexandre Muller en los octavos de final del ATP 250 de Atenas

Pese a una temporada irregular, en la que se produjo el final de su vínculo con Horacio de la Peña, Etcheverry decidió dar un nuevo impulso a su equipo de trabajo: volvió a incorporar a Walter Grinóvero como segundo entrenador y sumó por primera vez a Kevin Konfederak en su silla. Sin embargo, el oriundo de La Plata aún tiene una cuenta pendiente en su carrera: conquistar su primer título ATP Tour. Hasta el momento disputó tres finales —Santiago y Houston en 2023, y Lyon en 2024— sin poder adueñarse del trofeo.

En los octavos de final, el Retu se medirá con el francés Alexandre Muller (43°), quien superó al alemán Jan-Lennard Struff (101°) en su debut por 6-3, 2-6 y 7-6(6).

Cabe destacar que el serbio Novak Djokovic (5°), primer sembrado, debutará en la segunda ronda ante el chileno Alejandro Tabilo (89°) y el italiano Lorenzo Musetti (9°) se medirá con el suizo Stanislas Wawrinka (159°).

