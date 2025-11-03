Deportes

Marcelo Torres, el verdugo de River: de la cantera de Boca a dar el golpe en el Monumental con un dorsal especial

El delantero, de 27 años, surgió de las Inferiores del Xeneize, donde no tuvo mucho rodaje. Volvió al fútbol argentino esta temporada y se transformó en el artillero de Gimnasia, que volvió a ganar en Núñez después de 20 años

Para mí es algo muy hermoso hacerle goles a River. Ya me ha tocado en Reserva pero este es el más especial porque es el primer gol en Primera a River, lo festejo doble”.

En 2017, con la camiseta de Talleres, Marcelo Torres enfrentó por primera vez en la élite al Millonario, pese a haber surgido de las Inferiores de Boca. Y anotó un tanto en el triunfo 4-0 de la T en Córdoba.

Esta vez, al Chelo, de 27 años, le tocó su primera excursión al Monumental. Y vaya que aprovechó la visita: Gimnasia venció al River de Gallardo por 1 a 0 con el gol de penal del delantero, y volvió a festejar en Núñez luego de 20 años.

El atacante tripero, además, volvió a demostrar su importancia en la estructura del equipo: firmó su quinto grito en 14 partidos disputados, 12 de ellos como titular.

El punta se hizo cargo de ejecutar el remate desde los 12 pasos a los diez minutos del segundo tiempo, tras la infracción a Bautista Merlini dentro del área, que el árbitro Nazareno Arasa sancionó luego de ser convocado a revisar la acción en la pantalla del VAR. Torres disparó al palo contrario al que se arrojó Franco Armani y celebró con enjundia, luciendo el dorsal 32, el que utiliza inspirado en un tal Carlos Tevez.

Pese a surgir de La Ribera, el Chelo tuvo que escribir su historia fuera del club que lo formó, ante la falta de oportunidades. Saltó al plantel profesional en 2016 y sus buenas actuaciones en las selecciones juveniles lo pusieron en la vitrina. Fue el máximo anotador del combinado Sub 20 que disputó el Sudamericano de Ecuador en 2017 (cinco conquistas) y sumó dos más en el Mundial de la categoría de dicho año.

Lo acogió Talleres, donde jugó 14 encuentros (tres goles). Después buscó chances en Banfield (un tanto en 15 duelos), y se mudó al fútbol de Chipre, donde encontró una plataforma para destacarse, tanto en el Pafos como en el Akritas Chiorakas. También estuvo en el Riga de Estonia.

Hasta que Gimnasia vendió a Rodrigo Castillo a Lanús y se abrió la puerta del Bosque para que demostrara su vigencia. Y lo hizo ni más ni menos que en el Monumental. Además, en un equipo que transpiró sacrificio y solidaridad, marcó, presionó, ocupó espacios, molestó y supo ganar tiempo cuando el local asfixió a la visita. Fue reemplazado sobre el final, con el deber cumplido. Y seguramente habrá recordado su pasado en Boca, justamente el rival de River el próximo domingo 9 de noviembre en La Bombonera.

Bonus track: con la victoria, Gimnasia alcanzó la línea de los 16 puntos en la Zona B y está a apenas uno de Talleres, el último clasificado a los playoffs del Torneo Clausura.

