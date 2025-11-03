Deportes

La sorpresiva decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Gimnasia y en la previa del Superclásico con Boca

El entrenador se mostró muy molesto durante el encuentro ante el Lobo y terminó preocupado tras la histórica derrota en el Monumental

Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa tras la derrota de River Plate frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental. Esta llamativa decisión se produce en medio de la crisis que atraviesa el club y justo en la antesala del Superclásico ante Boca Juniors del próximo domingo en La Bombonera. El silencio del entrenador sorprendió tanto a la prensa como a los hinchas, quienes ya habían manifestado su descontento con cánticos y pedidos de cambios en la conducción.

El encuentro, correspondiente a la fecha catorce del Torneo Clausura, terminó con un triunfo por 1-0 para Gimnasia, que supo capitalizar los errores de River y se llevó una victoria histórica del Monumental. El único gol del partido llegó a los cincuenta y seis minutos, cuando el árbitro Nazareno Arasa sancionó un penal tras la intervención del VAR. Marcelo Torres fue el encargado de convertir la pena máxima, desatando la frustración de los locales y consolidando la actuación sólida del conjunto platense, que presionó alto y se mostró ordenado durante todo el encuentro.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la falta de ideas y ritmo en el equipo dirigido por Gallardo, especialmente en la primera mitad. A los quince minutos, Facundo Colidio debió abandonar el campo por una lesión muscular en la pierna izquierda, lo que obligó a su reemplazo por Cristian Jaime. Colidio se retiró entre lágrimas y su presencia en el Superclásico parece descartada a la espera de estudios médicos.

La tensión en el estadio Monumental fue en aumento a medida que transcurrían los minutos. El público local expresó su impaciencia con cánticos que exigían mayor compromiso y rendimiento, mientras el equipo visitante se replegó con inteligencia tras el gol. En el tiempo de descuento, River tuvo la oportunidad de igualar el marcador, pero Miguel Borja falló un penal en el minuto noventa más doce, permitiendo que Nelson Insfrán se convirtiera en figura al asegurar la victoria de Gimnasia.

La derrota dejó a River en una posición comprometida en la tabla anual: el equipo suma cincuenta y dos puntos, se mantiene tercero y ocupa, por ahora, un lugar en la fase previa de la Copa Libertadores. Boca Juniors lo supera por cuatro unidades y Rosario Central lidera con trece puntos de ventaja, cuando solo restan seis en juego. De mantenerse en el tercer puesto, el conjunto de Núñez deberá disputar la Fase Previa y no podrá ser cabeza de serie en la próxima edición del certamen continental.

El presente deportivo de River se ha visto agravado por una racha negativa: el equipo ha perdido cinco de sus últimos seis partidos en el Torneo Clausura, incluyendo cuatro derrotas consecutivas como local (ante Palmeiras, Riestra, Sarmiento y Gimnasia), una situación inédita en los últimos noventa y nueve años. Además, el club quedó eliminado tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Argentina, lo que ha incrementado la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico.

La ausencia de Gallardo ante los medios no solo generó sorpresa, sino que también alimentó especulaciones sobre su estado de ánimo y la búsqueda de respuestas internas en un contexto de resultados adversos. Desde el club, no se descarta que el entrenador brinde declaraciones en los próximos días, en la previa del Superclásico frente a Boca Juniors, un partido que puede definir el futuro inmediato de River en el torneo.

La última vez que Gallardo habló en conferencia de prensa fue tras la eliminación en semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, donde expresó: “Analizaremos al final de la temporada, donde faltan muy pocos días, y después haremos un análisis de cómo seguimos. Hasta ahora, los objetivos no se han cumplido. Nos queda rever si podemos intentar estos últimos cuarenta y cinco días agarrarnos del campeonato, que es la única chance que tenemos para revertir este año completamente negativo y después de eso veremos y analizaremos cómo terminamos el año. Y después tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, es así y punto”.

El Superclásico entre River y Boca está programado para el próximo domingo a las 16 horas en el estadio La Bombonera. La Asociación del Fútbol Argentino aún debe confirmar el árbitro del encuentro, que se anunciará entre martes y miércoles.

