El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia

La gente de River explotó contra el equipo

Halloween llegó dos días después en Núñez. Luego de las históricas elecciones en River Plate, en las que el oficialismo ganó de manera contundente con Stefano Di Carlo a la cabeza, el rendimiento del equipo no fue el esperado. En el Estadio Monumental, mismo escenario en el que se vivió una jornada especial durante el sábado, el conjunto de Marcelo Gallardo volvió a recibir un duro mazazo a su presente: cayó 1-0 frente a Gimnasia de La Plata. Así, quedó sexto en el Grupo B del Torneo Clausura. En la tabla anual, se sostiene en el tercer escalón, en zona de clasificación a la fase previa de la próxima Copa Libertadores.

En la antesala al Superclásico, el triunfo de Boca Juniors por 2-1 en el último minuto sobre Estudiantes en La Plata aumentó la presión sobre un cuadro millonario, que sumó su cuarta derrota al hilo en su hogar. Y vio cómo la gente detonó el termómetro ante el pobre rendimiento de la Banda.

MINUTO A MINUTO

PREVIA

En la popular ya estaban preparadas tres banderas con un respaldo contundente para Gallardo. Una grande, con el mensaje “Nunca dejamos de creer” acompañada por las imágenes del Muñeco, Matías Biscay y Hernán Buján.

Media hora antes, con un Monumental que ya estaba en un 80%, empezó a bajar de las gradas un poderoso “vamos River Plate, pongan huevo, no podés perder”. Además, se empezó a palpitar el Superclásico de la próxima semana con canciones contra Boca.

Cuando anunciaron en los altoparlantes las formaciones fue otro momento que evidenció el descontento que bajó desde las tribunas. Más allá de que hubo varios integrantes del Millonario que pasaron de forma indiferente por el veredicto de la gente, hubo otros que se llevaron una fuerte silbatina. Los más reprobados fueron Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja. En menor medida, Kevin Castaño, Matías Galarza, Giuliano Galoppo y Nacho Fernández también fueron abucheados.

Los más aplaudidos, y con diferencia, fueron Franco Armani, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Juan Fernando Quintero y Marcelo Gallardo. De lado de Gimnasia, el que se llevó algunos silbidos fue Nicolás Barros Schelotto, hijo de Guillermo.

Cuando los equipos salieron a la cancha, hubo un gran recibimiento, con fuegos artificiales incluidos. Y, como de costumbre, el ya característico “Muñeeeco”.

LAS REACCIONES DURANTE EL ENCUENTRO

-4 minutos: los primeros aplausos bajaron por una buena jugada individual de Ian Subiabre, quien terminó con un remate que golpeó al costado de la red.

-8 minutos: River controlaba la pelota, pero Gimnasia sacaba algunas contras con las que inquietaba levemente el arco de Franco Armani.

-14 minutos: sale Colidio, aplaudido. Entra el juvenil Jaime.

-15 minutos: Kevin Castaño falló un pase fácil y levantaron los murmullos de la gente, que prosiguieron con el correr de los minutos.

-23 minutos: ante un River que no era para nada avasallante y no lograba penetrar la defensa del Lobo, la impaciencia comenzó a bajar desde la hinchada.

-28 minutos: ante la apatía del enfrentamiento en el campo de juego, con dos equipos que no generaban peligro, los aficionados cantaron contra Boca.

-32 minutos: luego de una importante llegada de Gimnasia, cada pase erróneo y pelota dividida pérdida generó un fuerte murmullo en las gradas.

-44 minutos: “Vamo’, vamo’, vamo’, River Plate”, comenzó a bajar con una intensidad desde las tribunas.

-Final del primer tiempo. Con el 0-0, hubo fuertes silbidos del público para un River que dejó una pálida imagen. Muchos hinchas se pararon de su butaca y, con los brazos en jarra, miraban casi con resignación lo que fue un rendimiento similar a lo que venían viendo. Durante el entretiempo, se divisaban cientos de “reuniones” entre hinchas que hablaban acaloradamente sobre lo ocurrido. No obstante, los jugadores recibieron un tenue aplauso cuando volvieron al terreno desde el vestuario.

SEGUNTO TIEMPO

-6 minutos: Juan Portillo cometió penal y el clima elevó la tensión. Luego de que Nazareno Arasa recibiera el llamado desde el VAR, los hinchas fueron claros: “Movete, River, movete”.

-13 minutos: tras el gol de Gimnasia, la temperatura subió y el cancionero también escaló: “Pongan más huevo, pongan más corazón”.

-14 minutos: Kevin Castaño perdió una pelota por no decidir rápido y comenzó a ser uno de los grandes apuntados por los hinchas.

16 minutos: Gallardo realizó tres modificaciones al mismo tiempo y en el Monumental no se escuchó ni un solo aplauso. El desconcierto desde el banco se trasladó a la hinchada cuando el pibe Jaime, quien había ingresado en el primer tiempo, fue sustituido.

17 minutos: por primera vez en el partido sonó el clásico “Jugadores, la c… de su madre”.

-20 minutos: el estadio ya era un murmullo constante. Todo era nerviosismo y enojo.

-25 minutos: River seguía sin reaccionar. Los murmullos inhibían aún más a los jugadores. Mientras tanto, los hinchas cambiaron los reproches por un “cuidate, Bostero, ya nos vamos a ver de nuevo”, dejando en claro que no se olvidaban del próximo fin de semana..

-31 minutos: el “camos todos unidos, vamos no nos quedemo’” de los hinchas duró solo unos minutos.

-34 minutos: otro claro cabezazo de Meza, que tuvo la misma tónica que todas las jugadas de peligro de River. Todas las chances del Millonario llegaron después de abrir la pelota a banda y lanzar un centro -generalmente de una posición incómoda- para la llegada de un atacante.

40 minutos: Portillo se retiró bajo una fuerte silbatina e ingresó Nacho Fernández, algo que elevó el ruido que bajaba desde las gradas.

42 minutos: la pelota ya era un fuego en River y todas las acciones terminaban en insultos.

43 minutos: “Que se vayan todos, que no quede, ni uno solo”, atronó. El endeble presente futbolístico del equipo hizo sonar un hit que suena poco en el Monumental.

44 minutos: “Transpiren la camiseta. Escuchen, los jugadores, pongan más huevo si quieren salir campeones. En River hay que ganar y no pensar a qué boliche hay que salir a bailar”, fue otro hit que se escuchó sobre el final.

45 minutos: las autoridades del partido añadieron nueve minutos más.

46 minutos: nuevamente se escuchó el “movete, River, movete”, mientras el cuadro de Gallardo se mostraba completamente desordenado.

50 minutos: volvió a escucharse “Jugadores…”.

51 minutos: la furia desde las gradas no para de hacerse sentir: “Pongan huevo que en la Boca tenemos que ganar”.

54 minutos: Suso le cometió penal a Martínez Quarta y el público explotó.

57 minutos: Arasa fue al VAR y la denominación de ‘hervidero’ al Monumental le quedaba extremadamente corta.

58 minutos: el juez cobró el penal y se gritó como un gol. Sin embargo…. Insfrán tenía otros planes y le atajó el disparo a un Miguel Ángel Borja, quien fue repudiado desde que inició la jornada. Volvió a ensordecer el hit “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

Fin del partido: el panorama tras el pitido final resultó desolador. En las tribunas y los alrededores del Monumental reinaba la furia y la desazón. El Superclásico se jugará el próximo 9 de noviembre en La Bombonera y el River de Gallardo tendrá la oportunidad de comenzar a revertir un presente que poco tiene que ver con los nombres y la inversión que realizó.