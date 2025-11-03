Cuáles son los jugadores que han salido de Pumas por situaciones extracancha

Aaron Ramsey se desvinculó de Pumas después de una breve participación, marcada por la pérdida de su perrita Halo y dificultades familiares que llevaron a su salida anticipada del club. (REUTERS)

Aaron Ramsey decidió rescindir su contrato con Pumas y abandonar el club antes de que finalice la temporada, así lo informó el insider Fabrizio Romano el pasado 31 de octubre. El mediocampista tuvo un paso efímero con los universitarios, participando en solamente seis partidos de la Liga MX, donde anotó un gol y acumuló 235 minutos en el terreno de juego.

La salida del futbolista galés se produjo tras semanas difíciles marcadas por la desaparición de Halo, la perrita de la familia, lo que provocó gran dolor y tristeza tanto en él como en su esposa Colleen. Ambos expresaron públicamente su descontento en los últimos días por lo ocurrido con su compañera de cuatro patas y finalmente optaron por dejar el país.

El futbolista galés se suma a una selecta lista de jugadores que han dejado al cuadro universitario por la puerta de atrás debido a situaciones legales, conflictos internos en el vestidor o problemas personales.

A continuación, te presentamos un listado de las figuras más relevantes que han dejado a Pumas en medio de estas controversias, recordando algunos de los momentos más tensos y las razones que motivaron su despedida del conjunto auriazul.

Figuras en Pumas involucradas en escándalos fuera de la cancha

Dani Alves

Dani Alves, exjugador de Pumas, fue acusado y condenado inicialmente por agresión sexual en 2024, pero fue absuelto en 2025 tras revisión judicial que encontró falta de pruebas. (REUTERS/Henry Romero)

El jugador brasileño Dani Alves vivió un giro dramático en su vida personal durante su paso por Pumas, luego de ser arrestado en enero de 2023 acusado de violar a una mujer en una discoteca de Barcelona la noche del 31 de diciembre de 2022, según información judicial y sentencias emitidas por tribunales españoles.

En febrero de 2024, Alves fue declarado culpable de agresión sexual y condenado a cuatro años y medio de prisión. Durante el juicio, que duró tres días, negó haber cometido el delito y sostuvo que la relación fue consensuada, según información de ESPN.

El ex jugador del Barcelona permaneció en prisión preventiva desde su detención hasta marzo de 2024, cuando salió bajo fianza mientras esperaba la resolución de su caso.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la condena en marzo de 2025 y absolvió a Alves tras revisar las pruebas, argumentando que existían inconsistencias y falta de evidencia suficiente. A pesar de la absolución, su paso por Pumas quedó marcado por el escándalo legal que truncó su etapa en el club y afectó su imagen pública.

Marco García

El ex jugador de Pumas se vio envuelto en una polémica en octubre de 2020 cuando fue denunciado por una profesora del club Universidad Nacional por acoso sexual. La acusación se basó en un incidente ocurrido en 2017, cuando Marco, apenas un menor de edad de 17 años, tomó fotografías inapropiadas a la docente mientras ella impartía clases a jugadores de las fuerzas básicas del club.

Aunque inicialmente no se habló públicamente del suceso, tres años después de la denuncia salió a la luz justo cuando Marco debutaba en la Primera División, lo que generó un gran revuelo mediático y llevó a la directiva de Pumas a suspender al jugador sin goce de sueldo por dos meses y sometiéndolo a un proceso de sensibilización y asesoría psicológica.

“El Enano”, como también es conocido, aceptó que siempre va a estar arrepentido del evento y la manera en la que se dio a conocer la controversia, según explicó en entrevista con ESPN.

Después de su suspensión y de varias lesiones que lo mantuvieron fuera de la cancha, regresó a jugar en la Liga de Expansión en 2021 y volvió a la Primera División en el Clausura 2022 bajo la dirección de Andrés Lillini. Sin embargo, una fractura de peroné lo volvió a alejar de las canchas, para regresar oficialmente a la actividad en el Apertura 2022.

El club Universidad Nacional admitió la sanción impuesta y aseguró a través de un comunicado en redes sociales que se priorizó el diálogo con ambas partes, otorgando el perdón de la víctima y optando por no despedir a Marco, mientras que la profesora renunció a su cargo en el club un año después de los hechos.

Actualmente, “El Enano” juega en el Atlante de la Liga de Expansión, donde ha disputado 10 partidos, acumulando un total de 248 minutos de juego.

Julio González y Gil Alcalá

A finales de 2024, Julio González y Gil Alcalá, porteros de Pumas en ese entonces, protagonizaron un fuerte altercado tras la eliminación del equipo universitario a manos de los Rayados de Monterrey en el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

Los reportes informan que ambos futbolistas estuvieron a punto de llegar a los golpes tras un malentendido en los vestidores del Estadio Olímpico Universitario, lo cual motivó la salida de ambas guardametas de la institución.

Sin embargo, meses después del incidente, Julio González, actualmente portero del Puebla, aclaró lo ocurrido en una entrevista para Fox Sports: “Al terminar el partido contra Monterrey, venía caliente porque perdimos 5-3 y cometí un error en el último gol. Tuvimos una discusión verbal en el vestidor, pero no hubo groserías. Al día siguiente, Gil y yo aclaramos nuestras diferencias”.

A pesar de haber resuelto el tema, el cuerpo técnico de Pumas, liderado en ese momento por Gustavo Lema, decidió no incluir a ninguno de los dos porteros para el Clausura 2025. Julio comentó: “Se nos informó que no seríamos considerados, que Gustavo tomó esa decisión. Le dije a Gustavo en persona que respetaba su decisión, pero no la compartía. Quería que a Pumas le fuera bien aunque me doliera irme. Desde el primer día supe que no entraba en planes”.

La directiva auriazul también envuelta en escándalos legales

Raúl Alpízar, ex director de fuerzas básicas de Pumas, fue separado temporalmente tras acusaciones de cobros irregulares, pero finalmente resultó exonerado y nombrado técnico interino en 2025. (@Pumas)

Hace unos años, el Club Universidad Nacional se enfrentó a una grave polémica cuando decidió separar temporalmente al director de fuerzas básicas, Raúl Alpízar, y al visor Esteban González, tras ser acusados ​​de presuntos actos de corrupción.

Según una investigación del diario Reforma, Alpízar solicitaba a los padres de familia, a través de entrenadores de las categorías menores, pagos mensuales que oscilaban entre 250 y 500 dólares para que sus hijos tuvieran minutos de juego en los equipos juveniles de Pumas.

Por su parte, Esteban González, bajo la supervisión de Alpízar, presuntamente exigió entre 7.500 y 9.000 dólares para registrar a jóvenes futbolistas en las divisiones inferiores del club, según un artículo de ESPN.

Estas denuncias, desconocidas por la directiva en un principio, incluyendo al presidente Leopoldo Silva y al vicepresidente deportivo Miguel Mejía Barón,, llevaron a la decisión de separar a ambos sin goce de sueldo mientras se llevaba a cabo una investigación interna exhaustiva.

El club emitió un comunicado en el que destacaba la gravedad de estos señalamientos, los cuales atentaban contra el espíritu universitario y los valores de la institución. Asimismo, reafirmó su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier anomalía detectada.

Sin embargo, al no encontrar pruebas suficientes que pudieran respaldar dichas acusaciones, ambos quedaron exonerados del caso. Incluso, Raúl Alpizar fue elegido como el director técnico interino del equipo a comienzos de 2025, tras la salida de Gustavo Lema.