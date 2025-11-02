La revelación sobre la relación de Erling Haaland y su pareja que causó furor en Europa: “Cuando te vi, cambié de opinión”

La publicación del primer video en el canal de YouTube de Erling Haaland, delantero del Manchester City, expuso un aspecto desconocido de su vida privada y convirtió a la pareja del futbolista noruego en uno de los temas más comentados en las redes sociales. El material audiovisual, que prometía mostrar detalles de su rutina diaria, dietas y entrenamientos, terminó destacando por una confesión de su pareja, Isabel Haugseng Johansen, que sorprendió a miles de espectadores.

Durante una conversación grabada para el canal, el astro del City estaba recordando su adolescencia y sus primeros videos en la red social. “Tengo un video musical donde cantaba con mis amigos y esas cosas”.

Fue en ese momento cuando Johansen intercedió y reveló: “Yo solo conocía a tu mejor amigo. Por eso, fue el primero que me gustó”. Estas palabras, compartidas ante la cámara, tomaron por sorpresa a Haaland, quien quedó en silencio y con una expresión indescifrable. Algunos usuarios interpretaron la escena como una muestra de humor inocente, mientras que otros consideraron que era un tema que no debería tratarse en público.

“Luego, cuando te vi, cambié de opinión sobre ti. Tenías una canción muy bonita. Creo que es el destino, pero tú no. Ya te hice esta pregunta antes. Te pregunté porque creo que esto es el destino, al menos para mí. Y él era justo como tú pensabas”, agregó Johansen en el diálogo reproducido durante el video. La conversación llevó a Haaland a aceptar la revelación con calma y sin comentarios adicionales, dejando una escena chistosa para los usuarios.

La novia de Haaland le confesó que primero le gustó su mejor amigo

Isabel Haugseng Johansen, originaria de Noruega, ha acompañado al goleador desde los inicios de su carrera en el fútbol. El vínculo entre ambos se forjó durante la infancia de Haaland en el Bryne Fotballklubb, el club local donde el futbolista ingresó a los cinco años y permaneció más de una década antes de su primer contrato profesional con el Molde. Johansen, quien practicaba fútbol en la categoría femenina del mismo club, formó parte del mismo círculo de amigos y compartió actividades deportivas con el jugador.

Aunque la fecha exacta del comienzo de la relación no es pública, medios europeos han informado que Johansen acompañó al delantero cuando firmó con el Borussia Dortmund en 2019. Durante la etapa de Haaland en el Salzburgo, ambos mantuvieron el contacto en la medida en que sus agendas lo permitían, según replicó el periódico The Sun. Johansen continuó su carrera deportiva en el Bryne FC y trabajaba por las tardes en una tienda de moda.

Haaland y Johansen se muestran en las redes sociales

A pesar de su relación con una de las máximas figuras del fútbol europeo, Johansen ha optado por mantener un perfil bajo, con poca presencia en redes sociales y sin exposición mediática. Su imagen apareció públicamente apenas cuando la pareja disfrutó de unas vacaciones en las playas de Marbella durante la Copa del Mundo 2022, así como también durante la celebración de la obtención de la Champions League del City en 2023.

En el cierre de esa extraordinaria temporada, luego de los éxitos cosechados por el Manchester City, Johansen se dejó ver con más frecuencia junto a Haaland durante las celebraciones por el triplete.

Erling Haaland festejó con su novia la obtención de la Champions League en 2023 (Reuters)