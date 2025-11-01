Se realizan las Elecciones 2025 en River Plate: quiénes se postulan, cómo votar y todo lo que hay que saber

River Plate realiza las Elecciones presidenciales 2025 en el Estadio Monumental (Foto: Gastón Taylor)

El Club Atlético River Plate vive una jornada especial en las instalaciones del Estadio Más Monumental: se realizan las Elecciones 2025 para definir la dirigencia que comandará a la institución en los próximos cuatro años. Los socios de la entidad de Núñez tendrán la posibilidad de emitir su voto entre las 10 y las 20 horas. Hay cinco listas que competirán en los comicios, con Stefano Di Carlo al frente del oficialismo.

En esta elección se renovarán los principales órganos de gobierno del club: la Comisión Directiva (compuesta por un presidente, tres vicepresidentes, 21 vocales titulares y 16 suplentes), la Comisión Revisora de Cuentas (10 fiscalizadores titulares y seis suplentes) y el cuerpo de Representantes de Socias y Socios (150 titulares y 60 suplentes).

La jornada contará con una novedad tecnológica que marcará un hito en la historia institucional: por primera vez se utilizará una Boleta Única Electrónica que le permitirá a las socias y socios emitir su voto de manera ágil y sencilla. Están habilitados para votar los socios activos mayores de 16 años, con una antigüedad ininterrumpida de tres años al 31 de octubre de 2025 y con la cuota social de septiembre 2025 al día. Aquellos que adeuden este pago podrán regularizar su situación hasta el mismo día de la elección a través de la plataforma RiverID.

Según le informaron a Infobae desde la institución, hay 87.000 socios habilitados para emitir su voto y podrían romper el récord de participación del club si asisten más de 19 mil. Vale recordar que las últimas tres elecciones realizadas en River batieron el número de participantes en el club: 2013 -Rodolfo D’Onofrio- (18.372), 2017 -Rodolfo D’Onofrio- (18.872) y 2021 -Jorge Brito- (19.833).

El paso a paso de cómo votar con la Boleta Única Electrónica en las Elecciones de River

Para ejercer el derecho al voto, será imprescindible presentar el DNI físico, único documento válido tanto para ingresar al club como para acreditar identidad ante la mesa electoral. No será necesario portar el Carnet Único. Los socios pueden ingresar a la página web oficial del Millonario para revisar si integran el padrón y están habilitados para votar.

El procedimiento de votación, diseñado para ser intuitivo, consta de cinco pasos: tras presentar el DNI al presidente de mesa y recibir la boleta, el votante la inserta en la impresora, selecciona la lista o candidatos en la pantalla táctil, confirma su elección y obtiene la boleta impresa con el voto registrado. Es posible verificar el contenido del voto colocando la boleta sobre el verificador antes de depositarla, plegada, en la urna. El proceso concluye con la firma del padrón y la devolución del DNI.

El acceso al club durante la votación estará facilitado por la habilitación de tres ingresos: Figueroa Alcorta, Udaondo y el estacionamiento interno, este último con un beneficio especial de dos horas gratuitas para quienes participen del acto electoral. Además, la organización ha previsto un espacio recreativo para niños, gestionado por la Fundación River, que funcionará tanto en la plaza lindera al estacionamiento como en la cancha de handball, permitiendo que los adultos puedan votar mientras los menores disfrutan de actividades lúdicas.

Las listas de candidatos en las Elecciones 2025 de River Plate

FRENTE FILOSOFÍA RIVER - Stefano Di Carlo (Oficialismo)

Stefano Di Carlo es el candidato por parte del oficialismo para continuar con el trabajo de una cúpula dirigencial que empezó con Rodolfo D'Onofrio y Jorge Brito

Frente Filosofía River (Lista 2) lleva como candidato a presidente a Stefano Di Carlo, quien lidera la fórmula oficialista. Esta se completa con Andrés Ballotta —actual tesorero y jefe de campaña— como Vicepresidente 1°, Ignacio Villarroel —vicepresidente segundo— continuando con su cargo y Mariano Taratuty, quien hoy se desempeña como secretario de actas y presidente de Obras e Infraestructura, como vicepresidente 3°. Agustín Forchieri, actual prosecretario, quedará al frente de la secretaría general y Clara D’Onofrio hará lo propio como Primera Vocal.

En las últimas gestiones, Di Carlo fue vocal titular tras las elecciones de 2017 y, al año siguiente, se convirtió en vicepresidente segundo luego del fallecimiento de Guillermo Cascio. Su trayectoria en la entidad incluye la presidencia del Departamento de Comunicación, Medios y Digital; la coordinación del Área Educativa y la participación en cuerpos directivos del Instituto River Plate a todos sus niveles.

El camino de Stefano Di Carlo dentro de la institución también está marcado por una pertenencia familiar y personal de larga data. Con 36 años, es nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo, histórico dirigente que llegó a presidir el club en 1989 y que también fue vicepresidente y presidente del Consejo de Fútbol entre 1983 y 1989. El bisabuelo de Stefano, Ángel Di Carlo, ocupó el cargo de prosecretario durante la gestión de Antonio Liberti y fue uno de los impulsores de la mudanza al estadio que hoy es el Monumental.

FRENTE RIVER PRIMERO - Luis Belli

Luis Belli encabeza la candidatura de Frente River Primero (Crédito: Luis Belli)

La Lista 1, Frente River Primero, postula a Luis Belli como presidente, acompañado por Hernán Riso (Vicepresidente 1°), Noelia Florentín (Vicepresidenta 2ª), Sebastián Gasibe (Vicepresidente 3°) y Antonio Caselli (Primer Vocal Titular) en los principales cargos.

El candidato que lidera el frente, que ya participó en las Elecciones de 2021 como líder del movimiento Creemos -quedó como la cuarta fuerza-, es licenciado en economía, magíster en finanzas y en administración de empresas, además de manejar el centro de gestión deportivo de la UCA. Al mismo tiempo, cuenta con el apoyo de Antonio Caselli, quien durante las últimas elecciones fue uno de los principales candidatos a Presidente de River desde la oposición. En 2017, Belli participó en las elecciones como vicepresidente del frente Primero River, que finalizó en la segunda posición.

FRENTE FICHA LIMPIA EN RIVER - Pablo Lunati

El ex árbitro de Primera División, Pablo Lunati, se postuló como candidato a Presidente (@pablolunati22ok)

La Lista 3, Frente Ficha Limpia en River, propone a Pablo Lunati para la presidencia, secundado por Santiago Roca, Claudio Baumgarten, Bianca Lauría y el propio ex árbitro de la Primera División del fútbol argentino como primer vocal.

Tras doce años como una de las autoridades arbitrales más importantes del país y con una larga trayectoria como juez arbitral, Lunati se postula por primera vez como candidato a Presidente de River. Confeso hincha del Millonario, el árbitro pasó los últimos años trabajando en diferentes programas deportivos antes de lanzarse a la política deportiva.

FRENTE RIVER SOMOS TODOS - Carlos Trillo

Carlos Trillo lidera el Frente River Somos Todos como candidato a Preisdente (@carlos.trillo)

La Lista 4, Frente River Somos Todos, está encabezada por Carlos Trillo, con Pedro Tibaudin, Alejandra Sabatino, Daniel Zononi como vicepresidentes y el propio candidato a Presidente como primer vocal. El dirigente entrerriano ya se postuló en las pasadas elecciones de River en 2017 y 2021. En esta última se posicionó como la segunda fuerza que más votos consiguió por parte de los socios, liderando la oposición.

Al mismo tiempo, Trillo trabajó en diferentes áreas de la institución de Núñez: Presidente del Departamento Médico (2002–2009), Secretario de Prensa (2001–2005), Secretario de la agrupación Círculo Riverplatense (1998-2005), Fundador de la agrupación Honor Riverplatense (Formalizada en 2011) y Líder de la primera minoría del club (2021-actualidad). A su vez, fue impulsor de ciertos movimientos sociales del Millonario, como la creación en 2012 de La Bandera Más Larga del Mundo y las estatuas de Ángel Labruna y Marcelo Gallardo.

FRENTE RIVER, CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL - Daniel Kiper

Daniel Kiper es el candidato a Presidente de la lista Frente River, Campeón Deportivo y Social (@kiperdaniel)

Frente River Campeón Deportivo y Social (Lista 5), presenta a Daniel Kiper como presidente, junto a Claudio Piñeiro (Vicepresidente 1°), Lucila Lancioni (Vicepresidente 2°), Érika Bedners (Vicepresidenta 3°) y el propio líder como primer vocal.

Kiper tiene una larga historia ligada a la institución y ya se presentó como candidato a Presidente de River en tres oportunidades: 2005 (4°), 2009 (4°) y 2013 (3°). En la década de los 80′ y 90′ participó activamente en Subcomisiones, Departamentos y Comisiones Directivas.