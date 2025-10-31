Deportes

Elecciones en River Plate: cómo será el novedoso sistema de Boleta Única Electrónica que se utilizará por primera vez

Este sábado 1 de noviembre se llevarán adelante los comicios para renovar autoridades en el club de Núñez con un nuevo sistema que promete agilizar el proceso

El club de Núñez implementará por primera vez la Boleta Única Electrónica el sábado 1 de noviembre durante los comicios

Este sábado 1 de noviembre, el Club Atlético River Plate celebrará una jornada electoral que marcará un hito en su historia institucional, al implementar por primera vez la Boleta Única Electrónica para la elección de las autoridades que reemplazarán a la comisión directiva que actualmente encabeza Jorge Brito. Este sistema busca agilizar y simplificar el proceso de votación para las socias y socios habilitados, quienes podrán ejercer su derecho entre las 10 y las 20 horas en la sede ubicada en la Avenida Figueroa Alcorta 7597, situada en el barrio porteño de Núñez.

El procedimiento de votación con la Boleta Única Electrónica consta de cinco sencillas etapas. En primer lugar, el socio presentará el DNI físico al presidente de mesa, quien le entregará la boleta. Luego, deberá insertar la boleta en la impresora, seleccionar la lista o candidatos de su preferencia en la pantalla táctil y confirmar la elección. Una vez impresa la boleta con el voto registrado, podrá comprobarlo en pantalla colocando la boleta sobre el verificador. Finalmente, el votante regresará a la mesa, depositará la boleta impresa y plegada en la urna, firmará el padrón y recibirá nuevamente su documento de identidad. Además, River puso a disposición un simulador en línea para familiarizarse con la interfaz de la Boleta Única Electrónica.

Por otra parte, según informaron desde River Plate, durante el día de la elección el club ofrecerá una serie de beneficios y servicios adicionales para sus miembros. Los socios contarán con dos horas de estacionamiento gratuito en el estacionamiento interno, con ingreso por Figueroa Alcorta. Además, tendrán acceso sin costo al Museo River entre las 10 y las 18, presentando el DNI físico en el ingreso, aunque no se realizarán visitas al estadio en esa jornada.

Pensando en las familias, la Fundación River organizará un espacio recreativo para niños, que incluirá juegos, inflables y actividades lúdicas. Este espacio estará disponible en la plaza lindera al estacionamiento interno y en la cancha de handball, permitiendo que los adultos puedan votar mientras los menores participan de las actividades.

River presentará por primera vez el sistema de Boleta Única Electrónica en las elecciones 2025

Para participar en la elección, es imprescindible presentar el DNI físico, que será el único documento válido tanto para ingresar al club como para emitir el voto. No será necesario portar el Carnet Único. Están habilitados para votar los socios activos mayores de 16 años, con al menos tres años de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025 y con la cuota social de septiembre 2025 al día. Aquellos que tengan deuda en la cuota podrán regularizarla hasta el mismo día de la elección a través de RiverID.

El acceso al club durante la jornada electoral estará habilitado por los ingresos de Figueroa Alcorta, Udaondo y el estacionamiento interno. Para facilitar la organización, los socios podrán consultar previamente su mesa, orden y ubicación asignados.

LOS 5 PASOS PARA REALIZAR LA VOTACIÓN CON LA BOLETA ÚNICA ELECTRÓNICA:

  1. Presentar el DNI físico (obligatorio para acreditar identidad) al presidente de mesa, quien entregará la Boleta.
  2. Insertar la Boleta Única Electrónica en la impresora. Elegir la lista o candidatos simplemente tocando el recuadro correspondiente en la pantalla.
  3. Confirmar nuestra elección e imprimir la Boleta con el voto registrado.
  4. Colocar la Boleta impresa sobre el verificador y revisar el voto en la pantalla.
  5. Regresar a la mesa con la Boleta impresa plegada por la mitad. Se deposita la misma en la urna (una vez ingresada, el voto se considera emitido). Firmar el padrón y recibir el DNI.
El paso a paso de cómo votar con Boleta Única Electrónica en las elecciones de River Plate

Cabe recordar que en esta elección se renovarán los siguientes órganos de gobierno en River Plate: la Comisión Directiva (compuesta por un presidente, tres vicepresidentes, 21 vocales titulares y 16 suplentes), la Comisión Revisora de Cuentas (diez fiscalizadores titulares y seis suplentes) y los Representantes de Socias y Socios (150 titulares y 60 suplentes).

LAS LISTAS DE CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES EN RIVER PLATE:

LISTA 1 - FRENTE RIVER PRIMERO

La fórmula tiene como candidatos a Luis Belli (Presidente), Hernán Riso (Vicepresidente 1°), Noelia Florentín (Vicepresidenta 2ª), Sebastián Gasibe (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Antonio Caselli.

LISTA 2 - FRENTE FILOSOFÍA RIVER

Stefano Di Carlo (Presidente), Andrés Ballotta (Vicepresidente 1°), Ignacio Villarroel (Vicepresidente 2°), Mariano Taratuty (Vicepresidente 3°) y como primera Vocal a Clara D’Onofrio.

LISTA 3 - FRENTE FICHA LIMPIA EN RIVER

La fórmula tiene como candidatos a Pablo Lunati (Presidente), Santiago Roca (Vicepresidente 1°), Claudio Baumgarten (Vicepresidente 2°), Bianca Lauría (Vicepresidenta 3ª) y como primer vocal a Pablo Lunati.

LISTA 4 - FRENTE RIVER SOMOS TODOS

Carlos Trillo (Presidente), Pedro Tibaudin (Vicepresidente 1°), Alejandra Sabatino (Vicepresidenta 2ª), Daniel Zononi (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Carlos Trillo.

LISTA 5 - FRENTE RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL

Daniel Kiper (Presidente), Claudio Piñeiro (Vicepresidente 1°), Lucila Lancioni (Vicepresidenta 2ª), Érika Bedners (Vicepresidenta 3ª) y como primer vocal a Daniel Kiper.

