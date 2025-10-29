Entrevista a Luis Belli, candidato a presidente de River Plate: “El corazón y la columna de mi proyecto son las Inferiores”

Las elecciones en River Plate se celebrarán este sábado desde las 10 a las 20 y se votará con la boleta única electrónica (Crédito: Luis Belli)

Luis Belli será uno de los cinco candidatos que pelearán este sábado por la presidencia de River Plate. La principal figura del Frente River Primero está a las puertas de su segunda elección para aspirar al máximo cargo del Millonario y, en la antesala al comicio, fue entrevistado por Infobae sobre su plataforma de campaña, las propuestas de su espacio, el presente del equipo y la situación de Marcelo Gallardo, a quien se le vence su contrato en diciembre próximo.

El hombre de 39 años tiene un pasado familiar ligado al club, ya que su padre fue vocal por más de una década en las presidencias de Alfredo Davicce y David Pintado. En esta oportunidad, se presentará junto a Hernán Riso en el cargo de vicepresidente 1°, Noelia Florentín bajo la figura de vicepresidenta 2ª, Sebastián Gasibe como vicepresidente 3° y como primer vocal irá Antonio Caselli.

- ¿Por qué decidiste ser candidato a presidente?

- Es algo por lo que trabajo desde muy chico. Yo soy socio desde el día que nací, además de combinar mi vida social, recreativa y deportiva en River acompañando a mi padre, que desde muy temprana edad mía tuvo cargos relevantes en River. Desde muy chico me empezó a interesar la gestión dirigencial en River y desde muy chico empecé mi carrera dirigencial en el club, y además me formé profesional y académicamente pensando siempre en este desafío.

- ¿En qué te ayuda ser especialista en gestión deportiva y finanzas del deporte para encarar este desafío?

- En lo primero que me ayuda es en poder distinguir qué es lo que diferencia la gestión deportiva de la gestión en términos generales y me brinda un norte claro de hacia dónde debemos ir como dirigentes deportivos. La definición por excelencia de la gestión deportiva es la búsqueda de resultados deportivos y sociales sostenidos, para lo cual es necesaria la generación de recursos y su administración eficiente, teniendo la generación de recursos y su gestión eficiente como un medio y no como un fin en sí mismo, como sería en cualquier otra gestión corporativa.

- ¿Cuáles son tus ejes de gestión?

- Hoy lo que impera es devolvernos el prestigio futbolístico. Quiero trabajar en un proyecto, voy a trabajar en un proyecto futbolístico integral, desde la escuelita hasta el primer equipo, donde volvamos a poner en valor nuestras Inferiores. Vengo de un club en el que cuando vendíamos a Borelli era porque Ortega ya estaba en condiciones de ponerse la 10. Vendimos a Ortega cuando apareció Gallardo, a Gallardo cuando apareció Aimar, y así puedo seguir hasta que al comienzo de esta gestión con D’Onofrio se desmanteló el proyecto futbolístico integral de River, que ya venía teniendo errores y desaciertos de las dos gestiones anteriores, pero que terminó de desarmarse con esa nueva idea que implementó D’Onofrio de que ya las figuras no debían salir más de la cantera, sino que debíamos incorporarlas. Y hoy esa tendencia se hizo todavía más peligrosa en cuatro años, en los que gastamos 200 millones de dólares en incorporar caro y mal, y en un año en particular en el que tenemos un presupuesto entre contratos e incorporaciones de alrededor de 100 millones de dólares para no poder ni siquiera pelear la Copa Argentina.

Luis Belli tiene 39 años y su padre conformó la CD en las presidencias de Alfredo Davicce y David Pintado (Crédito: Luis Belli)

- ¿Y cuál es tu proyecto administrativo y deportivo en el club?

- Este proyecto integral parte de una definición que hace la Comisión Directiva como representante de los socios, donde establecemos estratégicamente qué tipo, qué modelo futbolístico queremos para el club, que va a ser un modelo futbolístico alineado con lo que es la historia y la identidad de River desde siempre con una presencia muy fuerte de miembros de Comisión Directiva que saben mucho de fútbol. Algunos han sido futbolistas profesionales, además de dirigentes de River desde hace mucho tiempo. A diferencia de esta gestión, donde no hay miembros de Comisión Directiva que sepan mucho de fútbol y a diferencia de la mayoría de mis rivales, donde tampoco hay propuestas de candidatos que sepan de fútbol. Nosotros vamos a tener miembros de Comisión Directiva que van a saber de fútbol.

- Carlos Trillo dijo que iba a tener una Secretaría Técnica. ¿Cómo sería tu estructura en el fútbol profesional?

- En mi estructura, la estrategia parte siempre de la Comisión Directiva, que somos quienes definimos la política, que tiene que ver con una política que tiene que trascender a los intérpretes y tiene que ver con una identidad y una historia del club. Después, la ejecución o el traslado de esa estrategia a la realidad va a ser por parte de una dirección deportiva. Yo pienso en una dirección deportiva profesional, experimentada, sofisticada. Me formé en el fútbol europeo, por lo cual conozco direcciones deportivas de clubes de primer nivel, pero también de clubes locales, y hay una diferencia abismal en los niveles de sofisticación entre la dirección deportiva de River en particular, imaginate del resto del fútbol argentino con equipos medianos/chicos de las principales ligas del mundo. Así que ahí quiero incorporar una dirección deportiva profesional, sofisticada, lo voy a hacer. No necesariamente tienen que ser, como dice algún otro candidato, glorias, figuras, estrellas. Y ganar cientos de miles de dólares. Tiene que ser gente capacitada, preparada, experimentada, con metodologías de trabajo, procesos y herramientas para trasladar esa estrategia a quien después la debe ejecutar en el campo de juego o hacer que se ejecute en el campo de juego, que es el director técnico. Y en ese proyecto quiero contar con Gallardo. Y dadas las condiciones de Gallardo, puede perfectamente ensamblarse en el equipo en su rol actual de director técnico o también tiene todos los atributos para ser director deportivo. Pero mi proyecto futbolístico... Vamos a hablar de equipo, no vamos a darle toda la responsabilidad, todas las obligaciones, todo el trabajo y también todas las culpas a una sola persona. No vamos a descansar en el Muñeco y tirarle todo el fardo a él. Vamos a trabajar en equipo y al Muñeco darle las herramientas que necesita para revertir este presente que, confío, tiene con qué hacerlo.

- Gallardo dijo que a fin de año iba a evaluar lo que iba a ser su futuro. ¿Tu proyecto es con Gallardo desde un principio?

- Me encantaría que mi proyecto fuera con Gallardo. Yo pienso en Gallardo técnico, pero perfectamente podría tener un rol de director deportivo porque tiene todas las condiciones para hacer lo que le resulte mejor para la próxima etapa de su vida. Tengo que hablar con él porque este proyecto o esta idea tiene que también ser de su agrado para poder continuar y además hay cuestiones contractuales que me gustaría revisar, no solo con Marcelo, sino con todo el plantel, porque las finanzas de River no están en una situación cómoda y la masa salarial del plantel es bastante alta.

- Has dicho que Pablo Aimar era tu plan B. ¿Por qué y qué otros entrenadores te gustan a vos?

- A Pablo Aimar lo vengo mencionando desde 2021 porque es de la casa, conoce bien el club y le veo perfil de técnico de River. Me recuerda mucho a los grandes maestros que tuvo River: (Renato) Cesarini, (José María) Minella, (Ángel) Labruna, (Adolfo) Pedernera, Delem. Tiene un perfil formador y yo quiero que River vuelva a ser un club formador. ¿Técnicos de perfiles similares? Pienso en (Diego) Placente. Si vamos a técnicos consagrados con perfiles distintos pero que ya tienen probada experiencia, me gusta el Chacho Coudet. Y si tengo que elegir alguno que no viene del mundo River, me gusta Abel Ferreira, aunque yo prefiero siempre inclinarme por los que conocen el mundo River, que no es nada fácil.

Imagina a Gallardo como su principal opción para continuar en el banco de River Plate

- ¿Qué balance hacés de la actual gestión de Jorge Brito?

- Ha tenido grandes aciertos y su principal desacierto ha sido el fútbol. Y el fútbol es muy ingrato. Hoy hablaba con un socio y le dije que D’Onofrio salió campeón de absolutamente todo, pero cuando se fue dejó un club financieramente comprometido, un estadio que se venía abajo y hasta nos quiso mudar, y hoy es... camina que parece un rockstar. Y, por otro lado, tenés a Brito, que acomodó la dificultad financiera que dejó D’Onofrio, nos deja un estadio de primer mundo, pero no obtuvo los logros futbolísticos que River merece, además de que su gestión le dio la espalda al socio y hoy se va, quizá no tan ponderado como debía irse. Por eso digo que el fútbol es ingrato. Yo creo que, en líneas generales, la gestión de Jorge fue buena. Critico de la gestión de Jorge el hecho de darle la espalda al socio y, por supuesto, el exceso de presupuesto en fútbol que no garantiza resultados, pero además de no garantizar resultados, compromete las finanzas del club.

- ¿Qué te diferencia de las otras cuatro listas?

- Me acerca al oficialismo que ambos creemos o entendemos la importancia de generar recursos y de gestionarlos eficientemente, de profesionalizar la gestión. El tema es que ellos han convertido o han hecho de eso un fin en sí mismo. Para mí es un medio para conseguir lo que verdaderamente es el objetivo, que son los logros deportivos y sociales sostenidos, dar vueltas olímpicas y que los socios estemos contentos. De los otros candidatos, me diferencia que soy opositor, lisa y llanamente. Los otros candidatos de la oposición no están haciendo más que ser funcionales al oficialismo. Bregaron porque no hubiera unión opositora. Tenemos un equipo preparado para gestionar River, que los demás no tienen. Y, segundo, somos los únicos que desde hace doce años venimos criticando aspectos de esta gestión que hoy se hacen más evidentes. Mientras los otros tres candidatos hacían fila y golpeaban la puerta para formar parte de las listas oficialistas, algunos lo hicieron, algunos fueron parte de esas listas oficialistas, mientras otros se prestaron a ser listas colectoras del oficialismo, ser funcionales al oficialismo y ser cómplices y partícipes necesarios de muchas de las decisiones impopulares que tomó este gobierno, como el aumento mensual de la cuota social y hasta incluso defendían mudar el Monumental. Bueno, nosotros siempre mantuvimos una línea, una coherencia durante estos doce años. Y así como te puedo decir que la gestión de Brito, en líneas generales, tiene sus aspectos positivos y negativos, lo hago sin ponerme colorado, porque yo desde hace doce años tengo el mismo discurso. No le pego hoy al oficialismo para rasguñar algún voto más después de haberle mendigado posiciones en su lista. Yo desde hace doce años defiendo siempre las mismas ideas y las voy a seguir defendiendo. Además de que tengo toda una vida en el club que puede darle a los socios la tranquilidad de que lo voy a cuidar como si fueran ellos.

- ¿Cuáles serían tus propuestas en los primeros 100 días de gestión?

- Primero, una auditoría. Quiero saber con qué club me encuentro. Después, un diagnóstico de situación y después un plan para trasladar ese diagnóstico a decisiones que resuelvan los principales problemas que tiene River, que son el déficit futbolístico, por un lado, la gran masa salarial contractual, por el otro... La necesidad de recuperar el proyecto futbolístico integral... Y después algunas cuestiones que hoy, al lado de eso que es el grueso del corazón del club, son un poco más secundarias, pero que para nosotros son importantes. Volver a poner en valor el club social y deportivo. Presentamos un proyecto de un polideportivo para que nuestros atletas vuelvan a competir en el club y no anden pululando por distintos clubes del Conurbano. Que detrás de nuestros atletas vuelva a ponerse en valor la vida social en River. Que vuelva la familia al club, que los socios vuelvan a recuperar espacios. Desde ya que vamos a ponerle un freno a ese proyecto que quiere en espacios sociales hacer un nuevo estacionamiento. Y todas las obras que hagamos van a estar enfocadas en que se ponga en valor el espacio del club social, deportivo y recreativo. Aumentar la oferta de alternativas para los socios que en este último tiempo han desaparecido actividades, se han reducido horarios de otras, se han disminuido los cupos en algunas otras también. Nosotros queremos que los socios vuelvan a tener su lugar. Vamos a ampliar en treinta mil lugares para los socios en el Monumental. Hoy River tuvo una expansión en su capacidad del Monumental del 30% de sus lugares, de los cuales solamente un 3% se destinan a los socios. Es decir, solamente un 10% aumentó la cantidad de lugares que dimos a los socios a pesar de este aumento en la capacidad. Nosotros con una serie de medidas vamos a hacer que 30.000 lugares que hoy no son de los socios vayan a los socios y vamos a permitir que un 10% de la masa social de River adicional tenga acceso al Monumental, a alentar al más grande.

Luis Belli aseguró que hará una reducción del plantel si llega a ser electo presidente de River Plate

- ¿Cómo planificás el futuro plantel?

- A mí me gustan los planteles cortos, donde haya pocos jugadores buenos compitiendo fuertemente por tener un lugar. Aunque esto también tiene que ver con el gusto del técnico, ¿no? No es una decisión que tome yo, aunque mi opinión, lógicamente como presidente del club, va a pesar, es algo que se debe consensuar con el técnico, pero a mí me gustan los planteles chicos, competitivos. El corazón y la columna vertebral de mi River van a ser las Inferiores. No me gustan las contrataciones onerosas, no creo en las incorporaciones caras. De hecho, hay mucha bibliografía en gestión deportiva escrita respecto de que no hay relación entre gastar y ganar. Hay algunos contratos de jugadores que vencen. Vamos a aprovechar esa oportunidad para reducir, por un lado la masa salarial y por el otro también bajar la edad promedio del plantel y de a poco ir dándole lugar a los chicos de Inferiores para volver a tener ese River donde las figuras no tengan que venir de afuera, sino que las formemos nosotros.

- ¿Qué expectativas tenés para este sábado?

- Hoy estamos segundos. Estamos creciendo mucho. Por la institucionalidad de River, pedimos al socio que acompañe a nuestra lista, porque este oficialismo ha sido muy hábil en dividirnos a los opositores. Y si bien nosotros trabajamos hasta último momento para que hubiera una unidad, hay otros opositores que fueron cómplices de este oficialismo y trabajaron justamente para evitar que esa unidad se diera. Nosotros estuvimos muchas veces a punto de darnos la mano con distintos candidatos, con los cuales bajamos muchísimo nuestras pretensiones, pero evidentemente tenían la misión de que la oposición no se uniera y tienen el mandato de volver a ser durante los próximos cuatro años, si llegan a salir elegidos, funcionales al oficialismo como lo fueron en los cuatro que pasaron. Entonces, es importantísimo para la institucionalidad de River, por empezar, que ganemos, pero si no ganáramos, que seamos quienes tengamos la responsabilidad de controlar a la futura gestión, porque quienes tuvieron la responsabilidad de hacerlo estos últimos cuatro años no lo hicieron. Y a nosotros cuando nos tocó hacerlo, River ganó todo. Y ganó todo porque nuestro accionar obligaba a la gestión a mantener altísimos los niveles de exigencia. Dábamos una vuelta olímpica y al día siguiente ya estábamos poniendo el dedo en la llaga para no dejar que la gestión se relajara. Y eso hace por un lado, los aciertos de la gestión, pero por el otro lado, la exigencia y las demandas de la oposición hacen que River crezca. Y si River vuelve a tener una gestión débil y una oposición inexistente, lo que logramos es justamente frenar el crecimiento del club que queremos.

- ¿Por qué te tiene que votar el socio de River?

- Soy socio desde el día que nací. Disfruto del River social desde muy chico. Lo hice con mi familia, con mi papá, con mi hermano. Ahora lo hago con mi mujer, con mis hijos. Fui a todas las canchas. Lo sigo a River desde siempre. Realicé actividades sociales, deportivas, culturales. Representé esta camiseta en cuatro deportes federados. Me formé profesional y académicamente para este desafío. Y si bien eso no es garantía de que vaya a hacer todo bien, porque soy humano, sí es garantía de que voy a cuidar a River como lo cuidaría cualquier socio.