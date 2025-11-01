Newman le ganó 15-3 la final al SIC y se consagró campeón del URBA Top 12 por primera vez en su historia

Newman logró su primer título de la URBA

El club Newman inscribió su nombre en la historia del rugby argentino al conquistar su primer título en el URBA Top 12, tras imponerse con autoridad por 15-3 ante el SIC en el estadio del CASI. El encuentro, que se disputó en un ambiente cargado de tensión y expectativa, marcó el fin de una larga espera para la institución de Benavídez, que celebró una consagración largamente anhelada.

El desarrollo del partido estuvo signado por la cautela y la intensidad defensiva desde el inicio. Ambos equipos evitaron riesgos innecesarios y priorizaron el juego con el pie, lo que derivó en escasas oportunidades de quiebre en ataque. En ese contexto, el conjunto de San Isidro se mostró más cómodo, apoyándose en la solidez de su defensa y en la eficacia del tackle como principal recurso.

La primera oportunidad clara para abrir el marcador fue para Newman, pero Gonzalo Gutiérrez Taboada no logró acertar a los palos desde una posición favorable. Mientras tanto, el SIC, pese a jugar con un hombre menos por la amonestación de Nicanor Acosta a los 12 minutos, mantuvo la calma y no sufrió sobresaltos en defensa.

La situación se complicó para el equipo dirigido por Santiago Piccaluga cuando Faustino Santarelli recibió una tarjeta roja temporal por una acción fuerte. Aprovechando la superioridad numérica, Santiago Pavlovsky no desaprovechó su oportunidad y sumó los primeros tres puntos para el SIC mediante un penal a los 21 minutos.

Lejos de desmoronarse, el conjunto Bordó intensificó la presión y encontró su recompensa. Primero, Gonzalo Gutiérrez Taboada igualó el tanteador con un penal. Poco antes del descanso, Marcelo Brandi apoyó un try que desató la euforia de la hinchada de Newman, permitiendo que su equipo se fuera al entretiempo con una ventaja de 8-3.

El envión anímico de la remontada se trasladó al complemento, donde Newman no solo mantuvo el control del juego, sino que amplió la diferencia tras varios intentos. A los 19 minutos del segundo tiempo, Bautista Bosch, otro primera línea, logró un try que, convertido por Gutiérrez Taboada, dejó el marcador 15-3 y acercó a Newman a la gloria.

Durante los últimos minutos, el equipo de Benavídez exhibió temple y determinación. Tomó decisiones acertadas y sostuvo una defensa implacable, neutralizando por completo los intentos del SIC y asegurando un campeonato que se había hecho esperar durante años. La jornada culminó con la celebración de un plantel que, tras romper el maleficio, pudo finalmente festejar su primer título en la máxima categoría del rugby porteño.

La formación inicial de Newman incluyó a Miguel Prince, Marcelo Brandi, Bautista Bosch, Pablo Cardinal, Alejandro Urtubey, Faustino Santarelli, Joaquín de la Vega, Rodrigo Díaz de Vivar, Lucas Marguery, Gonzalo Gutiérrez Taboada, Jerónimo Ulloa, Tomás Keena, Benjamín Lanfranco, Santiago Marolda y Juan Bautista Daireaux.

Por el lado del SIC, el equipo titular estuvo conformado por Marcos Piccinini, Ignacio Bottazzini, Benjamín Chiappe, Ciro Plorutti, Manuel Curuchaga, Andrea Panzarini, Santos Fernández de Oliveira, Tomás Meyrelles, Mateo Albanese, Santiago Pavlovsky, Jacinto Campbell, Carlos Pirán, Nicanor Acosta, Timoteo Silva y Bernabé López Fleming.

Todas las finales del URBA Top 12 desde que se implementaron los playoffs en 1998

1998: Hindú 38-12 SIC

1999: SIC 14-9 Atlético del Rosario

2000: Atlético del Rosario 35-32 SIC

2002: SIC 16-10 Regatas

2003: SIC 20-9 CASI

2004: SIC 36-16 Alumni

2005: CASI 18-17 SIC

2006: Hindú 20-5 Alumni

2007: Hindú 9-6 Alumni

2008: Hindú 22-10 Newman

2009: Hindú 31-22 CASI

2010: SIC 30-22 La Plata

2011: SIC 14-11 Alumni

2012: Hindú 15-9 La Plata

2013: CUBA 11-9 Hindú

2014: Hindú 27-19 CUBA

2015: Hindú 24-0 CUBA

2016: Belgrano 25-10 Hindú

2017: Hindú 27-20 Alumni

2018: Alumni 26-17 Hindú

2019: SIC 22-19 Belgrano

2021: CUBA 10-9 SIC

2022: Hindú 30-25 SIC

2023: SIC 15-12 Alumni

2024: Alumni 20-17 Belgrano

2025: Newman 15-3 SIC