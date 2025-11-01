Deportes

Newman le ganó 15-3 la final al SIC y se consagró campeón del URBA Top 12 por primera vez en su historia

La institución de Benavídez se hizo fuerte en el estadio del CASI y se quedó con el trofeo

Guardar
Newman logró su primer título
Newman logró su primer título de la URBA

El club Newman inscribió su nombre en la historia del rugby argentino al conquistar su primer título en el URBA Top 12, tras imponerse con autoridad por 15-3 ante el SIC en el estadio del CASI. El encuentro, que se disputó en un ambiente cargado de tensión y expectativa, marcó el fin de una larga espera para la institución de Benavídez, que celebró una consagración largamente anhelada.

El desarrollo del partido estuvo signado por la cautela y la intensidad defensiva desde el inicio. Ambos equipos evitaron riesgos innecesarios y priorizaron el juego con el pie, lo que derivó en escasas oportunidades de quiebre en ataque. En ese contexto, el conjunto de San Isidro se mostró más cómodo, apoyándose en la solidez de su defensa y en la eficacia del tackle como principal recurso.

La primera oportunidad clara para abrir el marcador fue para Newman, pero Gonzalo Gutiérrez Taboada no logró acertar a los palos desde una posición favorable. Mientras tanto, el SIC, pese a jugar con un hombre menos por la amonestación de Nicanor Acosta a los 12 minutos, mantuvo la calma y no sufrió sobresaltos en defensa.

La situación se complicó para el equipo dirigido por Santiago Piccaluga cuando Faustino Santarelli recibió una tarjeta roja temporal por una acción fuerte. Aprovechando la superioridad numérica, Santiago Pavlovsky no desaprovechó su oportunidad y sumó los primeros tres puntos para el SIC mediante un penal a los 21 minutos.

Lejos de desmoronarse, el conjunto Bordó intensificó la presión y encontró su recompensa. Primero, Gonzalo Gutiérrez Taboada igualó el tanteador con un penal. Poco antes del descanso, Marcelo Brandi apoyó un try que desató la euforia de la hinchada de Newman, permitiendo que su equipo se fuera al entretiempo con una ventaja de 8-3.

El envión anímico de la remontada se trasladó al complemento, donde Newman no solo mantuvo el control del juego, sino que amplió la diferencia tras varios intentos. A los 19 minutos del segundo tiempo, Bautista Bosch, otro primera línea, logró un try que, convertido por Gutiérrez Taboada, dejó el marcador 15-3 y acercó a Newman a la gloria.

Durante los últimos minutos, el equipo de Benavídez exhibió temple y determinación. Tomó decisiones acertadas y sostuvo una defensa implacable, neutralizando por completo los intentos del SIC y asegurando un campeonato que se había hecho esperar durante años. La jornada culminó con la celebración de un plantel que, tras romper el maleficio, pudo finalmente festejar su primer título en la máxima categoría del rugby porteño.

La formación inicial de Newman incluyó a Miguel Prince, Marcelo Brandi, Bautista Bosch, Pablo Cardinal, Alejandro Urtubey, Faustino Santarelli, Joaquín de la Vega, Rodrigo Díaz de Vivar, Lucas Marguery, Gonzalo Gutiérrez Taboada, Jerónimo Ulloa, Tomás Keena, Benjamín Lanfranco, Santiago Marolda y Juan Bautista Daireaux.

Por el lado del SIC, el equipo titular estuvo conformado por Marcos Piccinini, Ignacio Bottazzini, Benjamín Chiappe, Ciro Plorutti, Manuel Curuchaga, Andrea Panzarini, Santos Fernández de Oliveira, Tomás Meyrelles, Mateo Albanese, Santiago Pavlovsky, Jacinto Campbell, Carlos Pirán, Nicanor Acosta, Timoteo Silva y Bernabé López Fleming.

Todas las finales del URBA Top 12 desde que se implementaron los playoffs en 1998

  • 1998: Hindú 38-12 SIC
  • 1999: SIC 14-9 Atlético del Rosario
  • 2000: Atlético del Rosario 35-32 SIC
  • 2002: SIC 16-10 Regatas
  • 2003: SIC 20-9 CASI
  • 2004: SIC 36-16 Alumni
  • 2005: CASI 18-17 SIC
  • 2006: Hindú 20-5 Alumni
  • 2007: Hindú 9-6 Alumni
  • 2008: Hindú 22-10 Newman
  • 2009: Hindú 31-22 CASI
  • 2010: SIC 30-22 La Plata
  • 2011: SIC 14-11 Alumni
  • 2012: Hindú 15-9 La Plata
  • 2013: CUBA 11-9 Hindú
  • 2014: Hindú 27-19 CUBA
  • 2015: Hindú 24-0 CUBA
  • 2016: Belgrano 25-10 Hindú
  • 2017: Hindú 27-20 Alumni
  • 2018: Alumni 26-17 Hindú
  • 2019: SIC 22-19 Belgrano
  • 2021: CUBA 10-9 SIC
  • 2022: Hindú 30-25 SIC
  • 2023: SIC 15-12 Alumni
  • 2024: Alumni 20-17 Belgrano
  • 2025: Newman 15-3 SIC

Temas Relacionados

NewmanSICURBA Top 12rugbydeportes-argentina

Últimas Noticias

Con Messi como titular, Inter Miami visita a Nashville en busca del pase a los cuartos de los Playoffs de la MLS

Las Garzas ganaron el primer encuentro de la eliminatoria y una nueva victoria los meterá entre los cuatro mejores de la Conferencia Este. Televisa Apple TV

Con Messi como titular, Inter

Cerró la votación para elegir al presidente de River Plate en una jornada con récord de participación

El acto en las instalaciones del Monumental contó con la presencia de más de 25 mil socios y superó a los 19.833 votantes del 2021

Cerró la votación para elegir

Las mejores fotos de las históricas elecciones en River Plate

El Millonario vivió una jornada con récord de votantes

Las mejores fotos de las

Elecciones récord en River Plate: votaron más de 25 mil socios en los comicios más concurridos de su historia

El acto que se realizó en el Estadio Monumental superó la marca anterior de 19.833 votantes que hubo en 2019

Elecciones récord en River Plate:

Stefano Di Carlo ganó las elecciones y es el nuevo presidente de River Plate

Con 36 años, es el dirigente más joven en estar al frente de la institución desde Antonio Vespucio Liberti. Viene de ocupar varios cargos desde 2017 y, hasta hoy, era secretario general

Stefano Di Carlo ganó las
DEPORTES
Con Messi como titular, Inter

Con Messi como titular, Inter Miami visita a Nashville en busca del pase a los cuartos de los Playoffs de la MLS

Cerró la votación para elegir al presidente de River Plate en una jornada con récord de participación

Las mejores fotos de las históricas elecciones en River Plate

Elecciones récord en River Plate: votaron más de 25 mil socios en los comicios más concurridos de su historia

Stefano Di Carlo ganó las elecciones y es el nuevo presidente de River Plate

TELESHOW
Marcela Tinayre relató cómo es

Marcela Tinayre relató cómo es su relación con Mirtha Legrand y Juana Viale

La profunda reflexión de Jimena Barón sobre su experiencia con la lactancia: “No le podía pedir más a mi cuerpo”

A puro relax, Gimena Accardi posó en microbikini luego de que Nico Vázquez publicara una foto con Dai Fernández

Así fue la comunión de Malaika, la hija de Zaira Nara: la familia, gestos de cariño y Wanda como madrina

Graciela Alfano volvió a la carga contra Susana Giménez por sus problemas de salud: “Bajó mi sistema inmunológico”

INFOBAE AMÉRICA

Murciélago de labios con flecos:

Murciélago de labios con flecos: cómo es el cazador que atrapa presas enormes en las selvas de América

Pasivo-agresivos: cómo reconocer a quienes esconden su enojo tras la amabilidad

Un dron de EEUU registró el momento en que terroristas de Hamas robaron un camión de ayuda humanitaria en Gaza

De dietas vegetales a la recuperación de los humedales: 6 soluciones avaladas por la ciencia contra el cambio climático

Ataque en un tren en Inglaterra: múltiples víctimas y dos detenidos