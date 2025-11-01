Newman le ganó 15-3 la final al SIC y se consagró campeón del URBA Top 12 por primera vez en su historia

El club Newman inscribió su nombre en la historia del rugby argentino al conquistar su primer título en el URBA Top 12, tras imponerse con autoridad por 15-3 ante el SIC en el estadio del CASI. El encuentro, que se disputó en un ambiente cargado de tensión y expectativa, marcó el fin de una larga espera para la institución de Benavídez, que celebró una consagración largamente anhelada.
El desarrollo del partido estuvo signado por la cautela y la intensidad defensiva desde el inicio. Ambos equipos evitaron riesgos innecesarios y priorizaron el juego con el pie, lo que derivó en escasas oportunidades de quiebre en ataque. En ese contexto, el conjunto de San Isidro se mostró más cómodo, apoyándose en la solidez de su defensa y en la eficacia del tackle como principal recurso.
La primera oportunidad clara para abrir el marcador fue para Newman, pero Gonzalo Gutiérrez Taboada no logró acertar a los palos desde una posición favorable. Mientras tanto, el SIC, pese a jugar con un hombre menos por la amonestación de Nicanor Acosta a los 12 minutos, mantuvo la calma y no sufrió sobresaltos en defensa.
La situación se complicó para el equipo dirigido por Santiago Piccaluga cuando Faustino Santarelli recibió una tarjeta roja temporal por una acción fuerte. Aprovechando la superioridad numérica, Santiago Pavlovsky no desaprovechó su oportunidad y sumó los primeros tres puntos para el SIC mediante un penal a los 21 minutos.
Lejos de desmoronarse, el conjunto Bordó intensificó la presión y encontró su recompensa. Primero, Gonzalo Gutiérrez Taboada igualó el tanteador con un penal. Poco antes del descanso, Marcelo Brandi apoyó un try que desató la euforia de la hinchada de Newman, permitiendo que su equipo se fuera al entretiempo con una ventaja de 8-3.
El envión anímico de la remontada se trasladó al complemento, donde Newman no solo mantuvo el control del juego, sino que amplió la diferencia tras varios intentos. A los 19 minutos del segundo tiempo, Bautista Bosch, otro primera línea, logró un try que, convertido por Gutiérrez Taboada, dejó el marcador 15-3 y acercó a Newman a la gloria.
Durante los últimos minutos, el equipo de Benavídez exhibió temple y determinación. Tomó decisiones acertadas y sostuvo una defensa implacable, neutralizando por completo los intentos del SIC y asegurando un campeonato que se había hecho esperar durante años. La jornada culminó con la celebración de un plantel que, tras romper el maleficio, pudo finalmente festejar su primer título en la máxima categoría del rugby porteño.
La formación inicial de Newman incluyó a Miguel Prince, Marcelo Brandi, Bautista Bosch, Pablo Cardinal, Alejandro Urtubey, Faustino Santarelli, Joaquín de la Vega, Rodrigo Díaz de Vivar, Lucas Marguery, Gonzalo Gutiérrez Taboada, Jerónimo Ulloa, Tomás Keena, Benjamín Lanfranco, Santiago Marolda y Juan Bautista Daireaux.
Por el lado del SIC, el equipo titular estuvo conformado por Marcos Piccinini, Ignacio Bottazzini, Benjamín Chiappe, Ciro Plorutti, Manuel Curuchaga, Andrea Panzarini, Santos Fernández de Oliveira, Tomás Meyrelles, Mateo Albanese, Santiago Pavlovsky, Jacinto Campbell, Carlos Pirán, Nicanor Acosta, Timoteo Silva y Bernabé López Fleming.
Todas las finales del URBA Top 12 desde que se implementaron los playoffs en 1998
- 1998: Hindú 38-12 SIC
- 1999: SIC 14-9 Atlético del Rosario
- 2000: Atlético del Rosario 35-32 SIC
- 2002: SIC 16-10 Regatas
- 2003: SIC 20-9 CASI
- 2004: SIC 36-16 Alumni
- 2005: CASI 18-17 SIC
- 2006: Hindú 20-5 Alumni
- 2007: Hindú 9-6 Alumni
- 2008: Hindú 22-10 Newman
- 2009: Hindú 31-22 CASI
- 2010: SIC 30-22 La Plata
- 2011: SIC 14-11 Alumni
- 2012: Hindú 15-9 La Plata
- 2013: CUBA 11-9 Hindú
- 2014: Hindú 27-19 CUBA
- 2015: Hindú 24-0 CUBA
- 2016: Belgrano 25-10 Hindú
- 2017: Hindú 27-20 Alumni
- 2018: Alumni 26-17 Hindú
- 2019: SIC 22-19 Belgrano
- 2021: CUBA 10-9 SIC
- 2022: Hindú 30-25 SIC
- 2023: SIC 15-12 Alumni
- 2024: Alumni 20-17 Belgrano
- 2025: Newman 15-3 SIC