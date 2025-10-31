La influencer Lary Simoes asegura que Memphis Depay terminó la relación tras contarle que había quedado embarazada: “Está ignorando todo”

Memphis Depay fue acusado de alejarse de una mujer tras enterarse que quedó embarazada de él (Crédito: Reuters/Carla Carniel)

Memphis Depay llegó al Corinthians a mitad de 2024 en uno de los fichajes más resonantes del último tiempo en el fútbol sudamericano al tratarse de un futbolista de 31 años en plenitud. La cosecha de un Campeonato Paulista al inicio de 2025 imponiéndose a Palmeiras en la final brindó muchas expectativas para lo que podía ser su producción en el cierre del año, pero el delantero se perdió varios encuentros por lesión, solo convirtió 4 goles y 3 asistencias en 18 partidos del Brasileirao y es noticia por cuestiones alejadas al terreno de juego.

Metrópoles, portal de noticias brasileño con casi 7 millones de seguidores entre sus cuentas de Twitter e Instagram, difundió una información sobre la vida amorosa de Depay en una columna firmada por la periodista Fabia Oliveira: aseguró que el protagonista se habría alejado de la influencer Lary Simoes tras enterarse que quedó embarazada de él. El reporte fue titulado como “una mujer dice estar embarazada de Memphis Depay y revela la desaparición del jugador”.

Memphis con la camiseta del Corinthians (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)

Según reconstruyó la fuente citada, ambas personas se conocieron durante la celebración por el cumpleaños del atacante en febrero pasado y entablaron un vínculo que dio un giro inesperado en las últimas semanas cuando ella se hizo un test de embarazo, que dio positivo. Personas cercanas al entorno de Simoes le apuntaron al sitio web que el ex hombre de PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona y Atlético de Madrid “no reaccionó bien y se ha distanciado por completo desde entonces”.

Incluso, Oliveira se comunicó personalmente con la mujer, quien le confirmó esta situación: “Es cierto, está ignorando el hecho”. A continuación, manifestó que no recibió ninguna ayuda de Memphis por el momento: “Hasta ahora, ni siquiera un abogado para abordar cualquier problema o duda que pueda tener, nada”. Tal era el vínculo entre los dos que hay constancia de imágenes de ambos, como así también de una camiseta del Timao que habría sido autografiada por él y regalada al sobrino de Simoes. A esto, se sumó en el cuerpo de la noticia una captura del test que habría confirmado el embarazo.

Además, la nota periodística de Metrópoles, que fue republicada por el diario inglés The Sun y el portal El Desmarque de España, agrega que el punta no respondió a los mensajes tras enterarse de esta novedad. “Se dice que los amigos de Lary están indignados por la actitud del delantero del Corinthians y han estado apoyando a la influencer durante este tiempo”, afirmaron. Fue contactado para hacer declaraciones, pero tampoco devolvió las misivas del medio local.

Memphis Depay tiene una historia muy particular en sus espaldas. “No me llamen Depay, llámenme Memphis”, ha pedido en más de una oportunidad debido a su deseo de no ser vinculado al nombre de su padre, Dennis Depay, quien lo abandonó cuando tenía cuatro años. En una entrevista con la BBC de Londres contó que Dennis ha intentado ponerse en contacto” con él “varias veces, pero la ruptura es irremediable”. “No tengo relación ni con él, ni con su familia y así seguirá”, sentenció.

De igual manera, evitó profundizar en lo sucedido durante su infancia: “No quiero explicar qué pasó exactamente en casa, porque no quiero darle pena a la gente. Y así seguirá siendo porque ya pasé la página”. Y enalteció el rol de su madre, quien debió criarlo en soledad: “Ella me dio mucha fuerza y cuidó de mí. Siempre le guardaré en mi corazón”.

En el plano deportivo, Memphis registra 8 goles y 10 asistencias en 42 partidos con Corinthians en 2025 y continúa siendo parte de las convocatorias de Países Bajos con vistas al Mundial 2026. De hecho, es la figura de La Naranja Mecánica en las Eliminatorias con siete gritos y cuatro pases gol en seis duelos. Sin embargo, no celebra un tanto con el Timao desde el 30 de julio pasado y su equipo lo necesita en la recta final del Brasileirao, que lo tiene en la décima posición con 39 puntos, en zona de pasaje a la próxima Copa Sudamericana.

La imagen de Memphis junto a Lary Simões (Crédito: Metrópoles)