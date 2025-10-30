Una ex estrella del fútbol europeo renunció a su trabajo para cuidar a su hijo con autismo: “Es lo correcto para nosotros”

Una ex figura del Manchester United decidió dejar su trabajo en los medios para cuidar de su hijo(Photo by Matt West/Shutterstock)

La decisión de Paul Scholes de abandonar su carrera como comentarista deportivo para dedicarse al cuidado de su hijo Aiden, diagnosticado con autismo severo y no verbal, ha generado un profundo impacto en el mundo del fútbol inglés. El exjugador del Manchester United comunicó su determinación a través de sus redes sociales, recibiendo de inmediato muestras de apoyo de excompañeros, periodistas y seguidores.

Durante una reciente intervención en el podcast Stick to Football, Scholes detalló cómo las necesidades de su hijo han transformado por completo su vida profesional. El exfutbolista, que hasta ahora se desempeñaba como comentarista en Premier League Productions y en el canal británico TNT Sports, explicó: “Después de pensarlo mucho, decidí dejar mi trabajo como analista para dedicarme completamente a Aiden. Es lo correcto para nosotros como familia”.

Aiden fue diagnosticado con autismo a los dos años. Aunque Scholes ya había abordado en ocasiones anteriores las dificultades y aprendizajes derivados de la condición de su hijo, esta es la primera vez que vincula de manera tan directa su vida profesional con su bienestar.

Aiden, el hijo de Paul Scholes

El exjugador, que comparte la atención de su hijo con su expareja Claire, relató: “Tomé una decisión este año por Aiden, particularmente considerando sus necesidades especiales. Mi trabajo actual gira en torno a sus rutinas, ya que sigue un horario muy estricto cada día, así que decidí que todo lo que haga estará centrado en Aiden”, según explicó en el podcast.

La cotidianidad de la familia Scholes se estructura en torno a rutinas fijas: los martes acuden a la piscina y compran pizza, los jueves comparten comidas y los domingos realizan juntos las compras en el supermercado, donde Aiden “llena su carrito con chocolate”, según relató Scholes. Aunque el joven no comprende los conceptos de días o tiempo, reconoce cada jornada por las actividades que realiza y necesita anticipar lo que sucederá al día siguiente para sentirse seguro.

La ex figura también recordó los desafíos de los primeros años tras el diagnóstico, cuando incluso tareas cotidianas como cortarle el pelo a Aiden resultaban complejas. La situación, no obstante, ha evolucionado favorablemente. “Aiden se volvió un chico relajado, tranquilo y feliz”, expresó Scholes, quien suele compartir imágenes junto a su hijo en distintos momentos del día.

Tras su retiro, Paul Schlles incursionó en los medios (Reuters/Ed Sykes)

La noticia de la renuncia de Scholes a su labor en los medios conmovió al ambiente futbolístico británico. Gary Neville, quien compartió más de una década en el Manchester United con Scholes y actualmente es su colega en los medios, manifestó en redes sociales: “Una decisión valiente y admirable. Scholes siempre fue un ejemplo dentro y fuera del campo”.

Tras retirarse definitivamente del fútbol profesional en 2013, Scholes, ganador de once títulos de Premier League y dos Champions League con el United, se mantuvo vinculado al deporte como analista y, en ocasiones, como entrenador. Ahora, su prioridad es el bienestar de su hijo. El propio Scholes reconoció: “Mi gran preocupación ahora que me hago mayor es pensar en lo que va a pasar cuando ya no esté aquí. Eso es en lo que pienso todo el tiempo”, según declaró en el podcast Stick to Football.