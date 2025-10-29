La impactante diferencia en la cotización de los planteles de Racing y Flamengo, que definen a uno de los finalistas de la Libertadores

La Academia y el Mengao se dirimirán el boleto a Lima en el Cilindro de Avellaneda

Uno de los argumentos en que se ampara la ilusión de Racing es que en el fútbol la economía no representa ninguna garantía. Son innumerables los casos de resultados favorables para los equipos con menor presupuesto que han sorprendido a enormes potencias internacionales.

El histórico triunfo de Colón de Santa Fe frente al Santos de Pelé en 1964, la victoria de Belgrano de Córdoba sobre el seleccionado de Checoslovaquia en 1979 o la inesperada hazaña de Loma Negra sobre la Unión Soviética en la década del ochenta son algunos casos que ejemplifican la hipótesis.

Más cercano en el tiempo, el Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos también entregó casos sorpresivos como la eliminación del Inter de Milán (finalista de la Champions League) frente al Fluminense o el notable espectáculo que protagonizó Al-Hilal contra el Manchester City de Pep Guardiola que obligó a Los Ciudadanos a retirarse del torneo en los octavos de final.

En la semifinal de la Copa Libertadores que animan La Academia y el Flamengo, el candidato a quedarse con los boletos a Lima es el Mengao; pero en Avellaneda sueñan con concretar una hazaña histórica.

La diferencia de valor de mercado entre los planteles de ambos equipos se presenta como un dato contundente en la previa de la revancha. Mientras el elenco liderado por Gustavo Costas llega con el impulso de sus recientes títulos internacionales, el conjunto carioca exhibe una estructura financiera y deportiva que la sitúa entre las más poderosas del continente.

La entidad de Río de Janeiro ha construido un plantel cuyo valor, de acuerdo con la plataforma especializada Transfermarkt, asciende a los 196 millones de euros, cifra que refleja la magnitud de las inversiones realizadas en los últimos mercados de pases. Esta política de contrataciones le ha permitido al Flamengo incorporar a figuras de renombre internacional, muchos de ellos con experiencia en Europa.

La llegada de jugadores consolidados en el Viejo Continente como Saúl Ñíguez y Samuel Lino —este último se convirtió en la incorporación más elevada de la historia del club al invertir 22 millones de euros—, ambos procedentes del Atlético de Madrid, así como las incorporaciones de Jorginho desde el Arsenal y Emerson Royal desde el AC Milan, evidencian la capacidad del club brasileño para atraer talento de primer nivel.

En el ranking de los jugadores mejor valuados del plantel, Pedro ocupa el segundo lugar con 20 millones de euros, seguido por Giorgian De Arrascaeta, tasado en 15 millones de la moneda europea.

En contrapartida, Racing afronta el desafío de llegar a la final con un plantel cuyo valor ronda los 77 millones de euros, es decir, 119 millones menos que su rival. Esta diferencia no solo es significativa en términos absolutos, sino que también pone de manifiesto la distinta filosofía de gestión entre ambos clubes.

La Academia no ha realizado inversiones de gran magnitud en los últimos mercados. A pesar de ello, el equipo de Avellaneda cuenta con jugadores que han incrementado su cotización, como el caso de Juan Ignacio Nardoni (11 millones de euros), Santiago Sosa y Marcos Di Césare (ambos con 8 millones de euros). Además, figuras como Adrián Maravilla Martínez, valorado en 3 millones de euros, aportan su experiencia y rendimiento en el conjunto de Costas, demostrando que el valor deportivo no siempre se refleja en las cifras de mercado.

La realidad del fútbol sudamericano muestra que el regreso de jugadores con trayectoria en Europa a clubes argentinos es un fenómeno poco frecuente y suele interpretarse como un gesto de profundo compromiso con la camiseta, como ocurrió con el regreso de Luciano Vietto y Matías Zaracho al Cilindro, o el de Leandro Paredes a Boca, Ángel Di María a Rosario Central y Gonzalo Montiel a River. En el fútbol brasileño, en cambio, la repatriación de estrellas de renombre se ha convertido en una práctica habitual, respaldada por su solidez económica.

En este contexto, el duelo entre Racing y el Mengao no solo enfrenta a dos equipos con aspiraciones continentales que van por la gloria, sino que también expone las marcadas diferencias en la conformación de sus planteles y en la capacidad de inversión de cada club.