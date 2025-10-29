El árbitro Keith Peterson explicó cómo es impartir justicia en la UFC: “He cometido errores, pero lo importante es reconocerlos”

Keith Peterson explicó que prioriza la seguridad de los luchadores en la UFC, destacando la importancia de la integridad física en cada combate (REUTERS)

En el universo de las artes marciales mixtas (MMA), la figura del árbitro suele quedar en segundo plano, aunque su labor resulta esencial para la seguridad y el desarrollo de cada combate. Keith Peterson, conocido en el circuito de la UFC por su apodo “No Nonsense”, compartió en el pódcast This Past Weekend —conducido por Theo Von— una visión poco habitual sobre su trabajo y su vida personal.

Sus declaraciones ofrecieron una ventana a los criterios que guían sus decisiones en el octágono y a la filosofía que ha forjado su carácter dentro y fuera del deporte.

Enfoque “No Nonsense”: origen y filosofía

El apodo “No Nonsense” (Sin tonterías) no es casual. Según relató, fue el comentarista Jon Anik quien lo bautizó así tras varias conversaciones, y el sobrenombre terminó por definir su estilo. “La mayoría de las cosas que hago, las hago de manera directa, sin rodeos”, explicó el referí.

Además reconoció que, aunque hay espacio para la diversión en ocasiones especiales, su enfoque en el arbitraje es siempre serio y sin concesiones. Esta actitud, forjada por años de experiencia y por su propia historia personal, se refleja en cada combate que dirige.

El apodo 'No Nonsense' define el estilo directo y sin concesiones de Keith Peterson como árbitro de artes marciales mixtas (This Past Weekend)

Originario de Long Island (Nueva York), inició su carrera en el arbitraje tras una etapa como luchador amateur en MMA, Muay Thai y kickboxing. El veterano árbitro Donnie Caroli lo animó a dar el salto, y desde entonces, la ética del trabajo duro y la ausencia de distracciones fueron sus señas de identidad.

Pensamientos y criterios durante una pelea profesional

Durante la entrevista para This Past Weekend, detalló qué pasa por su mente cuando se encuentra en el centro del octágono. A propósito de esto, afirmó: “Mi criterio no cambia por lo que digan los luchadores; la salud es lo primero”.

Para él, la prioridad absoluta es la integridad física de los atletas, más allá de la presión que puedan ejercer los propios peleadores o sus esquinas. “Están poniendo en juego su salud, su vida y su sustento. Mi principal objetivo es que puedan salir del octágono y seguir con sus vidas”, subrayó.

A su vez describió la experiencia de arbitrar como una mezcla de emociones intensas, donde la energía de los luchadores, los equipos y el público se percibe de manera única.

Más allá de la presión, procura mantener la objetividad y aplicar siempre los mismos criterios: si un luchador se defiende y puede moverse, la pelea continúa; si no, es momento de intervenir. Debido a ello, explicó su rol: “Eres como un salvaguarda”.

En diálogo con Theo Von, comentó que la autocrítica y el aprendizaje constante marcan su carrera, revisando incluso cada decisión que toma en el octágono (This Past Weekend)

Errores, autocrítica y aprendizaje

La autocrítica es una constante en la carrera de Peterson. Reconoció que todos los árbitros cometen errores, pero considera fundamental admitirlos y aprender de ellos. “He cometido errores, pero lo importante es reconocerlos, aprender y seguir adelante”, confesó en el pódcast.

Con el tiempo y la experiencia, asegura que aprendió a identificar cuándo una detención fue oportuna y cuándo pudo haberse anticipado o retrasado, aunque rara vez se ha sentido fuera de lugar en sus decisiones.

Peterson revisa su propio trabajo desde diferentes ángulos tras cada evento, buscando comprender mejor cada situación. “A veces, solo desde el ángulo en el que yo estaba se puede entender la decisión”, explicó, destacando la dificultad de juzgar desde fuera lo que ocurre en el fragor del combate.

La prioridad de Peterson como árbitro es salvaguardar la integridad física de los luchadores más allá de toda presión (REUTERS)

Relación con los luchadores y el entorno

El respeto mutuo entre árbitros y luchadores es, según el entrevistado, una de las bases del deporte. Antes de cada pelea, mantiene reuniones individuales con los atletas para repasar las reglas y escuchar sus inquietudes, aunque deja claro que sus criterios no se ven influidos por las peticiones de los competidores. “Muchos dicen que están dispuestos a morir ahí dentro, pero al final, la mayoría agradece que se les proteja”, relató.

La energía en el octágono varía según los protagonistas y el ambiente. Peterson mencionó que algunos peleadores, como Dustin Poirier o Clay Guida, transmiten una intensidad especial que se siente incluso antes de que suene la campana.

Además, destacó la profesionalidad y el respeto que imperan en la mayoría de los combates, tanto masculinos como femeninos. Con respecto a esto, señaló: “He tenido la suerte de arbitrar algunas de las mejores peleas femeninas, y el nivel de competencia es impresionante”.

El respeto mutuo entre árbitros y luchadores es clave para Keith Peterson, quien mantiene reuniones previas para repasar reglas y escuchar inquietudes (REUTERS)

Vida fuera del octágono: música, mecánica y familia

Por fuera del arbitraje, la vida de Keith Peterson es tan variada como intensa. En la charla, compartió detalles sobre su faceta como músico en bandas de hardcore neoyorquino, su trabajo como mecánico diésel y su papel como padre y entrenador. “Mi vida fuera del arbitraje me ayuda a mantener los pies en la tierra”, afirmó.

Peterson estuvo vinculado a la música desde finales de los años 90, liderando bandas como GFY y Losers Sometimes Win, y considera que la energía del hardcore tiene puntos en común con la intensidad del MMA.

Su familia, especialmente su esposa y sus tres hijos, ocupa un lugar central en su vida. La crianza y el ejemplo que busca darles, así como su implicación en el entrenamiento de lucha libre femenina junto a su hija Mora, refuerzan su ética de trabajo y su sentido de la responsabilidad.

El juez combina su pasión por el arbitraje en la UFC con su vida como músico de hardcore, mecánico diésel y padre de familia (This Past Weekend)

Anécdotas y momentos destacados

A lo largo de la entrevista, compartió historias personales que ilustran tanto los desafíos como las satisfacciones de su trayectoria. Recordó sus inicios como luchador amateur, las rivalidades deportivas y la influencia de figuras como su hermano Rob, fallecido recientemente, quien fue un apoyo fundamental en su vida.

También relató episodios insólitos, como haber arbitrado con dos cálculos renales y grapas quirúrgicas tras una operación, o la vez que tuvo que pasar un cálculo en pleno evento, demostrando su compromiso con el trabajo.

Peterson no presenció muertes en el ring y valora la profesionalidad de la mayoría de los luchadores. Considera que el MMA evolucionó notablemente desde sus primeros años en la UFC, tanto en la calidad de los atletas como en la cultura de respeto y dedicación que rodea al deporte.

La evolución del MMA y el aumento del profesionalismo en la UFC son destacados por Peterson como factores clave en la seguridad de los atletas (This Past Weekend)

La visión de Keith Peterson, expuesta en This Past Weekend, dejó claro que su misión como árbitro va mucho más allá de aplicar el reglamento. Su mayor satisfacción radica en garantizar que los luchadores puedan regresar a sus vidas y familias tras cada combate, preservando su salud y su futuro dentro y fuera del octágono.