La palabra de Colapinto tras el GP de México: del dardo a Stroll a la contundente frase sobre su lucha con Gasly

El argentino finalizó en la 16ta ubicación en la carrera de la Fórmula 1, en la que un VSC lo privó de adelantar a su compañero de Alpine

En una apasionante carrera en el Gran Premio de México, Franco Colapinto finalizó en la 16ta ubicación. Alpine sufrió en el Autódromo Hermanos Rodríguez con un monoplaza A525 que tuvo un decepcionante rendimiento. El argentino estuvo al borde de superar a su compañero Pierre Gasly (15°) en las últimas vueltas, pero un Virtual Safety Car por el abandono de Carlos Sainz (Williams) lo privó del adelantamiento.

Una vez finalizada la actividad en pista, el pilarense dialogó con los medios y puntualizó en la estrategia que implementó, el toque con Lance Stroll (Aston Martin) en la largada, su pelea con Gasly y la próxima carrera en Brasil. Colapinto fue uno de los únicos pilotos de la grilla que utilizó la goma dura. El joven de 22 años empezó con la gama blanca y estiró su primer stint hasta la vuelta 50, aunque aseguró que sufrió notablemente con el agarre.

Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip (adherencia a la pista). Después con las blandas anduve bien, pero ya era muy tarde. Una carrera sin mucho ritmo, muy larga para nosotros. Como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho. Así que a laburar para la próxima”, argumentó el pilarense en diálogo con ESPN.

Es esta misma línea, profundizó: “Llevamos la dura hasta el infinito. Queríamos ver hasta dónde aguantaba. No teníamos ritmo con esa goma, era muy dura. Sin nada de grip, patinando mucho y la verdad que nos costó como equipo este finde. La verdad que fue duro, pero ahora hay que trabajar para la próxima”.

Por su parte, Colapinto se refirió a la largada en el GP de México, donde Stroll lo dejó sin pista y provocó que realice un trompo. “Me tiró Stroll al pasto y nada... no mira los espejos nunca Stroll. Va siempre medio... no le deben estar apuntando para el auto. No sé para dónde mira cuando ve los espejos. Siempre hace lo mismo e hice un trompo. Me recuperé rápido, las gomas duras sin ritmo, patinando mucho. Con la gama blanda rápido, pero bueno”, soltó el argentino, con su personalidad característica.

*El trompo de Colapinto en la largada después de que Stroll lo deje sin pista

El piloto albiceleste también se refirió al cierre de la carrera, en la que estuvo al borde de adelantar a su compañero de Alpine. Con neumáticos más nuevos, Colapinto le recortó más de 20 segundos al francés y, llegando a la vuelta 70, se adentraba en la recta principal a menos de 3 décimas e iba a superarlo. Sin embargo, un VSC truncó con sus aspiraciones. Cuando le preguntaron en el corralito si tenía posibilidades de sobrepasar a Gasly, Franco fue contundente: “Sí, sí, seguro. 100%. Si llegaba a tres décimas”.

Colapinto hizo hincapié en la próxima carrera de la Fórmula 1, la cual se realizará en São Paulo. “Brasil es el Gran Premio de casa. Contento, obvio que va a haber muchos argentinos y tengo muchas ganas de ir allá y disfrutarlo con todos ellos. Ojalá que andemos bien para darles un lindo resultado. Lo bueno es que peor no se puede ir, así que de acá para arriba. Ojalá que mejoremos un poco”, comentó el argentino.

Por último, Franco profundizó con sus ganas de competir en Brasil y espera poder regalarle a sus aficionados una buena actuación: “¡Sí! Una fiesta, tengo muchas ganas de ir ahí y disfrutar con todo. Se merecen un buen resultado y ojalá poder darles algo lindo”.

*La pelea entre Colapinto y Gasly en el cierre de la carrera

Franco Colapinto cruzó la meta en la 16ª posición tras una carrera complicada. El piloto argentino, que partió con neumáticos duros y realizó un extenso primer relevo antes de cambiar a gomas blandas, protagonizó un incidente con Lance Stroll en la largada y sufrió un trompo, lo que lo relegó al fondo del pelotón junto a su compañero de equipo Pierre Gasly.

Ambos pilotos de Alpine tuvieron serios problemas de rendimiento y estaban completamente indefensos de los ataques rivales: fueron superados fácilmente en la recta principal en reiteradas oportunidades, más allá de que los corredores que los adelantaban tenían neumáticos nuevos en gran parte de las ocasiones.

Tras realizar un stint de 50 vueltas con duros, Colapinto cerró la carrera con neumáticos blandos más nuevos en comparación a los de Gasly, quien largó con medios y puso la gama roja a mitad de carrera. En los giros finales, el argentino intentó superar al francés, pero la aparición de un Virtual Safety Car frustró su avance, el cual era inevitable. Para reflejar el rendimiento del monoplaza, ambos pilotos de Alpine finalizaron a más de 30 segundos del siguiente competidor.

La próxima fecha del calendario será el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos, donde la Fórmula 1 competirá del 7 al 9 de noviembre y se disputará una carrera Sprint. En 2024, cuando Colapinto competía con Williams, hubo una multitud de aficionados albicelestes que viajaron a São Paulo para alentar al pilarense.

