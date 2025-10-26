El trompo de Franco Colapinto tras disputar posición con Lance Stroll en la accidentada largada en el GP de México

El trompo de Franco Colapinto luego de que Lance Stroll lo deje sin pista

El inicio del Gran Premio de México de Fórmula 1 estuvo marcado por una intensa largada en la que Franco Colapinto, representante argentino de Alpine, protagonizó un trompo tras disputar posición con Lance Stroll de Aston Martin, lo que lo relegó al último puesto de la competencia.

Luego de la largada, al llegar a la segunda curva, Stroll lo dejó sin pista al piloto bonaerense. Los autos se tocaron levemente y el argentino hizo un trompo. Su auto quedó cruzado y siguió en carrera, pero perdió algo de tiempo.

Las imágenes mostraron al canadiense como el responsable de la maniobra, ya que se abrió a la derecha sin notar la presencia del argentino, quien se perjudicó. Si bien el norteamericano también hizo un trompo, el piloto de Alpine sacó la peor parte al quedar en el vigésimo puesto.

Así fue el toque entre Colapinto y Stroll

En cuanto a la estrategia de neumáticos, Colapinto optó por iniciar la competencia con el compuesto duro, a diferencia de la mayoría de los pilotos que eligieron la goma blanda. Esta decisión buscaba maximizar el rendimiento en las etapas finales de la carrera, considerando las características del Autódromo Hermanos Rodríguez.

En declaraciones previas a la carrera, Colapinto expresó: “No puede ser un peor día que ayer”. Con ello, reflejó el desafío que enfrentaba tras una jornada clasificatoria adversa.

Además del trompo de Colapinto, se registró un leve toque entre los dos autos de Ferrari. Por su parte, Max Verstappen se vio obligado a recortar una curva ante la falta de espacio, situación que llevó a George Russell a solicitar que le devolviera la posición.

A medida que avanzaron las vueltas, la dinámica de la competencia se mantuvo intensa. En la cuarta vuelta, Lando Norris amplió su ventaja sobre Charles Leclerc a 2 segundos, mientras que el retiro de Liam Lawson de Racing Bulls permitió a Colapinto ascender una posición y ubicarse en el puesto 19.

Para la sexta vuelta, un nuevo incidente captó la atención: Verstappen, al intentar superar a una Ferrari en la recta principal, colisionó con Lewis Hamilton. El neerlandés volvió a atacar en la recta posterior, y el británico recortó la pista para defender su posición. Este intercambio favoreció a Oliver Bearman de Haas, quien escaló hasta la cuarta posición.

*La largada de la carrera

El rendimiento del equipo Alpine ha sido motivo de preocupación desde el inicio. Tanto Pierre Gasly como Colapinto no lograron mantener el ritmo de sus rivales, quedando rezagados respecto al resto del grupo. En el giro número 20, Carlos Sainz (Williams), tras realizar su parada en boxes, se acercó peligrosamente a la posición del argentino. Poco después, en la vuelta 21, el español superó al pilarense en la recta principal, aprovechando la ventaja de neumáticos blandos nuevos.

A medida que avanzaba la carrera, Colapinto logró recortar distancias con su compañero de equipo. En la vuelta 31, el argentino se acercó a Gasly, quien rodaba con neumáticos medios. La presión del argentino sobre el galo se intensificó en la vuelta 33, cuando entró en rango de DRS y comenzó a atacar a su compañero de Alpine.

En la vuelta 34, la escudería francesa llamó a Gasly a boxes para cambiar neumáticos justo cuando Colapinto se encontraba en posición de superarlo. Esta estrategia alteró el orden interno del equipo y permitió al argentino avanzar una posición momentáneamente.

Noticia en desarrollo...