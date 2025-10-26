El decisivo mano a mano que Dibu Martínez le atajó a Haaland en el triunfo del Aston Villa al Manchester City

*El mano a mano que Dibu Martínez le tapó a Haaland

El Aston Villa logró un gran triunfo ante Manchester City en el Villa Park por la novena fecha de la Premier League en un duelo en el que Dibu Martinez resultó ser una pieza clave para el triunfo del conjunto local por 1-0 después de protagonizar una intervención que pudo cambiar el rumbo del partido ante los dirigidos por Pep Guaridola.

Una de las primeras atajadas que sirvió para aguantar el empate de los Citizens se produjo a los 21 minutos del primer tiempo. Hasta el momento los Villanos se imponían en el marcador por 1-0 con un tanto de Matty Cash. Fue entonces cuando se produjo una contra que comenzó en los pies de Gianluigi Donnaruma y acabó en los de Erling Haaland en el área contraria.

El noruego recibió un pase en profundidad del luso Bernardo Silva por la banda derecha, corrió hasta meterse en el área y trató de definir al segundo palo con muy poco ángulo después de que el arquero argentino saliera a achicar los espacios. Finalmente, el arquero campeón del mundo con la selección argentina terminó conteniendo el disparo sin dar rebotes, mostrando gran seguridad.

*La lesión de Buendía en el primer tiempo

Otro de los argentinos que disputó el encuentro fue Emiliano Buendía, quien se vio obligado a abandonar el terreno de juego a los 28 minutos de la primera mitad. En la transmisión se pudo ver el momento en el que salió del campo ayudado por el personal médico y en su lugar ingresó Jadon Sancho.

En la segunda mitad, el Manchester City intensificó su presión, decidido a revertir el resultado. Durante varios pasajes del complemento, el equipo visitante logró arrinconar a Aston Villa, pero la solidez defensiva y la actuación de Dibu Martínez resultaron determinantes para mantener la ventaja. Uno de los momentos más críticos se produjo a los 15 minutos, cuando el defensor español Pau Torres despejó sobre la línea un remate del brasileño Savinho que parecía destinado al empate. Además, el mediocampista senegalés Amadou Onana se destacó como una de las figuras clave en la contención del equipo local.

En el tramo final, la tensión se mantuvo hasta el último minuto. Haaland logró enviar el balón al fondo de la red tras lanzarse sobre la pelota y realizar un gran esfuerzo que lo llevó a chocar contra el poste derecho de Martínez. Sin embargo, el tanto fue anulado de inmediato por posición adelantada. De este modo, Aston Villa sumó su cuarta victoria consecutiva en la Premier League, lo que consolidó su recuperación tras un inicio de temporada poco prometedor. Con el triunfo, el equipo de Unai Emery alcanzó los 15 puntos y se ubicó en la séptima posición del torneo, mientras que el City quedó relegado al cuarto lugar con una unidad más (16) unidades.

Aston Villa venia de sufrir una dura derrota en Europa League ante Go Ahead Eagles de la Eredivisie. Por su parte, los de Guardiola llegaron inspirados de la mano de Halaand: vencieron 2-0 a Villarreal por la Champions League y de ganar 2-0 a Everton por el campeonato inglés.