Deportes

El decisivo mano a mano que Dibu Martínez le atajó a Haaland en el triunfo del Aston Villa al Manchester City

El arquero argentino fue clave en el 1-0 de los Villanos ante el equipo de Pep Guardiola por la Premier League

Guardar

*El mano a mano que Dibu Martínez le tapó a Haaland

El Aston Villa logró un gran triunfo ante Manchester City en el Villa Park por la novena fecha de la Premier League en un duelo en el que Dibu Martinez resultó ser una pieza clave para el triunfo del conjunto local por 1-0 después de protagonizar una intervención que pudo cambiar el rumbo del partido ante los dirigidos por Pep Guaridola.

Una de las primeras atajadas que sirvió para aguantar el empate de los Citizens se produjo a los 21 minutos del primer tiempo. Hasta el momento los Villanos se imponían en el marcador por 1-0 con un tanto de Matty Cash. Fue entonces cuando se produjo una contra que comenzó en los pies de Gianluigi Donnaruma y acabó en los de Erling Haaland en el área contraria.

El noruego recibió un pase en profundidad del luso Bernardo Silva por la banda derecha, corrió hasta meterse en el área y trató de definir al segundo palo con muy poco ángulo después de que el arquero argentino saliera a achicar los espacios. Finalmente, el arquero campeón del mundo con la selección argentina terminó conteniendo el disparo sin dar rebotes, mostrando gran seguridad.

*La lesión de Buendía en el primer tiempo

Otro de los argentinos que disputó el encuentro fue Emiliano Buendía, quien se vio obligado a abandonar el terreno de juego a los 28 minutos de la primera mitad. En la transmisión se pudo ver el momento en el que salió del campo ayudado por el personal médico y en su lugar ingresó Jadon Sancho.

En la segunda mitad, el Manchester City intensificó su presión, decidido a revertir el resultado. Durante varios pasajes del complemento, el equipo visitante logró arrinconar a Aston Villa, pero la solidez defensiva y la actuación de Dibu Martínez resultaron determinantes para mantener la ventaja. Uno de los momentos más críticos se produjo a los 15 minutos, cuando el defensor español Pau Torres despejó sobre la línea un remate del brasileño Savinho que parecía destinado al empate. Además, el mediocampista senegalés Amadou Onana se destacó como una de las figuras clave en la contención del equipo local.

En el tramo final, la tensión se mantuvo hasta el último minuto. Haaland logró enviar el balón al fondo de la red tras lanzarse sobre la pelota y realizar un gran esfuerzo que lo llevó a chocar contra el poste derecho de Martínez. Sin embargo, el tanto fue anulado de inmediato por posición adelantada. De este modo, Aston Villa sumó su cuarta victoria consecutiva en la Premier League, lo que consolidó su recuperación tras un inicio de temporada poco prometedor. Con el triunfo, el equipo de Unai Emery alcanzó los 15 puntos y se ubicó en la séptima posición del torneo, mientras que el City quedó relegado al cuarto lugar con una unidad más (16) unidades.

Aston Villa venia de sufrir una dura derrota en Europa League ante Go Ahead Eagles de la Eredivisie. Por su parte, los de Guardiola llegaron inspirados de la mano de Halaand: vencieron 2-0 a Villarreal por la Champions League y de ganar 2-0 a Everton por el campeonato inglés.

Temas Relacionados

deportes-internacionalDibu MartínezAston VillaErling HaalandManchester CityPremier League

Últimas Noticias

Con Mastantuono en el banco, Real Madrid le gana al Barcelona de Lamine Yamal en el clásico español

El Merengue, que tiene al delantero argentino, recibe al conjunto culé en el Santiago Bernabéu por La Liga de España. Transmite ESPN y Disney+

Con Mastantuono en el banco,

La milimétrica definición del VAR que anuló un espectacular gol de Mbappé en el clásico entre Real Madrid y Barcelona

El delantero francés ponía el 1-0 para los locales, pero el semi automático estableció que el número 10 estaba en fuera de juego

La milimétrica definición del VAR

La tormentosa vida íntima de la figura de la NBA que fue detenida como parte de una red criminal con vínculos con la mafia

El jugador del Miami Heat Terry Rozier es apuntado por ser uno de los implicados en la investigación por apuestas ilegales que golpeó a la mejor liga de básquet del mundo

La tormentosa vida íntima de

La increíble historia del boxeador que perdió 100 peleas y sólo ganó un combate: “Esa sensación es mejor que una victoria”

El británico Jake Pollard alcanzó la marca de cien caídas sobre el cuadrilátero y contó sus experiencias en el deporte de los puños

La increíble historia del boxeador

Una figura del fútbol pateó un penal, anotó el gol y en medio del festejo sufrió una dolorosa lesión

Kevin De Bruyne debió abandonar el campo tras marcar el primer tanto del triunfo del Napoli sobre el Inter por 3-1

Una figura del fútbol pateó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: tras

Elecciones 2025, en vivo: tras el dato del 23% de participación, desde La Libertad Avanza pidieron que la gente vaya a votar

Electrocardiograma: cómo evolucionaron dólar, riesgo país y bonos desde la elección en PBA y qué 3 señales serán clave este lunes

Voto bolsillo: cuál fue el grupo etario que más poder de compra perdió desde 2023

Las mejores fotos de las elecciones legislativas 2025

La arrepentida aseguró que “El Señor Jota” vio el triple femicidio narco por videollamada desde su celda

INFOBAE AMÉRICA
Putin no frena los bombardeos

Putin no frena los bombardeos contra la población ucraniana: un ataque con drones dejó tres muertos y siete niños heridos

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán anunció el retiro de sus combatientes de Turquía hacia Irak

Alerta en República Dominicana por el avance del huracán Melissa: más de 3.500 personas fueron evacuadas

El caso Rubens: arte robado, redes internacionales y la fragilidad de la protección patrimonial europea

Israel autorizó a Hamas cruzar la “línea amarilla” de Gaza para buscar los restos de los rehenes fallecidos

TELESHOW
Mirtha Legrand votó en las

Mirtha Legrand votó en las Elecciones 2025 y la recibieron con aplausos: “Me vestí con los colores de la patria”

El contundente cambio de estilo de Nicki Nicole que deslumbró y sorprendió a sus fanáticos

Elecciones Legislativas 2025: así votan los famosos en las urnas

Tini Stoessel deslumbró con looks de alto impacto en su primer show: cuero, tul y flecos en una noche inolvidable

“Mis guardaespaldas”: Evangelina Anderson, Maxi López y Valu Cervantes a pura diversión en la fiesta de Masterchef