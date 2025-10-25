“Le pegué a un piano como le pegan todos”: el problema de Colapinto en el final de la clasificación y la reacción de Briatore

Franco Colapinto no tuvo una buena clasificación y largará en el 20° lugar este domingo en el Gran Premio de México. El hombre de Alpine tuvo un comienzo auspicioso en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero un error en el inicio de su último giro le impidió marcar un nuevo tiempo para aspirar a avanzar a la Q2 entre los 15 mejores.

Inicialmente, el piloto argentino había marcado un tiempo de 1:18.392, una marca superior a la de Gasly, que había girado 0.439 más lento con una vuelta de 1:18.831. Luego, el galo mejoró su performance con un récord de 1:17.630 y Colapinto se puso a la par suya, aunque permaneció detrás a 0.040 (1:17.670). De igual manera, a ninguno le alcanzaba para avanzar al segundo filtro y ambos se dispusieron a realizar su último intento en el cierre.

En su regreso a pista, Franco realizó la habitual vuelta de calentamiento e inició su apuesta final para dar la sorpresa en la Ciudad de México, pero después de pasar la primera curva pisó los pianos de la segunda y tercera curva por demás, y en este último se le levantó el auto y terminó yéndose fuera de los límites de pista. Vale remarcar que es algo habitual que todos los monoplazas pisen los pianos que delimitan los giros porque es la manera de maximizar el rendimiento y lograr la mejor vuelta posible en la Qualy, pero una mala maniobra puede condicionar todo, como le sucedió al pilarense.

En la repetición de este suceso, las imágenes de la transmisión oficial mostraron a Flavio Briatore, asesor principal de Alpine, frustrado desde los boxes agitando uno de sus brazos en señal de lamento, luego de que ninguno de sus pilotos pudiera avanzar a tener una mejor posición de cara al domingo. “Lamentablemente no es suficiente, es el final de nuestro día. Pierre informa de una falta de agarre hacia el final de su vuelta. Franco tiene que abortar tras irse abierto en T-3”, resumió la cuenta oficial de la escudería en redes sociales. Colapinto saldrá último y compartirá la fila con Lance Stroll, de Aston Martin (19°), mientras que Pierre Gasly lo hará en la 18° colocación, al lado de Alex Albon, de Williams (17°).

En charla con la prensa, Franco Colapinto brindó su testimonio en un trazado complejo para un equipo sin mejoras por lo que resta del año: “La Q2 era imposible. Creo que 16 o 17 podríamos haber quedado, pero es un auto muy difícil. Le pegué a un piano como le pegan todos y las gomas de adelante se levantaron en el aire. No tenía dirección. Tenemos que buscar siempre esa última milésima y nada... no sale”, argumentó muy decepcionado tras quedar finalmente a poco más de una décima del mejor tiempo de Gasly.

En la misma sintonía, ahondó en los problemas del auto y en el error que lo privó de mejorar su tiempo: “Hay que mejorar para mañana e intentar que sea un mejor día. Pero hoy fue muy difícil. Un auto muy desconectado, que no tenía grip (adherencia). Un día, en general, complicado. Creo que hay que trabajar para mañana, pero también va a ser difícil”.

Ya en diálogo con el canal oficial de la Fórmula 1, profundizó en el incidente del final: “Hice todo lo posible por apretar y tratar de pasar. Pero el coche es muy delicado con los pianos. Es muy inconsistente en la conducción, el coche se eleva sobre los bordillos, lo que lo hace difícil. Creo que tenemos que seguir siendo conservadores para mañana. Simplemente, golpeé el bordillo como todos los demás y los neumáticos delanteros... es complicado”.

Este problema eclipsó la mirada de Colapinto, ya que también se refirió a esto en declaraciones divulgadas por Alpine: “Teniendo en cuenta cómo se comportaba el coche el viernes, probablemente esperaba un poco más de la clasificación. Empezamos bien el fin de semana y tuvimos algunas buenas sesiones de entrenamientos, pero, como equipo, parece que estamos teniendo dificultades aquí, especialmente con los baches y los bordillos”.

“Estaba apretando en mi última vuelta y golpeé el bordillo, lo que desestabilizó el coche y me impidió mejorar mi tiempo. Para sacar el máximo rendimiento al coche, solemos conducirlo bastante rígido, lo que también significa que es difícil completar una vuelta consistente, especialmente aquí. Ayer, con mucho combustible, el coche se comportó mejor y los tiempos por vuelta parecieron más competitivos. Será difícil desde nuestra posición de salida, pero lucharemos y haremos todo lo posible por recuperar algunas posiciones mañana”, concluyó.

Con este crudo análisis, Franco Colapinto advirtió los peligros de una larga carrera a 71 vueltas con un monoplaza sin fiabilidad. Una muestra de ello es el último lugar en el Campeonato de Constructores. La escudería sumó 20 unidades, todas logradas por Gasly, y están muy lejos de Haas, que está anteúltimo con 48 unidades. El evento principal de este domingo iniciará a las 17 (hora argentina).

Más adelante, el cierre del año mudará la Fórmula 1 a Interlagos para el Gran Premio de Brasil y el fixture se completará con Las Vegas (Estados Unidos), Lusail (Qatar) y Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).