Deportes

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de México: hora, TV y todo lo que hay que saber

El argentino buscará mejorar su performance de cara a la qualy en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Guardar

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE MÉXICO

Sábado 25 de octubre

Práctica Libre 3: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México)

Clasificación: 18.00 (Argentina) / 15.00 (México)

Domingo 26 de octubre

Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

<br>

09:30 hsHoy

Los neumáticos del GP de México:

09:21 hsHoy

Datos del GP de México:

  • Primer Gran Premio – 1963
  • Longitud de la pista: 4,304 km
  • Récord de vuelta: 1 m 17,774 s, Valtteri Bottas, Mercedes, 2021
  • Más pole positions – Jim Clark (4)
  • Más victorias: Max Verstappen (5)
09:11 hsHoy

Los detalles del circuito en el Gran Premio de México

La carrera será en el
La carrera será en el Autódromo Hermanos Rodríguez
09:00 hsHoy

¡Bienvenidos! Franco Colapinto volverá a tener actividad al mando de su Alpine en una de las fechas más esperadas para los fanáticos en el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Franco Colapinto saldrá a pista
Franco Colapinto saldrá a pista por primera vez en el GP de México (Foto: Jerome Miron-Imagn Images)

Temas Relacionados

Franco ColapintoFórmula 1F1F1 hoyAlpineGran Premio de MéxicoGP de México

Últimas noticias

Los penales que erraron Borja y Galoppo en la tanda que dejó a River Plate afuera de la Copa Argentina

Tras igualar 0-0 en los 90 minutos, el Millonario cayó por penales en las semifinales ante Independiente Rivadavia

Los penales que erraron Borja

Gallardo tuvo una dura reflexión tras la eliminación de River y avisó: “A fin de año haremos un análisis para ver cómo seguimos”

El director técnico habló luego de perder en semifinales de Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza

Gallardo tuvo una dura reflexión

10 maratones en 10 días: la iniciativa del atleta de 50 años que va por un récord Guinness para ayudar a jóvenes que tienen el sueño olímpico

Rodolfo Rossi quiere bajar la marca internacional con un fin solidario. “Es para apoyar a las promesas que buscarán un podio en Brisbane 2032″, subrayó en diálogo con Infobae

10 maratones en 10 días:

Fue el primer 0 KM de Maradona y apareció en un gallinero: la increíble historia del amuleto de Nico Varrone, flamante piloto de F2

El Fiat 128, que el astro compró en la víspera de Navidad de 1982, había terminado en un galpón de la localidad de Saltos. En 2003 lo adquirió Martín Varrone, coleccionista y padre de Nicolás, ambos fanáticos de Boca

Fue el primer 0 KM

Dónde y cuándo se jugaría la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors

Aunque todavía no hay confirmaciones, existen fechas y sedes que aparecen en el radar para el duelo definitorio

Dónde y cuándo se jugaría

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detuvieron a la mujer de

Detuvieron a la mujer de Víctor Sotacuro, la nueva acusada clave del triple femicidio

Criptomonedas: cuál es la cotización de bitcoin este 25 de octubre

Dónde buscar pareja después de los 50: las apps más recomendadas

El sube y baja de tether: cuál es su costo este 25 de octubre

Más de 1600 hectáreas fueron consumidas por el incendio forestal en Córdoba, tras haber estado activo por una semana

INFOBAE AMÉRICA

El Nobel de la Paz

El Nobel de la Paz y la movilización de EEUU impulsan el optimismo opositor en Venezuela

Estados Unidos evalúa enviar tropas terrestres a Venezuela en medio de la presión a narcotraficantes: “Son terroristas”

Rodrigo Paz ya enfrenta presiones de gremios y sindicatos en medio de la crisis económica de Bolivia

El asesor económico de Putin llegó a EEUU en busca de una reducción de la presión arancelaria de Trump sobre Rusia

Kim Kardashian habló sobre la crianza en solitario y la ausencia de Kanye West en la vida de sus hijos

DEPORTES

Gallardo tuvo una dura reflexión

Gallardo tuvo una dura reflexión tras la eliminación de River y avisó: “A fin de año haremos un análisis para ver cómo seguimos”

10 maratones en 10 días: la iniciativa del atleta de 50 años que va por un récord Guinness para ayudar a jóvenes que tienen el sueño olímpico

Fue el primer 0 KM de Maradona y apareció en un gallinero: la increíble historia del amuleto de Nico Varrone, flamante piloto de F2

Dónde y cuándo se jugaría la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors

Estallaron los memes tras la eliminación de River Plate de la Copa Argentina con Gallardo y Sebastián Villa en el foco