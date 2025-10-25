Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de México: hora, TV y todo lo que hay que saber

Sábado 25 de octubre
Práctica Libre 3: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México)
Clasificación: 18.00 (Argentina) / 15.00 (México)
Domingo 26 de octubre
Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)
¡Bienvenidos! Franco Colapinto volverá a tener actividad al mando de su Alpine en una de las fechas más esperadas para los fanáticos en el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.