El impactante lateral de larga distancia que terminó en gol de Brentford sobre Liverpool a los 5 minutos

Brentford comenzó su encuentro ante Liverpool por la novena jornada de la Premier League de forma inmejorable gracias a una particular jugada preparada en el laboratorio. El lateral italiano Michael Kayode dio la nota con un saque de banda impactante que cayó como un bombazo en el área y terminó en el 1-0 a favor de los suyos tras la asistencia de cabeza del noruego Kristoffer Ajer y la tijera del burkinés Dango Ouattara.

El entrenador irlandés Keith Andrews planificó una maniobra con la que terminó facturando. De hecho, movió todas las piezas de su defensa como si se tratara de un tiro libre a favor o incluso un córner. Hay que remarcar que Kayode se cruzó todo el ancho del campo de juego para ejecutar el lateral, ya que se desempeña por la derecha y lo lanzó desde la banda izquierda. Además, Ajer es el marcador de punta izquierdo y fue al área para peinar esa pelota.

El ascenso de Kayode en el fútbol europeo ha quedado marcado por su reciente paso al Brentford, club al que llegó cedido desde la Fiorentina en enero de 2025, con una opción de compra definitiva. Este movimiento se produjo tras una campaña en la que el joven defensa, de apenas 21 años, acumuló experiencia tanto en la Serie A como en competiciones continentales, consolidándose como una de las promesas más firmes en su posición.

Michael Kayode, el lateral italiano del Brentford experto en sacar laterales largos (Reuters/Paul Childs)

El recorrido formativo de Kayode comenzó en la cantera de la Juventus, donde permaneció siete años hasta 2018. Posteriormente, se incorporó al Gozzano de la Serie D, donde, con solo 16 años, disputó 34 partidos, marcó dos goles y sumó dos asistencias, contribuyendo al ascenso del club a la Serie C. Tras esa campaña, el defensor recaló en la Fiorentina, integrándose inicialmente en el equipo juvenil antes de dar el salto al primer equipo.

El debut de Kayode en la Serie A se produjo en una victoria a domicilio por 4-1 sobre el Genoa en 2023. Al cierre de esa temporada, el futbolista ya se había consolidado como titular, acumulando 49 partidos con la camiseta de la Fiorentina. Su polivalencia le permitió desempeñarse tanto por la banda derecha como por la izquierda a lo largo de su trayectoria. En lo que va de la temporada, lleva disputados los 11 partidos oficiales del Brentford (nueve por liga y dos por Copa de la Liga inglesa).

A nivel internacional, Kayode representó a la selección italiana sub-18 en cuatro ocasiones antes de destacar en el Campeonato Europeo sub-19 de la UEFA en el verano de 2023. En la final, anotó de cabeza el gol que selló la victoria por 1-0 ante Portugal, asegurando el título para Italia. Desde entonces, ha sido convocado por la selección sub-21, donde ha sumado múltiples participaciones.

