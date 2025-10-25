Deportes

Cristiano Ronaldo marcó en la victoria de Al Nassr y quedó a 50 de los 1000 goles: su ventaja en la batalla contra Messi

El portugués volvió a ser vital para su equipo, que acumula una racha de 10 triunfos seguidos e impone condiciones en Arabia Saudita

El portugués alcanzó los 950 gritos en su carrera

Cristiano Ronaldo sigue a paso firme en este inicio de temporada en Arabia Saudita. El delantero de 40 años sentenció la victoria 2-0 ante Al Hazm como visitante en el cierre de la sexta fecha de la Saudi Pro League y sigue como único líder del campeonato con 18 puntos aventajando por tres unidades a su escolta Al Taawon.

El máximo artillero de la selección portuguesa apareció a los 87 minutos para mandar a la red una excelente transición rápida que pasó por los pies de Mohamed Simakan, Sadio Mané y Wesley Gassova hasta que CR7 empujó la pelota a la red a la altura del punto penal con una definición poco ortodoxa, pero efectiva, ya que ensayó un remate de pique al suelo que elevó la pelota en el aire y bajó justo a tiempo para meterse dentro de la valla del arquero portugués nacionalizado de Cabo Verde, Bruno Varela.

El guardameta llegó en el último mercado de pases al club que pena en los últimos lugares, ya que se ubica 14° sobre 18 equipos y se mantiene alejado a tres puntos de los puestos de descenso. Vale destacar que fue el primer duelo que los enfrentó entre sí a ambos rivales, quienes también podrían verse las caras en el Mundial 2026, ya que Varela fue suplente en la victoria de Cabo Verde ante Eswatini, un resultado que selló el boleto de la cenicienta a la Copa del Mundo.

El tanto restante de João Félix en el primer tiempo configuró el triunfo contra Al Hazm y los Caballeros de Najd no dan el brazo a torcer con puntaje ideal en seis presentaciones, siendo el equipo más goleador (21) y el menos vencido (2). Todo esto lo consiguieron con un gran nivel de Ronaldo, quien escaló a 34 goles y 3 asistencias en 38 partidos en 2025, aunque la principal marca es que llegó a las 950 celebraciones en su carrera y quedó a solamente 50 de alcanzar la ansiada cifra de 1000 festejos, una marca sin registros oficiales para ningún jugador en el mundo.

Cristiano Ronaldo alcanzó su gol
Cristiano Ronaldo alcanzó su gol 950 ante Al Al Hazem en la liga de Arabia Saudita (REUTERS/Stringer)

La disputa palmo a palmo con Lionel Messi todavía le da crédito a favor a Cristiano, a pesar de que la Pulga convirtió un doblete en la victoria de este viernes del Inter Miami ante Nashville por los Playoffs de la Major League Soccer (MLS). El luso logró 950 festejos en 1293 partidos, mientras que el rosarino acumula 891 gritos en 1131 presencias. Una distancia de 59 goles entre ambos.

Sin embargo, Leo le gana a su némesis en la carga goleadora de 2025. El campeón del mundo con la selección argentina lleva 41 tantos en el presente calendario frente a los 34 del Bicho. Además, tiene posibilidades de cerrar el año con un título bajo el brazo porque el próximo sábado se jugará su futuro ante Nashville en el segundo duelo de los Playoffs de la MLS.

Por otro lado, Al Nassr tendrá un compromiso importante entresemana porque este martes desde las 15 (hora argentina) se medirá al Al Ittihad de Karim Benzema por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones. En el plano continental, su equipo mantiene un buen presente como líder del Grupo D con puntaje perfecto después de tres presentaciones en la AFC Champions League Two, una competición similar a la Copa Sudamericana o la Europa League.

Hay que remarcar que el líder del torneo local arrastra una racha de 12 compromisos sin perder en el tiempo reglamentario (11 victorias y 1 empate), sumado a que ostenta una marca de 10 triunfos seguidos. La única igualdad fue en la final perdida por penales ante Al Ahli en la Supercopa de Arabia Saudita.

deportes-internacionalCristiano RonaldoLionel MessiAl NassrInter MiamiSaudi Pro LeagueMLSdeportes-argentina

