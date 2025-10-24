Los mejores memes de la goleada de Liga de Quito al Palmeiras por la Copa Libertadores: del Messi ecuatoriano al River de Gallardo

Liga de Quito logró una victoria histórica al imponerse 3-0 sobre Palmeiras en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, disputado en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital ecuatoriana. Con este resultado, el equipo dirigido por Tiago Nunes quedó a un paso de la final del torneo continental.

La presión alta y la intensidad en la recuperación del balón permitieron a los locales controlar el ritmo del encuentro, mientras que el conjunto brasileño, bajo la conducción de Abel Ferreira, sufrió su primera derrota en la presente edición del certamen. La altura de 2.850 metros de Quito condicionó el rendimiento físico de Palmeiras, que llegaba invicto tras eliminar a River Plate y ganar nueve de sus diez partidos previos.

El marcador se abrió a los 15 minutos con un gol de Gabriel Villamíl, quien luego firmó su doblete antes del descanso. El segundo tanto fue obra del argentino Lisandro Alzugaray, que convirtió de penal a los 26 minutos con un remate a media altura. La efectividad ofensiva de Liga de Quito y la solidez defensiva neutralizaron a la dupla atacante de Palmeiras, compuesta por Flaco López y Vitor Roque.

El partido de vuelta se disputará el jueves 30 de octubre en el Allianz Parque de São Paulo a las 21:30 (hora local), donde se definirá el finalista que enfrentará al ganador de la serie entre Flamengo y Racing. La expectativa crece ante la posibilidad de que Liga de Quito regrese a una final continental 17 años después de su última aparición en esta instancia.

Al finalizar el partido, los memes no tardaron en inundar las redes sociales. Los hinchas de River Plate lamentaron el desenlace y recordaron la eliminación de parte del Palmeiras. Con ironías con Marcelo Gallardo y dardo hacia algunos futbolistas se expresaron en X (antes Twitter). Por supuesto, hubo celebraciones de los rivales del Verdao, burlas hacia su DT Abel Ferreira y se destacó de gran manera el nivel de Liga de Quito, con varios memes relacionados a Messi y el súper equipo que integró en el FC Barcelona.

Los mejores memes que dejó la histórica goleada de Liga de Quito al Palmeiras por la Copa Libertadores: