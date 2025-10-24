Deportes

Los mejores memes de la goleada de Liga de Quito al Palmeiras por la Copa Libertadores: del Messi ecuatoriano al River de Gallardo

En Argentina impactó fuerte el triunfo de LDU 3-0 ante el Verdao, que venía de eliminar a River Plate

Guardar

Liga de Quito logró una victoria histórica al imponerse 3-0 sobre Palmeiras en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, disputado en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital ecuatoriana. Con este resultado, el equipo dirigido por Tiago Nunes quedó a un paso de la final del torneo continental.

La presión alta y la intensidad en la recuperación del balón permitieron a los locales controlar el ritmo del encuentro, mientras que el conjunto brasileño, bajo la conducción de Abel Ferreira, sufrió su primera derrota en la presente edición del certamen. La altura de 2.850 metros de Quito condicionó el rendimiento físico de Palmeiras, que llegaba invicto tras eliminar a River Plate y ganar nueve de sus diez partidos previos.

El marcador se abrió a los 15 minutos con un gol de Gabriel Villamíl, quien luego firmó su doblete antes del descanso. El segundo tanto fue obra del argentino Lisandro Alzugaray, que convirtió de penal a los 26 minutos con un remate a media altura. La efectividad ofensiva de Liga de Quito y la solidez defensiva neutralizaron a la dupla atacante de Palmeiras, compuesta por Flaco López y Vitor Roque.

El partido de vuelta se disputará el jueves 30 de octubre en el Allianz Parque de São Paulo a las 21:30 (hora local), donde se definirá el finalista que enfrentará al ganador de la serie entre Flamengo y Racing. La expectativa crece ante la posibilidad de que Liga de Quito regrese a una final continental 17 años después de su última aparición en esta instancia.

Al finalizar el partido, los memes no tardaron en inundar las redes sociales. Los hinchas de River Plate lamentaron el desenlace y recordaron la eliminación de parte del Palmeiras. Con ironías con Marcelo Gallardo y dardo hacia algunos futbolistas se expresaron en X (antes Twitter). Por supuesto, hubo celebraciones de los rivales del Verdao, burlas hacia su DT Abel Ferreira y se destacó de gran manera el nivel de Liga de Quito, con varios memes relacionados a Messi y el súper equipo que integró en el FC Barcelona.

Los mejores memes que dejó la histórica goleada de Liga de Quito al Palmeiras por la Copa Libertadores:

Temas Relacionados

deportes-internacionaldeportes-argentinaLiga de QuitoLiga Deportiva UniversitariaPalmeirasCopa LibertadoresRiver PlateMarcelo Gallardomemes

Últimas Noticias

El emotivo mensaje del sobrino nieto de Maradona tras el pase de Argentinos a la final de la Copa Argentina: “Él me está cuidando”

Hernán López Muñoz marcó el empate parcial y fue una de las figuras del triunfo ante Belgrano. Tras el partido, recordó al Pelusa con sentidas palabras

El emotivo mensaje del sobrino

Histórico: Liga de Quito goleó 3 a 0 a Palmeiras y quedó a un paso de la final de la Copa Libertadores

El equipo ecuatoriano vapuleó al Verdao y le quitó el invicto en el torneo. Los goles fueron obra de Gabriel Villamíl, en dos oportunidades, y del argentino Lisandro Alzugaray

Histórico: Liga de Quito goleó

Por qué Boca celebró la clasificación de Argentinos en la Copa Argentina: la “mano” que podría recibir pensando en la Libertadores

Una hipotética consagración del Bicho, que avanzó a la final tras eliminar a Belgrano, beneficiaría de manera directa al Xeneize. Los detalles

Por qué Boca celebró la

La fuerte sentencia de Colapinto sobre su adelanto a Gasly tras desobedecer una orden de Alpine: la comparación con Reutemann

El piloto argentino fue consultado sobre aquella recordada acción del Lole en Jacarepaguá 1981

La fuerte sentencia de Colapinto

“Atajá vos, no me faltés el respeto”: el tenso cruce entre el arquero Losada y el árbitro Daronco en el final de la U de Chile-Lanús

El guardameta del Granate afirmó que fue agredido verbalmente antes del penal convertido por Aránguiz. Definición caliente en la ida de la semifinal de la Sudamericana

“Atajá vos, no me faltés
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estuvo tres años preso por

Estuvo tres años preso por una causa de abuso sexual y un jurado popular lo absolvió

Secuestró a su ex pareja, la golpeó y quedó detenido por intento de femicidio

Rechazaron la prisión domiciliaria al único detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

Cocaína, un departamento destruido y su otra víctima de violencia de género: la historia secreta del novio de Lourdes de Bandana

Pollo al horno, a la sartén y con salsa: cinco recetas fáciles para hacer en casa

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos realizará ejercicios militares

Estados Unidos realizará ejercicios militares con Trinidad y Tobago frente a las costas de Venezuela

Lecturas para el fin de semana: cómo radicalizar el dolor

Trump afirmó que Israel no llevará a cabo los planes de anexión a Cisjordania: “No se preocupen por ello”

Bruce Springsteen habló sobre las diferencias en el tratamiento de la salud mental en su juventud y en la actualidad

Un cementerio medieval hallado en Polonia cambia la visión sobre la vida y el comercio en la Alta Edad Media

TELESHOW
Ángel de Brito fue lapidario

Ángel de Brito fue lapidario con la China Suárez por el enfrentamiento con sus detractores: “Mentirosa serial”

La profunda emoción de Eugenia Tobal al hablar de su hija Ema en MasterChef Celebrity: “Amo ser su mamá”

Los desafíos virales de Ian Lucas con Valentina Cervantes y Evangelina Anderson que arrasan en las redes

El momento en el que Lourdes Fernández de Bandana era trasladada tras la detención de Leandro García Gómez

El radical cambio de Cande Tinelli tras someterse a una operación por su accidente: “Me sacaron todos los piercings”