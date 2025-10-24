Deportes

Histórico: Liga de Quito goleó 3 a 0 a Palmeiras y quedó a un paso de la final de la Copa Libertadores

El equipo ecuatoriano vapuleó al Verdao y le quitó el invicto en el torneo. Los goles fueron obra de Gabriel Villamíl, en dos oportunidades, y del argentino Lisandro Alzugaray

La noche en la capital ecuatoriana fue testigo de una de las actuaciones más contundentes de Liga de Quito en la historia de la Copa Libertadores. El conjunto local se impuso por 3-0 sobre Palmeiras en el partido de ida de las semifinales, resultado que lo deja con una ventaja considerable de cara al encuentro de vuelta en Brasil. El equipo dirigido por Tiago Nunes no solo logró una diferencia de goles significativa, sino que también exhibió un dominio futbolístico que sorprendió a propios y extraños, considerando el favoritismo previo del conjunto paulista.

El desarrollo del partido, disputado en el Estadio Rodrigo Paz Delgado ante un público que colmó las gradas a pesar de los 9 °C de temperatura, estuvo marcado por la eficacia ofensiva de Liga de Quito y la solidez de su estructura defensiva. El primer tanto llegó a los 15 minutos del primer tiempo, cuando Gabriel Villamíl capitalizó una jugada colectiva y definió dentro del área, abriendo el marcador y desatando la euforia local. Apenas once minutos después, el argentino Lisandro Alzugaray amplió la ventaja desde el punto penal, ejecutando un remate a media altura que dejó sin opciones al arquero Carlos Miguel. Antes del descanso, nuevamente Villamíl se hizo presente en el marcador, firmando su doblete personal y estableciendo el 3-0 que sería definitivo.

El argentino Lisandro Alzugaray celebra
El argentino Lisandro Alzugaray celebra su gol de penal para la Liga de Quito ante Palmeiras por la semifinal de la Copa Libertadores (REUTERS/Cristina Vega)

La presión alta y la intensidad en la recuperación del balón permitieron a los locales controlar el ritmo del encuentro, mientras que el conjunto brasileño, dirigido por Abel Ferreira, mostró dificultades para generar peligro sostenido y sufrió su peor actuación en la presente edición del torneo, que lo tenía invicto.

El árbitro Facundo Tello expulsó con roja directa a Bryan Ramírez de Liga de Quito, tras la intervención del VAR, en el minuto 50 del segundo tiempo. A pesar de quedar con diez hombres, el equipo ecuatoriano supo gestionar la ventaja y evitó que Palmeiras descontara, recurriendo a la experiencia de su arquero Alexander Domínguez, quien fue clave en varias intervenciones.

Ambos equipos afrontaron el encuentro con bajas sensibles en la portería. Weverton, habitual titular en el arco de Palmeiras, no pudo estar presente por lesión, mientras que Gonzalo Valle, figura de Liga de Quito, quedó marginado tras sufrir una distensión ligamentaria en la rodilla durante un entrenamiento previo, lo que obligó a la titularidad de Domínguez.

El contexto previo a este duelo mostraba a Palmeiras como el gran candidato, tras haber ganado nueve de los diez partidos disputados en la Libertadores, incluyendo la eliminación de River Plate en cuartos de final y una campaña arrolladora en la fase de grupos. Por su parte, Liga de Quito llegaba en un gran momento, tras eliminar a Botafogo y São Paulo, y golear a Barcelona SC en el torneo local.

El resultado deja a Liga de Quito con una ventaja considerable para el partido de vuelta, que se disputará el jueves 30 de octubre en el Allianz Parque de São Paulo a las 21:30 (hora local), donde se definirá el finalista que enfrentará al ganador de la serie entre Flamengo y Racing. La expectativa crece en torno a la posibilidad de que el conjunto ecuatoriano regrese a una final continental 17 años después de su última aparición en esta instancia.

Entre los datos destacados del encuentro, sobresale el doblete de Gabriel Villamil, la efectividad de Lisandro Alzugaray desde el punto penal y la capacidad de Liga de Quito para neutralizar a la dupla ofensiva de Palmeiras, compuesta por Flaco López y Vitor Roque. Además, la altura de 2.850 metros de Quito fue un factor que condicionó el rendimiento físico del equipo brasileño.

Formaciones:

Liga de Quito: Alexander Domínguez, Gian Allala, Ricardo Adé, Richard Mina, José Quintero, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Bryan Ramírez, Leonel Quiñónez, Jeison Medina y Michael Estrada. DT: Tiago Nunes.

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs o Murilo, Joaquín Piquerez, Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Mauricio, José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado.

Árbitro: Facundo Tello (Héctor Paletta en el VAR).

TV: Disney + Premium, ESPN y Fox Sports.

