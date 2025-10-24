Deportes

Rosario Central y Sarmiento se ponen al día en la Zona B del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Canalla se presentará en el Eva Perón de Junín con la misión de alcanzar a Riestra en la cima de la tabla

Guardar

La reanudación del duelo entre Sarmiento y Rosario Central será a las 16 en el Estadio Eva Perón de Junín. Se trata de un partido válido por la fecha 7 del Torneo Clausura que representa un choque crucial para el futuro de ambos equipos, dado que los dos llegan con necesidades urgentes y objetivos que marcarán el destino de la temporada. Con un tiempo por disputarse, el choque estaba 0 a 0.

En juego están la permanencia en Primera División para el conjunto local y la posibilidad de recuperar el liderazgo en la Tabla Anual para el Canalla, lo que abriría la puerta a la próxima Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Facundo Sava afronta este compromiso con la presión de sumar al menos cuatro puntos de los doce restantes para asegurar su continuidad en la máxima categoría sin depender de otros resultados. Por su parte, el plantel de Ariel Holan busca capitalizar estos 45 minutos pendientes de la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional para continuar en la cima de la clasificación anual, una posición que otorga acceso directo al certamen continental. Además, una victoria les permitirá alcanzar a Deportivo Riestra en la cima del Grupo B.

El primer tiempo de este encuentro, disputado el 30 de agosto, dejó a Sarmiento con una estructura sólida y un planteamiento de alta intensidad. Aquella tarde, el equipo formó con Lucas Acosta, Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy, Jonatan Gómez, Carlos Villalba, Manuel García, Julián Contrera, Iván Morales Bravo y Gastón González. Sin embargo, la situación actual dista de aquel escenario inicial.

Tres de los titulares de ese día no estarán disponibles para la reanudación: Facundo Roncaglia fue apartado del plantel por decisión técnica, Julián Contrera sufrió un esguince leve de tobillo y Gastón González padece la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Ante este panorama, la alineación probable de Sarmiento sería: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Leandro Shur, Manuel García, Elián Giménez, Yair Arismendi; Iván Morales Bravo y Lucas Pratto.

El árbitro Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia en un duelo que, lejos de ser un mero trámite, puede definir el futuro inmediato de ambos equipos. Para Sarmiento, estos 45 minutos representan la posibilidad de dar un paso decisivo hacia la salvación; para Rosario Central, la oportunidad de mantener vivas sus aspiraciones de grandeza en el fútbol argentino.

Posibles formaciones

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Leandro Shur, Manuel García, Carlos Villalba o Elián Giménez, Yair Arismendi; Iván Morales Bravo y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Hora: 16

Árbitro: Andrés Merlos

TV: TNT Sports

Estadio: Eva Perón (Junín)

Posiciones

Temas Relacionados

Torneo ClausuraRosario CentralSarmientoPrimeraargentina-deportes

Últimas Noticias

River Plate buscará la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia: hora, TV y formaciones

El Millonario chocará ante la Lepra en el Estadio Mario Alberto Kempes. Desde las 22.10, por TyC Sports

River Plate buscará la final

Franco Colapinto iniciará su actividad en el Gran Premio de México con una práctica con muchos cambios: hora, TV y todo lo que hay que saber

A partir de las 15.30 de Argentina se desarrollará el primer entrenamiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez con nueve pilotos rookie ocupando el lugar de los titulares

Franco Colapinto iniciará su actividad

Allen Iverson contó cómo cruzar a Michael Jordan en la NBA cambió toda su vida y carrera deportiva: “El mundo entendió quién era yo”

En una charla en el pódcast New Heights, el exjugador y leyenda de los 76ers revivió el crossover que lo llevó del respeto a la rebeldía y de la admiración al estrellato

Allen Iverson contó cómo cruzar

La selección argentina arranca su camino al Mundial 2027 en la Liga de Naciones Femenina: agenda y todo lo que hay que saber

El equipo que dirige Germán Portanova hace su estreno ante Paraguay en el torneo de Conmebol que otorga dos plazas directas a la Copa del Mundo que organizará Brasil en dos años

La selección argentina arranca su

Independiente busca su primera victoria del Torneo Clausura ante Platense: hora, TV y formaciones

El Rojo, último en la Zona B sin triunfos, recibe al Calamar en el encuentro válido por la sexta fecha del campeonato

Independiente busca su primera victoria
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025 en vivo: las

Elecciones 2025 en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales del próximo domingo

Así es la estricta rutina de entrenamiento y alimentación de Amal, la esposa de George Clooney

Rige la veda electoral por las elecciones 2025: qué está prohibido hacer y hasta cuándo durará

El último mensaje de Milei antes de la veda electoral: “No perdamos la esperanza, vayamos a votar”

Dónde voto: consultá el padrón electoral de las elecciones nacionales legislativas 2025

INFOBAE AMÉRICA
Un adolescente de 16 años

Un adolescente de 16 años construyó una mano robótica avanzada con piezas de juguete

La creatividad podría rejuvenecer el cerebro hasta 7 años, según la ciencia

Marco Rubio: “Hamas no puede gobernar ni estar implicado en ningún futuro gobierno de Gaza”

El día a día de Francisco, la cría de elefanta marina que nació en una playa de Maldonado y lleva días en la arena

Sin tregua: un bombardeo de Putin dejó dos muertos en Kherson y un dron ucraniano estalló cerca de Moscú

TELESHOW
El emotivo mensaje de Valeria

El emotivo mensaje de Valeria Gastaldi para Lourdes y Bandana: “Gracias al equipo que fuimos”

“¿No hay un piquito para mí?“: Martín Seefeld contó la historia detrás de la escena viral de Los Simuladores

Pelao Khe y el libro que encendió su imaginación: “Me ayudó a construir historias”

Virginia da Cunha de Bandana, a flor de piel: “Sabíamos que Lourdes estaba con él y podía salir perjudicada”

Ángel de Brito fue lapidario con la China Suárez por el enfrentamiento con sus detractores: “Mentirosa serial”