Rosario Central y Sarmiento se ponen al día en la Zona B del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La reanudación del duelo entre Sarmiento y Rosario Central será a las 16 en el Estadio Eva Perón de Junín. Se trata de un partido válido por la fecha 7 del Torneo Clausura que representa un choque crucial para el futuro de ambos equipos, dado que los dos llegan con necesidades urgentes y objetivos que marcarán el destino de la temporada. Con un tiempo por disputarse, el choque estaba 0 a 0.

En juego están la permanencia en Primera División para el conjunto local y la posibilidad de recuperar el liderazgo en la Tabla Anual para el Canalla, lo que abriría la puerta a la próxima Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Facundo Sava afronta este compromiso con la presión de sumar al menos cuatro puntos de los doce restantes para asegurar su continuidad en la máxima categoría sin depender de otros resultados. Por su parte, el plantel de Ariel Holan busca capitalizar estos 45 minutos pendientes de la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional para continuar en la cima de la clasificación anual, una posición que otorga acceso directo al certamen continental. Además, una victoria les permitirá alcanzar a Deportivo Riestra en la cima del Grupo B.

El primer tiempo de este encuentro, disputado el 30 de agosto, dejó a Sarmiento con una estructura sólida y un planteamiento de alta intensidad. Aquella tarde, el equipo formó con Lucas Acosta, Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy, Jonatan Gómez, Carlos Villalba, Manuel García, Julián Contrera, Iván Morales Bravo y Gastón González. Sin embargo, la situación actual dista de aquel escenario inicial.

Tres de los titulares de ese día no estarán disponibles para la reanudación: Facundo Roncaglia fue apartado del plantel por decisión técnica, Julián Contrera sufrió un esguince leve de tobillo y Gastón González padece la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Ante este panorama, la alineación probable de Sarmiento sería: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Leandro Shur, Manuel García, Elián Giménez, Yair Arismendi; Iván Morales Bravo y Lucas Pratto.

El árbitro Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia en un duelo que, lejos de ser un mero trámite, puede definir el futuro inmediato de ambos equipos. Para Sarmiento, estos 45 minutos representan la posibilidad de dar un paso decisivo hacia la salvación; para Rosario Central, la oportunidad de mantener vivas sus aspiraciones de grandeza en el fútbol argentino.

Posibles formaciones

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Leandro Shur, Manuel García, Carlos Villalba o Elián Giménez, Yair Arismendi; Iván Morales Bravo y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Hora: 16

Árbitro: Andrés Merlos

TV: TNT Sports

Estadio: Eva Perón (Junín)

