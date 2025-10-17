Del golazo de Panichelli a la asistencia de “cucharita” del Colo Barco: el show de los argentinos en un vibrante empate ante PSG

El Parque de los Príncipes acogió un partidazo en el que París Saint-Germain y Racing de Estrasburgo igualaron 3-3, en el marco de la fecha 8 de la Ligue 1. En un choque en el que estaba en juego la cima del certamen francés, los argentinos Joaquín Panichelli y Valentín Barco fueron los grandes animadores del encuentro. El delantero, surgido en River Plate, convirtió un doblete, donde se destaca un golazo de cabeza. Por su parte, el ex futbolista de Boca Juniors brindó una exquisita asistencia de “cucharita”.

El cuadro dirigido por Luis Enrique se adelantó en el amanecer del encuentro. En una enorme jugada asociativa que contó con múltiples pases, Désiré Doué y Bradley Barcola realizaron una pared clave para que este último quede mano a mano contra el arquero dentro del área, donde definió de zurda para abrir el partido. Inmediatamente, Lucas Chevalier se destacó con una enorme atajada sobre Panichelli: el argentino efectuó un repentino taco que el arquero sacó con los pies.

No obstante, el futbolista que pasó por las inferiores de River Plate tuvo revancha. A los 26 minutos, tras un centro por parte de Guéla Doué, hermano del jugador del PSG, Joaquín Panichelli se impuso sobre sus marcadores y conectó un potente cabezazo para vencer la resistencia de Chevalier. Desde entonces, el cuadro dirigido por Liam Rosenior controló el juego en el Parque de los Príncipes.

Antes de la finalización de la primera etapa, apareció Valentín Barco con una asistencia exquisita para consumar la remontada. El lateral nacido en Boca Juniors, que en el elenco francés suele jugar en la mitad de la cancha, recibió la pelota en la frontal del área y, con una sutileza sobresaliente, dio un pase de cucharita por encima de la defensa del PSG. Diego Moreira remató de primera y estampó el 2-1.

*La exquisita asistencia de Barco para el 2-1 parcial

Los primeros minutos del complemento siguieron en esta misma línea: Racing de Estrasburgo controlaba el juego ante un PSG deslucido. En este contexto, la visita aumentó la ventaja en el resultado. Luego de un pelotazo en largo en el que Panichelli peleó la posición con Ilya Zabarnyi, el balón le quedó a Moreira en el sector izquierdo. Con la defensa de los parisinos desarticulada, el belga habilitó al argentino, quien ingresó en soledad por el centro del ataque y disparó de primera ante la salida del arquero rival para poner el 3-1.

A pesar de este panorama, el elenco local volvió al partido después de que el arquero Mike Penders le cometiera penal a Desiré Doué. Gonçalo Ramos se hizo cargo de la ejecución y de convertir el 3-2. Desde entonces, el cuadro local revirtió el desarrollo del duelo y sometió a la vista en varios lapsos del enfrentamiento. Después de que Kang-in Lee estrellara un disparo en el poste, Senny Mayulu igualó el encuentro a los 79 minutos. Panichelli tuvo la victoria cerca del final, pero su cabezazo se marchó rozando el palo.

Con este resultado, París Saint-Germain logró mantener la cima de la Ligue 1 con 17 unidades, mientras que Racing de Estrasburgo quedó en la segunda ubicación con 16. Ambos podrían ser superados por Lyon u Olympique de Marsella si estos ganan sus partidos correspondientes.

*El golazo de cabeza de Panichelli para el 1-1 parcial

Vale destacar que, con los dos goles contra el Paris Saint-Germain, Joaquín Panichelli se estableció como el máximo artillero de la Ligue 1. El argentino convirtió siete goles en los ocho encuentros que jugó en el certamen francés. Por su parte, Valentín Barco concretó su segunda asistencia en la liga gala. El juvenil de Boca Juniors fue titular en 9 de los 10 partidos que disputó el Racing de Estrasburgo en la presente temporada.

El contexto del Estrasburgo añade aún más mérito a estos logros: es el plantel más joven de Europa, con una media de edad de apenas 20,8 años. Esto responde a una política institucional de utilizar futbolistas con una gran proyección en el futuro. A pesar de esta juventud, el equipo se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la Ligue 1 y además compite en la UEFA Conference League. Cabe resaltar que el Racing de Estrasburgo pertenece al mismo consorcio empresarial (BlueCo) que el Chelsea de Inglaterra.

La llegada de Panichelli y Barco al fútbol francés marcó un punto de inflexión en sus carreras. El atacante arribó al Estrasburgo tras una destacada campaña en el Mirandés de la segunda división española, lo que motivó al club a desembolsar 20 millones de dólares por su pase y firmar un contrato hasta 2030. Barco, por su parte, llegó inicialmente a préstamo a principios de año desde el Brighton de la Premier League y, tras ganarse rápidamente un lugar en el equipo, el Estrasburgo ejecutó la opción de compra por USD 10 millones, asegurando su vínculo hasta mediados de 2029.

Joaquin Panichelli es el máximo goleador de la Ligue 1 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)