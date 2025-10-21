Valentín Barco está en la mira de un gigante de Europa: la millonaria cifra que pediría el Racing de Estrasburgo por su pase

Valentín Barco, una de las figuras del Racing de Estrasburgo

El buen momento de Valentín Barco en la Ligue 1 ha despertado el interés de varios clubes europeos, y uno de los más atentos es el Bayern Múnich. El club alemán contempla la posibilidad de fichar al lateral argentino en el próximo mercado, según informó el portal Fichajes. El sitio alemán TZ también se hizo eco del interés, aportando detalles sobre el perfil y la situación del jugador en el Racing de Estrasburgo.

El joven surgido de la cantera de Boca Juniors, de 21 años, se ha consolidado como una de las sorpresas de la temporada en Francia. Desde su llegada al Estrasburgo, se transformó en una pieza valiosa para su equipo, alternando roles entre el lateral izquierdo y el mediocampo, una adaptación que le otorgó libertad para explotar sus cualidades ofensivas. El propio medio señaló que el zurdo ha sido destacado por su intensidad y flexibilidad táctica, atributos por los que el Bayern Múnich decidió enfocar sus ojeos durante las últimas semanas.

La proyección del argentino no pasó inadvertida en las ligas mayores. El medio español advirtió que la directiva bávara valora su juventud, capacidad atlética y rendimiento inmediato en más de una posición, una ecuación que cumple con el perfil de refuerzos que el club privilegia en su proyecto deportivo. Además, la institución alemana no descarta avanzar con fuerza en negociaciones ya en el próximo verano, anticipando la competencia de otros gigantes europeos por el jugador. El Colo tiene contrato vigente hasta 2029 y el conjunto francés pediría 40 millones de euros por su ficha.

Por su parte, el portal alemán agregó que los ojeadores del Bayern Múnich han estado presentes en varios partidos del Estrasburgo, evaluando de cerca las actuaciones de Barco. En el artículo pusieron el foco en la capacidad del futbolista para cubrir tanto el lateral izquierdo como el centro del campo, ante la posible salida de Raphaël Guerreiro en 2026 y la incertidumbre vinculada a la recuperación de Alphonso Davies tras una lesión importante.

A lo largo de la presente temporada, el argentino participó en ocho partidos con el Estrasburgo en el torneo local (siete como titular), aportando dos asistencias. El club francés, parte del mismo grupo propietario que el Chelsea, ve en Barco uno de sus proyectos diferenciales. El zurdo recaló en la Ligue 1 esta temporada, tras un breve paso por el Brighton & Hove Albion de la Premier League y un préstamo al Sevilla de España.

Valentín Barco viene de destacarse en el partido contra el PSG por la Ligue 1 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Vale destacar que Racing de Estrasburgo, con un plantel plagado de jóvenes, es una de las revelaciones de la temporada. Luego de un frenético empate 3-3 contra PSG, se mantienen firmes en la parte alta de la Ligue 1 con 16 unidades, dos menos que el líder Olympique Marsella. Además, comenzaron con un triunfo su andar en la Fase de Liga de la Conference League, al superar 2-1 en condición de visitante al Slovan Bratislava de Eslovaquia.

Bayern Munich, por su parte, es el cómodo líder de la Bundesliga tras liderar la competencia con puntaje ideal luego de quedarse con el triunfo en sus siete presentaciones. El fin de semana dio una muestra de carácter al superar 2-1 en el clásico al Borussia Dortmund. Luego de siete jornadas le saca cinco puntos de ventaja al RB Leipzig, su más inmediato perseguidor. En lo que respecta al plano internacional, los bávaros, que este miércoles recibirán a Brujas por la Champions League, también lideran la Fase Regular del máximo certamen europeo luego de doblegar 3-1 al Chelsea de Inglaterra y 5-1 al Pafos FC de Chipre en condición de visitante.