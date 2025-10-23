Deportes

Conmoción en la NBA: arrestaron al coach Chauncey Billups y a la estrella Terry Rozier acusados de integrar una red de apuestas ilegales

El entrenador de Portland Trail Blazers y el jugador de Miami Heat fueron detenidos. El FBI relaciona los hechos con miembros de la familia mafiosa La Cosa Nostra

Chauncey Billups, entrenador de Portland
Chauncey Billups, entrenador de Portland Trail Blazers (Jaime Valdez-Imagn Images)

La NBA se vio sacudida en las últimas horas luego de la detención del entrenador de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el basquetbolista de Miami Heat Terry Rozier en el marco de una investigación por presunta implicación en una red de apuestas ilegales. Además, el ex jugador Damon Jones, quien disputó 11 temporadas en la liga, también fue apresado.

El arresto de Billups (49 años), entrenador principal de los Blazers, está relacionada con una operación clandestina de póker que, de acuerdo con fuentes policiales citadas por la cadena ABC, tendría vínculos con la mafia y, según el FBI, la investigación está relacionada con miembros de La Cosa Nostra. En paralelo, Rozier, escolta del Heat, también fue detenido en el marco de una investigación distinta pero conectada con el mismo esquema de apuestas.

Billups, quien alcanzó notoriedad como estrella de los Detroit Pistons antes de retirarse en 2014, ha dirigido a los Portland Trail Blazers durante los últimos cinco años y fue apresado en Oregón, apenas unas horas después de la derrota de su equipo en el partido inaugural de la temporada ante Minnesota Timberwolves, informó el Washington Post.

Por su parte, Rozier, de 31 años, suma once temporadas en la NBA tras haber sido seleccionado en la decimosexta posición del draft de 2015 por los Boston Celtics. El miércoles, el escolta no participó en el primer partido de los Miami Heat ante Orlando Magic, pero fue detenido tras el partido. De acuerdo a lo publicado en The Athletic, el jugador fue acusado de decirles a miembros de una red de apuestas que se marcharía de un partido antes de tiempo, permitiéndoles ganar dinero sabiendo que no acumularía estadísticas. Su agente, Aaron Turner, confirmó su arresto en relación con la investigación federal, pero afirmó que el jugador planeaba impugnar los cargos, tras haber sido absuelto previamente por la NBA en julio de 2023. Rozier Inicialmente desempeñó un rol secundario, pero se consolidó como titular en los Charlotte Hornets entre 2019 y 2024, antes de ser transferido a la franquicia de Florida en enero.

Terry Rozier, de Miami Heat,
Terry Rozier, de Miami Heat, en acción ante Memphis Grizzlies en un duelo de NBA (AP Foto/Marta Lavandier)

El contexto de este escándalo se remonta a la expansión de las apuestas deportivas legales en Estados Unidos, facilitada por la derogación de la Ley de Protección del Deporte Profesional y Amateur (PASPA) en 2018. Actualmente, 38 estados y Washington, D. C., ofrecen alguna forma de apuestas deportivas legales. Las ligas profesionales, incluida la NBA, han establecido alianzas con operadores de apuestas y han obtenido beneficios económicos, aunque mantienen una postura de cautela ante los riesgos de un entorno sin control.

Por otro lado, el Departamento de Justicia anunció que brindará una conferencia de prensa para el jueves a las 14.00 (hora de Argentina), en la que se esperaba la presencia del director del FBI, Kash Patel, y del fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.. En ese encuentro se anticipaba la presentación de cargos contra más de 30 acusados de fraudes de apuestas ilegales, una cifra que subraya la magnitud del escándalo.

El contexto de estos arrestos se enmarca en una creciente preocupación por el impacto de las apuestas en el básquetbol profesional estadounidense. El año pasado, Jontay Porter, jugador de los Toronto Raptors, recibió una suspensión de por vida de la NBA tras verse involucrado en un escándalo de apuestas, según informaron los mismos medios. Las investigaciones federales han continuado en torno a actividades sospechosas de apuestas, como las que involucran al ex escolta de los Detroit Pistons, Malik Beasley, centradas en partidos de la temporada 2023-2024. Beasley, actualmente agente libre, no ha sido acusado de ningún delito.

