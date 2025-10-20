La brutal sentencia de un referente de Red Bull sobre el futuro de Yuki Tsunoda en la Fórmula 1

Yuki Tsunoda queda expuesto ante el gran nivel de Max Verstappen (Credit: Jerome Miron-Imagn Images)

La incertidumbre sobre el futuro de Yuki Tsunoda en la estructura de Red Bull se intensifica tras el reciente Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, donde el piloto japonés volvió a quedar muy lejos del rendimiento de su compañero de equipo, Max Verstappen, quien venció en el Circuito de las Américas, en Austin, y sigue dando pelea en la defensa del título mundial.

Helmut Marko, asesor de la escudería, fue tajante al identificar a Tsunoda como “el problema” y anticipó: “Dijimos que tomaríamos la decisión después del Gran Premio de México. Así que dejémoslo así, por favor”. Este domingo el japonés largó 13° y terminó séptimo.

Mientras Verstappen logró triunfo, la situación de Tsunoda contrasta de forma notoria. Aunque en la última carrera logró una remontada, su desempeño durante el resto del fin de semana volvió a evidenciar la brecha que lo separa del piloto neerlandés. El equipo de Milton Keynes sigue en la lucha por la segunda plaza del Mundial de Constructores frente a Mercedes y Ferrari, pero la mayor parte de los puntos provienen de un solo lado del garaje.

De cara a la temporada 2026, la estructura de Red Bull busca definir su alineación con antelación. Actualmente, solo quedan cuatro asientos disponibles en la parrilla de F1 para ese año, de los cuales tres pertenecen a la organización de la bebida energética. La intención es cerrar la plantilla antes del Gran Premio de Brasil.

En el equipo filial, conocido como Racing Bulls (anteriormente AlphaTauri), el panorama se presenta especialmente competitivo. Todo indica que Arvid Lindblad podría formar dupla con Liam Lawson o el propio Tsunoda, aunque Isack Hadjar se perfila como el principal favorito para acompañar a Verstappen en el primer equipo la próxima temporada. Entre el piloto japonés y el neozelandés, las opciones de continuidad parecen inclinarse hacia Lawson.

Helmut Marko fue contundente sobre el futuro de Yuki Tsunoda en Red Bull (REUTERS/Manon Cruz)

Tras cinco temporadas en la máxima categoría, Tsunoda enfrenta la posibilidad de despedirse de Red Bull sin haber consolidado su posición. Su llegada al equipo se produjo en circunstancias complejas, con el campeonato ya iniciado y compartiendo garaje con un piloto de la talla de Verstappen. A pesar de estas dificultades, las expectativas no se han cumplido y la dirección deportiva evalúa alternativas.

La lista de candidatos para ocupar el asiento de Tsunoda, tanto en Red Bull como en Racing Bulls, es extensa y de alto nivel. Motorsport identifica a Isack Hadjar como el aspirante más sólido para 2026, destacando su temporada debut y su papel central en el programa de jóvenes talentos de la marca.

Además, el ex piloto de McLaren en la Fórmula E, Sam Bird, sugirió la posibilidad de que se produzca un relevo antes de que finalice el campeonato actual. Lindblad, por su parte, representa otra opción emergente cuya incorporación al equipo filial podría dejar a Lawson y Tsunoda disputándose el segundo asiento. Tanto Hadjar como Lawson simbolizan la nueva generación que presiona para abrirse paso en la estructura.

El respaldo de Honda ha sido históricamente un factor clave en la permanencia de Tsunoda, aportando no solo apoyo institucional sino también ventajas económicas para Red Bull, como descuentos en el suministro de motores.

Sin embargo, la decisión de Honda de finalizar su relación con Red Bull a partir de 2026 y asociarse con Aston Martin modifica radicalmente el escenario. Aunque esta nueva alianza podría ofrecer a Tsunoda una oportunidad como piloto reserva en el equipo británico, su posición dentro de la estructura de Red Bull pierde fuerza. Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, sentenció “nuestro apoyo tiene un límite”.