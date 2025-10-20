La AFA designó un nuevo embajador en los Estados Unidos y América del Norte

Tomás Regalado y Claudio Tapia

La Asociación del Fútbol Argentino, mediante el Boletín 6776, informó que Tomás Regalado fue designado para representar a la entidad que rige los destinos del fútbol argentino en los Estados Unidos y América del Norte.

El flamante embajador de la AFA cuenta con una amplia trayectoria en los medios de comunicación y es un especialista en relaciones públicas e internacionales. En la circular, que lleva la firma del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, remarcaron que Regalado “tendrá el deber de representar y proteger los intereses de nuestra Selección Nacional en toda la región”.

Entre sus funciones, Regalado deberá concurrir a actos oficiales, desarrollar nuevos puentes con los hinchas de la región en la que trabajará, además de encabezar acciones para promover aún más el fútbol argentino.

Regalado, que actuará como enlace oficial de la AFA en los Estados Unidos y América del Norte, tendrá entre sus objetivos “fortalecer la presencia institucional de la Asociación y construir puentes significativos entre nuestra organización, aficionados y socios en el exterior”.

La AFA destacó que Regalado “cuenta con una destacada trayectoria en liderazgo en los ámbitos de los medios de comunicación y las relaciones públicas e internacionales”. Asimismo, remarcó que “su profundo conocimiento de las comunidades multiculturales, junto con su compromiso constante con el diálogo y la cooperación intersectorial, lo hacen especialmente apto para este cargo”.

Tapia destacó la experiencia y la trayectoria del nuevo embajador de AFA

Para la AFA, “con el continuo crecimiento del fútbol Argentino, este nombramiento representa un paso importante para seguir ampliando el alcance y la participación de la entidad globalmente”.

Al referirse al nombramiento del nuevo embajador, Tapia dijo estar “seguro de que representará a nuestra institución con la misma integridad, profesionalismo y pasión que definen a nuestro deporte y a nuestro pueblo. Invito a todos a unirse a mí para felicitar a Tomás N. Regalado por este importante nombramiento, mientras continuamos elevando la presencia y el orgullo de la Argentina en el mundo”.

Chiqui Tapia y Lionel Messi

Con esta decisión, la AFA reafirma su estrategia de expandir su marca en el mundo, apoyada en embajadores deportivos de la talla de Lionel Messi y Lionel Scaloni, quienes el año próximo defenderán la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022 justamente en la región en la que trabajará Regalado.

Debe recordarse que los Estados Unidos, Canadá y México serán las sedes de la Copa del Mundo 2026. Además, muchos argentinos, como el propio Messi, se desempeñan en las ligas de estos países.

El equipo argentino que disputó el último amistoso frente a Puerto Rico (Foto Sofía Sarni)

El camino al Mundial

La Selección tendrá seis compromisos antes del Mundial 2026. En la ventana de noviembre, entre el 10 y el 18, la Scaloneta enfrentará a Angola en el estadio Nacional de Luanda. Había otro amistoso previsto para esas fechas, a disputarse en Kerala, India, ante un adversario a confirmar, pero ese acuerdo se cayó. Frente a esto, la AFA busca un rival en África, que podría ser Marruecos.

Más tarde, el 5 de diciembre se realizará en Washington el sorteo del Mundial y la actividad futbolística para la Albiceleste volverá en marzo, con la Finalissima frente a España, en el estadio Lusail de Qatar, una sede que habría ganado la pulseada frente a otras alternativas que se barajaron en los últimos meses, como Miami, Montevideo y otros destinos en Medio Oriente. Ese partido podría disputarse el 28 de marzo. Se trata de una verdadera prueba de fuego en el camino a la Copa del Mundo.

Pasado España, el campeón del mundo completaría la ventana de pruebas ante otro rival, también en Asia. Y en junio, ya en la antesala del Mundial, la Scaloneta enfrentaría a México y Honduras en Estados Unidos, como parte de la puesta a punto para la defensa del título.