Verstappen incrementa la presión sobre Piastri y Norris: así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras el GP de Estados Unidos

El desenlace del Gran Premio de Estados Unidos 2025 ha intensificado la disputa por el Mundial de Pilotos de Fórmula 1, con Max Verstappen consolidando su posición tras sumar 33 puntos en el fin de semana, resultado de sus triunfos tanto en la carrera principal como en la Sprint. Este desempeño le permite al piloto neerlandés de Red Bull Racing acercarse a los representantes de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, quienes hasta ahora están en la cúspide de la clasificación individual.

La competencia en el circuito estadounidense dejó a Norris en la segunda posición, mientras que Charles Leclerc completó el podio, un resultado que representa un alivio para Ferrari tras las dificultades experimentadas en el Gran Premio de Singapur. Lewis Hamilton, por su parte, finalizó en el cuarto lugar y aportó puntos valiosos para la escudería italiana.

En contraste, McLaren, que ya aseguró el Campeonato de Constructores con antelación, enfrenta ahora el desafío de mantener el liderazgo en el Mundial de Pilotos. La ausencia de Piastri en el podio y los incidentes internos, como el choque del sábado entre los pilotos de la escudería, han generado preocupación en el equipo.

Max Verstappen de Red Bull celebra con su equipo después de ganar el Gran Premio de Estados Unidos (REUTERS/Jakub Porzycki)

El único abandono de la jornada correspondió a Carlos Sainz, quien no pudo completar la carrera tras un choque con Kimi Antonelli. Por su parte, Franco Colapinto cruzó la meta en la decimoséptima posición con su Alpine. No obstante, el piloto argentino logró finalizar por delante de Pierre Gasly, lo que representa un aspecto positivo en su desempeño.

POSICIONES DEL GP DE ESTADOS UNIDOS

Max Verstappen (Red Bull Racing) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin) Kimi Antonelli (Mercedes) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Carlos Sainz (Williams) – NT

LA TABLA DE POSICIONES DE PILOTOS

Oscar Piastri (McLaren) – 346 Lando Norris (McLaren) – 332 Max Verstappen (Red Bull) – 306 George Russell (Mercedes) – 252 Charles Leclerc (Ferrari) – 192 Lewis Hamilton (Ferrari) – 142 Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 Alex Albon (Williams) – 73 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Carlos Sainz (Williams) – 38 Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Esteban Ocon (Haas) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Oliver Bearman (Haas) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

EL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES

McLaren – 678 Mercedes – 341 Ferrari – 334 Red Bull Racing – 331 Williams – 111 Racing Bulls – 72 Aston Martin – 69 Kick Sauber – 59 Haas – 48 Alpine – 20

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina