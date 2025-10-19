Deportes

El fuerte choque entre Sainz y Antonelli que provocó la destemplada reacción del italiano: “¡Qué idiota!”

El español intentó superar al piloto de Mercedes y terminó provocando el incidente. El de Williams debió abandonar

El Gran Premio de Estados Unidos en Austin fue escenario de uno de los momentos más tensos de la temporada de Fórmula 1: el choque entre Carlos Sainz, piloto de Williams, y Andrea Kimi Antonelli, la joven promesa de Mercedes, en la exigente curva 15. El incidente, ocurrido en las primeras vueltas de la carrera, provocó el abandono inmediato de Sainz y dejó a Antonelli relegado en la competencia.

La acción se desencadenó cuando Sainz, que partía desde la novena posición y venía de una racha positiva con podios recientes, intentó adelantar a Antonelli tras haber superado a Oliver Bearman en el mismo sector del trazado. El español trató de aprovechar la frenada en la curva 15, un punto conocido por su dificultad, y terminó impactando la parte trasera del Mercedes de Antonelli. El golpe destrozó el FW-47 de Sainz, quien tuvo que retirarse de inmediato, mientras que el monoplaza de Antonelli quedó varado en la grava, y tuvo que remontar desde el fondo.

La reacción de los protagonistas no se hizo esperar y reflejó la tensión del momento. Sainz, a través de la radio de su equipo, asumió parte de la responsabilidad y expresó: “Lo siento. Giró justo hacia mí”. Por su parte, Antonelli mostró su enfado de forma contundente. “¡Qué idiota!”, exclamó el italiano por radio, mientras aún se encontraba en la grava, evidenciando la frustración por el desenlace de su carrera.

Antes del incidente, Sainz había manifestado optimismo respecto a sus posibilidades en Austin, pese a las dificultades del Williams en clasificación. “Sabemos que nuestro coche tiene una sensibilidad muy alta a este viento y sobre todo sabemos que nuestro coche en clasificación no es el mejor. Siempre solemos ir mucho más rápido en carrera que en clasificación. Con ese neumático blando siempre nos cuesta, así que sí que espero ir más fuerte mañana”, declaró el piloto madrileño tras la jornada del sábado, según ElDesmarque. Su objetivo era claro: escalar posiciones y terminar en los puntos, una meta que se desvaneció tras el choque.

El impacto del incidente se extendió más allá de los dos pilotos. Para Williams, la retirada de Sainz supuso un duro golpe en un momento en el que el español atravesaba su mejor racha de la temporada, con un tercer puesto en Bakú y un valioso podio en la carrera sprint de Austin. Mercedes, por su parte, vio cómo uno de sus pilotos quedó retrasado, cuando parecía traer buen ritmo. De hecho, George Russell terminó sexto y sumó puntos.

El vencedor fue Max Verstappen (Red Bull), seguido de Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari) en el podio. El argentino Franco Colapinto finalizó en el escalón 17, tras superar a Pierre Gasly, su compañero de equipo en Alpine, sobre el final. El bonaerense desoyó la orden de su equipo para evitar ser superado por Gabriel Bortoletto, quien dio cuenta del francés en el epílogo.

