Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán en una nueva edición del clásico de La Plata: hora, TV y formaciones

Gimnasia y Estudiantes volverán a enfrentarse en el clásico de La Plata (Fotobaires)

Estudiantes y Gimnasia se volverán a enfrentar en el Clásico de La Plata por la fecha 13 del Torneo Clausura. El encuentro se llevará adelante en el estadio Uno-Jorge Luis Hirschi, desde las 15, con arbitraje de Facundo Tello y televisación en vivo de TNT Sports.

El Pincha será local ante el Lobo en uno de los duelos sobresalientes de la jornada del fútbol argentino. El presente es favorable al conjunto que dirige Eduardo Domínguez, ya que se encuentra en la tercera posición de la Zona A del Clausura, con 18 puntos, y en plena pelea por ingresar a una copa internacional en 2026.

Por su parte, la visita afronta una crisis deportiva que le puso fin al ciclo de Alejandro Orfila como entrenador en la previa al derbi de la Ciudad de Las Diagonales tras la derrota en el Bosque frente a Talleres de Córdoba. En su lugar, Fernando Zaniratto se sentará el banco de los suplentes de manera interina hasta conseguir un reemplazo.

La mala racha de resultados eyectó al entrenador uruguayo de 49 años a cinco días del trascendental duelo frente a Estudiantes: el Lobo perdió cuatro de los últimos cinco encuentros (solamente le ganó a Sarmiento en Junín). Fueron caídas ante Unión de Santa Fe, Deportivo Riestra, Rosario Central y la última ante Talleres, con un tanto en tiempo de descuento que dejó al Tripero fuera de la zona de clasificación a los octavos de final del Clausura (13 puntos) y dejó al conjunto cordobés a solamente dos puntos de distancia en la Tabla Anual.

Alejandro Orfila fue despedido como DT de Gimnasia cinco días antes del clásico de La Plata frente a Estudiantes (Fotobaires)

Por su lado, Estudiantes viene de una igualdad sobre el cierre del partido en Córdoba ante Belgrano, lo que le permite seguir expectante en los puestos altos de la tabla, con chances de quedar como líder en la pareja Zona A. El León acumula además tres empates consecutivos (todos 1-1) y su última alegría fue el 1-0 frente a Defensa y Justicia el pasado 22 de septiembre, anterior a su eliminación de cuartos de final de Copa Libertadores frente a Flamengo.

En cuanto al historial del clásico de La Plata, Estudiantes y Gimnasia jugaron 189 partidos oficiales. El Pincha se impuso en 67 oportunidades y el Lobo en 51. Empataron en otras 71 ocasiones. El último enfrentamiento tuvo lugar en el estadio Juan Carmelo Zerillo por el Torneo Apertura 2025 terminó igualado 1-1.

El fixture de Gimnasia es complicado: luego de la visita a Estudiantes, tendrá que volver a jugar de visitante con el River de Marcelo Gallardo en el Monumental; más tarde recibirá a Vélez en La Plata; y cerrará con Platense en Vicente López. A esta altura de la temporada, el Tripero no tiene chances de clasificarse a las copas internacionales.

Por su lado, Estudiantes tendrá por delante el encuentro ante Boca Juniors en La Plata, una visita a Tigre y cerrará como local frente a Argentinos Juniors.

Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain y Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Augusto Max, Juan Yangali, Jeremías Merlo; Lucas Castro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Hernán Mastrángelo

Hora: 15

TV: TNT Sports

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA