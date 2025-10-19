Deportes

Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán en una nueva edición del clásico de La Plata: hora, TV y formaciones

El Pincha y el Lobo se volverán ver las caras en el estadio Jorge Luis Hirschi por la fecha interzonal del Torneo Clausura. Desde las 15, por TNT Sports

Guardar
Gimnasia y Estudiantes volverán a
Gimnasia y Estudiantes volverán a enfrentarse en el clásico de La Plata (Fotobaires)

Estudiantes y Gimnasia se volverán a enfrentar en el Clásico de La Plata por la fecha 13 del Torneo Clausura. El encuentro se llevará adelante en el estadio Uno-Jorge Luis Hirschi, desde las 15, con arbitraje de Facundo Tello y televisación en vivo de TNT Sports.

El Pincha será local ante el Lobo en uno de los duelos sobresalientes de la jornada del fútbol argentino. El presente es favorable al conjunto que dirige Eduardo Domínguez, ya que se encuentra en la tercera posición de la Zona A del Clausura, con 18 puntos, y en plena pelea por ingresar a una copa internacional en 2026.

Por su parte, la visita afronta una crisis deportiva que le puso fin al ciclo de Alejandro Orfila como entrenador en la previa al derbi de la Ciudad de Las Diagonales tras la derrota en el Bosque frente a Talleres de Córdoba. En su lugar, Fernando Zaniratto se sentará el banco de los suplentes de manera interina hasta conseguir un reemplazo.

La mala racha de resultados eyectó al entrenador uruguayo de 49 años a cinco días del trascendental duelo frente a Estudiantes: el Lobo perdió cuatro de los últimos cinco encuentros (solamente le ganó a Sarmiento en Junín). Fueron caídas ante Unión de Santa Fe, Deportivo Riestra, Rosario Central y la última ante Talleres, con un tanto en tiempo de descuento que dejó al Tripero fuera de la zona de clasificación a los octavos de final del Clausura (13 puntos) y dejó al conjunto cordobés a solamente dos puntos de distancia en la Tabla Anual.

Alejandro Orfila fue despedido como
Alejandro Orfila fue despedido como DT de Gimnasia cinco días antes del clásico de La Plata frente a Estudiantes (Fotobaires)

Por su lado, Estudiantes viene de una igualdad sobre el cierre del partido en Córdoba ante Belgrano, lo que le permite seguir expectante en los puestos altos de la tabla, con chances de quedar como líder en la pareja Zona A. El León acumula además tres empates consecutivos (todos 1-1) y su última alegría fue el 1-0 frente a Defensa y Justicia el pasado 22 de septiembre, anterior a su eliminación de cuartos de final de Copa Libertadores frente a Flamengo.

En cuanto al historial del clásico de La Plata, Estudiantes y Gimnasia jugaron 189 partidos oficiales. El Pincha se impuso en 67 oportunidades y el Lobo en 51. Empataron en otras 71 ocasiones. El último enfrentamiento tuvo lugar en el estadio Juan Carmelo Zerillo por el Torneo Apertura 2025 terminó igualado 1-1.

El fixture de Gimnasia es complicado: luego de la visita a Estudiantes, tendrá que volver a jugar de visitante con el River de Marcelo Gallardo en el Monumental; más tarde recibirá a Vélez en La Plata; y cerrará con Platense en Vicente López. A esta altura de la temporada, el Tripero no tiene chances de clasificarse a las copas internacionales.

Por su lado, Estudiantes tendrá por delante el encuentro ante Boca Juniors en La Plata, una visita a Tigre y cerrará como local frente a Argentinos Juniors.

Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain y Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Augusto Max, Juan Yangali, Jeremías Merlo; Lucas Castro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Hernán Mastrángelo

Hora: 15

TV: TNT Sports

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

Temas Relacionados

EstudiantesGimnasiaClásico de La PlataTorneo Clausura

Últimas Noticias

Continúa la fecha 13 del Torneo Clausura: la agenda de los partidos del domingo

En primer turno, a las 15, Vélez visitará a Sarmiento de Junín. A continuación, a las 18, Independiente buscará su primera victoria ante San Martín de San Juan y Rosario Central recibirá a Platense

Continúa la fecha 13 del

La espectacular doble atajada de Dibu Martínez que fue clave en el triunfo de Aston Villa: de su gesto al público a la reacción del DT rival

Los Villanos vencieron 2-1 al Tottenham en Londres gracias al arquero argentino y un tanto de Emiliano Buendía. Cuti Romero no jugó por una molestia

La espectacular doble atajada de

El especial mensaje de Franco Colapinto por el Día de la Madre antes del GP de EEUU de F1: “Ojalá pueda hacerte un lindo regalito”

El piloto argentino le dedicó unas tiernas palabras a todas las madres y en especial a la suya en la previa al inicio de un nuevo reto en Austin

El especial mensaje de Franco

La desafiante frase del DT de Marruecos antes de enfrentar a Argentina en la final del Mundial Sub 20

Mohamed Ouahbi palpitó la definición del trofeo en Santiago de Chile contra un rival que viene invicto y no recibe goles hace cuatro partidos. El capitán marroquí, Houssam Essadak, lo acompañó en la conferencia de prensa, a la que también asistieron Diego Placente y Julio Soler

La desafiante frase del DT

Nico Paz brilló en el histórico triunfo del Como a Juventus: los números que lo convirtieron en uno de los jugadores más influyentes en Europa

El volante argentino anotó un gol y dio una asistencia en el 2-0 de su equipo, que venció por primera vez en 73 años a la Vecchia Signora

Nico Paz brilló en el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Suspendieron un partido de fútbol

Suspendieron un partido de fútbol infantil por insultos antisemitas: “Hay que matar judíos”

Por qué las personas que dejan de fumar recaen y cuáles son los beneficios de dejar el hábito a cualquier edad

Día Mundial del Gin Tonic: nuevas versiones del cóctel creativo que nos hace sentir bartenders en casa

Empleo público: cuáles son las provincias que más empleados tienen y cuáles pagan los sueldos más altos

Por cuarto año consecutivo, cayeron las ventas de las pymes por el Día de la Madre

INFOBAE AMÉRICA
La subasta de 10 cuadros

La subasta de 10 cuadros icónicos, con obras de Magritte, Miró y Dalí, promete robarse la atención mundial

EEUU abatió a tres “narcoterroristas” del ELN en un ataque a una embarcación con drogas

Israel realizó nuevos ataques en Gaza tras acusar a los terroristas de Hamas de haber violado el alto el fuego

Misterio maya: por qué construyeron grandes ciudades y luego las abandonaron, según un estudio de la Universidad de California

Ucrania atacó una planta de gas a 1.200 kilómetros de Moscú y obligó a suspender el suministro desde Kazajistán

TELESHOW
La romántica dedicatoria de Paulo

La romántica dedicatoria de Paulo Dybala a Oriana Sabatini en su primer día especial como futura mamá

El conmovedor video de Cris Morena con motivo del Día de la Madre: “Generar vida es el amor más grande”

Zaira Nara habló de su parecido físico con Gabriela Sari en medio de rumores de romance con su exnovio Facundo Pieres

Día de la Madre: entre recuerdos y amor, los mensajes más emotivos con fotos, palabras y videos

Jimena Barón mostró una foto suya de hace 28 años y sorprendió por su parecido con su hijo Momo