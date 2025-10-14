Deportes

Gimnasia despidió a su entrenador a cinco días de jugar el clásico de La Plata contra Estudiantes por el Torneo Clausura

La directiva del Lobo echó a Alejandro Orfila. El equipo pelea por la permanencia y visitará al Pincha este domingo

Guardar
Orfila, afuera de Gimnasia tras
Orfila, afuera de Gimnasia tras la derrota ante Talleres de Córdoba (Fotobaires)

Gimnasia La Plata anunció la salida de Alejandro Orfila como entrenador del plantel profesional después de la última derrota agónica ante Talleres de Córdoba en condición de local. El Lobo, que este domingo visitará a Estudiantes en el clásico platense, atraviesa una delicada situación institucional y deportiva, ya que el equipo pelea por la permanencia a cuatro fechas del final de la temporada 2025.

A través de un comunicado oficial publicado este lunes por la noche, el club platense notificó: “El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informa que Alejandro Orfila dejó de ser el entrenador del plantel profesional. Desde mañana, Fernando Zaniratto asumirá la conducción técnica del equipo. Agradecemos a Alejandro y su cuerpo técnico por el trabajo y compromiso. Les deseamos éxitos en sus próximos proyectos”.

La mala racha de resultados eyectó al entrenador uruguayo de 49 años: el Lobo perdió cuatro de los últimos cinco encuentros (solamente le ganó a Sarmiento en Junín). Fueron caídas ante Unión de Santa Fe, Deportivo Riestra, Rosario Central y la última ante Talleres, con un tanto en tiempo de descuento que dejó al Tripero fuera de la zona de clasificación a los octavos de final del Clausura y dejó al conjunto cordobés a solamente dos puntos de distancia en la Tabla Anual.

Hoy estarían descendiendo San Martín de San Juan y Aldosivi de Mar del Plata, último y anteúltimo -respectivamente- en la tabla de promedios y la Anual. En esta última clasificación, de abajo hacia arriba, figuran San Martín (23), Aldosivi (24), Godoy Cruz y Talleres (27), Banfield (28) y Gimnasia (29). Más arriba están Newell’s y Sarmiento (30), Atlético Tucumán y Unión (31). Vale mencionar que a la Primera Nacional descenderán un equipo por promedios y otro por tabla acumulada.

Quien tomó las riendas desde este martes es Fernando Zaniratto, que a esta hora se perfila para afrontar el derby platense de este domingo 19 de octubre en cancha de Estudiantes. La cita en el estadio José Luis Hirschi (Uno) será a partir de las 15. Gimnasia saldrá a jugar con los resultados puestos de casi todos sus rivales por la lucha de la permanencia: Aldosivi visitará el viernes a Racing, Godoy Cruz hará lo propio con Lanús, Banfield viajará a Mendoza para medirse con Independiente Rivadavia el sábado y Talleres recibirá a River el mismo día.

El fixture del conjunto del Bosque es complicado: luego de la visita a Estudiantes, tendrá que volver a jugar de visitante con el River de Marcelo Gallardo en el Monumental; más tarde recibirá a Vélez en La Plata; y cerrará con Platense en Vicente López. A esta altura de la temporada, el Tripero no tiene chances de clasificarse a las copas internacionales.

Los equipos de Primera División que cambiaron de entrenador en lo que va del Clausura son Aldosivi (se fue Mariano Charlier y asumió Guillermo Farré), Godoy Cruz (Walter Ribonetto reemplazó a Esteban Solari), Independiente (asumió Gustavo Quinteros tras el alejamiento de Julio Vaccari y el interinato de Carlos Matheu junto a Eduardo Tuzzio) y Sarmiento de Junín (Facundo Sava sustituyó a Javier Sanguinetti). Vale remarcar que Claudio Úbeda quedó al frente de Boca Juniors tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Temas Relacionados

Gimnasia La PlataEstudiantes de La PlataAlejandro OrfilaLiga Profesional

