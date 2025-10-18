Deportes

Nick Kyrgios apuntó nuevamente contra Jannik Sinner por el caso de dopaje: “No lo soporto”

El tenista australiano se refirió con dureza a la hora de hablar de su relación con el número 2 del mundo

Guardar
Kyrgios apuntó nuevamente contra Sinner
Kyrgios apuntó nuevamente contra Sinner

El tenista australiano Nick Kyrgios volvió a manifestar su rechazo hacia Jannik Sinner y expresó serias objeciones respecto al tratamiento que recibió el italiano tras su caso de dopaje. Las últimas declaraciones surgieron durante el podcast The Unscripted Show, donde Kyrgios expuso abiertamente su opinión sobre Sinner y la resolución del escándalo que involucró al número uno del mundo tras dos resultados positivos en controles antidopaje.

Durante su participación, el oceánico, actual número 661 del ranking ATP, explicó: “Hay muchos jugadores del vestuario actual que me quieren… y luego hay personas a las que no soporto. Obviamente, un ejemplo sería la relación que tengo con Jannik Sinner, la cual es bastante sombría. Es normal después de todo el escándalo que tuvo con el tema del dopaje, con los dos positivos que dio y todas las cosas que pasaron a continuación. Supongo que es normal, pero sí, hay un par de personas por ahí con las que no me puedo llevar bien, en absoluto”, señaló. Su intervención evidenció la distancia que mantiene con el italiano desde la aparición pública del caso.

Kyrgios fue más allá al poner en duda la equidad en la aplicación de sanciones por parte de las autoridades del tenis. “La verdad es que me dolió ver cómo se resolvió todo, estaba siguiendo el caso y no podía creerme que alguien que haya dado positivo en dos ocasiones saliera luego tan fácilmente de todos los problemas. Lo veía desde mi casa y pensaba: ‘¡Tal vez yo también debería haberlo hecho!’”, afirmó, sugiriendo una percepción de trato desigual según el protagonista implicado.

El tenista australiano recalcó el peso de Sinner en el circuito y el alcance de su figura, pero advirtió sobre la influencia de su nacionalidad y de los cargos directivos: “Es un jugador que ha tocado el número uno del mundo, no hay ninguna duda de que estamos ante un tenista increíble, alguien que va a llevar este deporte a lo más alto durante los próximos diez o quince años junto a Carlos Alcaraz. Eso no quita para que, obviamente, le estén protegiendo hasta cierto punto dentro del circuito. Tanto el CEO como todas las personas importantes de ATP actuales son italianos, así que para mí esta historia no es más que un montón de mierda”, declaró durante la grabación del podcast.

Al reflexionar sobre el impacto de la resolución del caso, Kyrgios insistió en su postura: “Piénsalo por un momento, ¿qué pasaría si yo hubiera hecho algo así?”. Con esta frase, el tenista evidenció una preocupación recurrente en su discurso, centrada en la percepción de desigualdad en el trato hacia los jugadores dentro del circuito.

Esta disputa entre Kyrgios y Sinner no es nueva y viene escalando desde hace tiempo. En febrero, las críticas del mundo del tenis contra Sinner por el episodio de dopaje cobraron notoriedad, con comentarios muy directos tanto de Kyrgios como de otras figuras como Stan Wawrinka. “Entonces, la WADA (World Anti Doping Agency) salió y dijo que sería una sanción de uno o dos años. Obviamente, el equipo de Sinner hizo todo lo posible para seguir adelante y aceptar una sanción de tres meses, sin perder títulos ni premios en metálico. ¿Culpable o no? Un día triste para el tenis. La justicia en el tenis no existe”, comentó el australiano en su cuenta en la red social X.

Por su parte, Sinner también respondió a las continuas acusaciones y cuestionamientos. En abril, durante una rueda de prensa, fue consultado por las declaraciones de Kyrgios y otros colegas, y eligió no profundizar en el cruce: “No quiero responder a Kyrgios ni a otros, no hice nada malo”, afirmó el italiano. El conflicto sumó un episodio más en julio, cuando Kyrgios realizó un posteo en redes sociales tras las consagraciones de Sinner y Swiatek en Wimbledon, lo que volvió a sacudir el mundo del tenis. Retwitteó un posteo del presentador Myles David, en el cual hacía se hincapié a las sustancias encontradas a los dos tenistas en los controles que fueron positivos: “¡Felicidades a Clostebol y Trimetazidina!”.

Temas Relacionados

Jannik SinnerTenisNick Kyrgios

Últimas Noticias

Franco Colapinto largará 17° en la Sprint del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino de la escudería Alpine, a bordo de su A525, comenzará desde la parte baja de la grilla. Luego será la clasificación de la carrera principal

Franco Colapinto largará 17° en

River Plate buscará cortar su mala racha en su choque ante el Talleres de Carlos Tevez: hora, TV y formaciones

El Millonario, que arrastra cuatro derrotas en fila en el Torneo Clausura, intentará pisar con fuerza ante la T. Desde las 20.30, por TNT Sports

River Plate buscará cortar su

Sale a la luz el apodo de Franco Mastantuono dentro del vestuario del Real Madrid

Un video compartido en los canales oficiales del club reveló el sobrenombre que le asignaron sus nuevos compañeros en la Casa Blanca

Sale a la luz el

Continúa la fecha 13: así están las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual con la clasificación a las copas y el descenso

Con varios partidos, sigue la decimotercera jornada del certamen de Primera División y se empiezan a definir cosas importantes

Continúa la fecha 13: así

La terminante frase de un directivo del Inter de Milán ante los rumores del posible fichaje de Neymar

El director deportivo neroazzurro descartó de plano la chance de sumar al brasileño

La terminante frase de un
ÚLTIMAS NOTICIAS
El acusado de tapar el

El acusado de tapar el pozo donde enterraron a las víctimas del triple femicidio narco volvió a declarar y detalló cómo era la fosa

Si se excluye el crédito del FMI, las reservas netas del BCRA volvieron al nivel al que las recibió el gobierno de Milei

En Santiago del Estero, Milei volvió a apuntar contra kirchnerismo: “Mientras la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Cuántos salarios se necesitan para comprar un auto 0 km

Lázaro Báez regresará a la cárcel de Ezeiza: la Justicia Federal rechazó el habeas corpus de la defensa

INFOBAE AMÉRICA
Gioconda Belli, la voz poética

Gioconda Belli, la voz poética de Nicaragua, conquista el Premio Internacional Carlos Fuentes

Cómo es Spook-a-Rama, la atracción más antigua de Coney Island que aún mantiene vivo el espíritu del miedo

Así es el monasterio de Sümela, el templo que asoma desde el costado de un acantilado

Literatura para todos o para unos pocos: los premios Planeta y Nobel reavivaron la controversia en el mundo editorial

La escena de Forrest Gump que pasó desapercibida y marcó el destino de uno de sus protagonistas

TELESHOW
El video de Úrsula Corberó

El video de Úrsula Corberó en Buenos Aires: charla relajada y look informal para pasear por la ciudad

Murió a los 54 años Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Guns N’ Roses volvió a hacer historia en el país con una noche épica: hits, guiños a Argentina y el recuerdo de Ozzy Osbourne

Andrea Ghidone: “La mujer en el tango ganó su espacio a base de talento”

Carolina Barcia: “La ropa de la calle Avellaneda y la del shopping es la misma”