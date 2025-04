Sinner: "No quiero responder a Kyrgios ni a otros. No hice nada malo"

Melbourne, 10 ene (EFE).- El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, rechazó responder a los comentarios sobre su positivo en un control antidopaje, en Indian Wells, del que fue declarado inocente al ser considerado "involuntario", especialmente del australiano Nick Kyrgios.

A pocos días del inicio del primer Grand Slam del curso, Kyrgios dijo que nunca dejaría que de forma accidental una sustancia dopante se introdujera en su sistema, como ocurrió con el transalino.

Sinner no quiso entrar en el asunto.

“No quiero responder a lo que Nick dijo o a lo que otros jugadores dicen. Creo que lo más importante es tener a mi gente alrededor para contrastar a esta otra gente porque ellos saben exactamente lo que pasó”, sentenció un serio Sinner en la sala de prensa principal de Melbourne Park.

"No hice nada malo y por eso puedo jugar. No me afecta el ruido de fuera", añadió Sinner.

Sinner, que desveló que su principal tarea durante esta pretemporada fue mejorar la moción de saque y variar más su juego, se estrenará en su lucha por defender la corona de 2024 frente al chileno Nicolás Jarry. EFE