Las críticas del mundo del tenis a Jannik Sinner por su dopaje: de los fulminantes comentarios de Kyrgios a la categórica frase de Wawrinka

Nick Kyrgios y Stan Wawrinka fueron durísimos con el caso Sinner

La Agencia Mundial Antidopaje emitió un comunicado en el que confirmó la sanción contra Jannik Sinner por un doping positivo en marzo de 2024: la sustancia prohibida era el clostebol. La suspensión de Sinner comenzó el 9 de febrero de 2025 y se extenderá hasta el 4 de mayo. El mundo del tenis se vio conmocionado por esta noticia y algunos tenistas expresaron su disgusto en las redes sociales.

El primero que encendió la mecha en su cuenta de X fue Nicholas Kyrgios, quien publicó: “Entonces, la WADA (World Anti Doping Agency) salió y dijo que sería una sanción de uno o dos años. Obviamente, el equipo de Sinner hizo todo lo posible para seguir adelante y aceptar una sanción de tres meses, sin perder títulos ni premios en metálico. ¿Culpable o no? Un día triste para el tenis. La justicia en el tenis no existe”. El australiano aseguró que muchos otros jugadores sienten lo mismo que él en este momento y que la próxima semana recurrirán a algunos espacios para dialogar sobre el tema.

Eso no fue todo, porque luego Kyrgios se dedicó a repostear algunos comentarios que le llegaron a su cuenta. “Mal día para el tenis”, fue lo que expresó ante un recado que mencionaba las suspensiones de Dan Evans, Simona Halep, Nicholas Jarry y Beatrice Hadad Maia con la frase: “Las reglas son reglas, a menos que seas un títere robótico del establishment”.

Y también reposteó el irónico mensaje de un fanático en las redes: “¡Vaya, qué clase magistral de responsabilidad! Un “castigo” calculado en el momento justo que deja intactos todos los logros pasados y no interfiere con ningún Grand Slam futuro. Sin duda, unas vacaciones bien merecidas para alguien que ha hecho tanto por la transparencia y la ética del tenis. ¡Ovación de pie!”.

El experimentado Stanislas Wawrinka también fue contundente y conciso con una frase en X: “Ya no creo en un deporte limpio”. El suizo de 39 años se alineó a Kyrgios y entendió que la AMA le otorgó facilidades a Sinner para manejarse en el último año de competencia, retener los títulos y además recibir una sanción mucho menor a la que se había especulado. La frase de Stan Wawrinka tuvo miles de likes y cientos de comentarios y retuits en cuestión de minutos.

En paralelo, la PTPA (Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis) publicó un contundente comunicado para referirse a la situación: “No importa a quién apoyes, ahora hay varias cosas claras. El ‘sistema’ no es un sistema. Es un club. La supuesta discreción caso por caso es, de hecho, simplemente una cobertura para acuerdos personalizados, trato injusto y sentencias inconsistentes. No se trata sólo de los diferentes resultados para diferentes jugadores. Es la falta de transparencia. La falta de proceso. La falta de coherencia. La falta de credibilidad en la sopa de letras de las agencias encargadas de regular nuestros deportes y atletas. La falta de compromiso de la ATP, la WTA, los Grand Slams, la ITIA y la AMA para reformar y crear un sistema justo y transparente en el futuro. Este prejuicio es inaceptable para todos los atletas y muestra una profunda falta de respeto hacia cada deporte y sus aficionados. Es hora de cambiar. Y lo cambiaremos”. Vale mencionar que Novak Djokovic es uno de los integrantes del Comité Ejecutivo de este ente.

Más allá de que ambos organismos eligieron creer la versión que presentó Sinner, el tema generó dudas en el ambiente del tenis y se creó una gran presión sobre el caso. “Es dudoso que nadie supiera que se trata de sustancias prohibidas. Se puede creer que Sinner no lo sabía, porque nunca habrá visto el spray y, sobre todo, el envase. Sin embargo, tanto el preparador físico como el fisioterapeuta no podían haber pasado por alto el aviso de dopaje”, había planteado el periodista Sebastian Kayser en el periódico alemán Bild tras analizar el spray de la controversia.

En medio de todo el revuelo, el jugador despidió al preparador físico –y encargado de extremar los cuidados con los posibles dopajes– Umberto Ferrara y el fisioterapeuta Giacomo Naldi, los dos colaboradores de su equipo involucrados directamente en el tema.

EL COMUNICADO DE LA AMA SOBRE EL CASO SINNER:

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirma que ha llegado a un acuerdo de resolución del caso del tenista italiano Jannik Sinner, por el que el jugador acepta un periodo de tres meses de suspensión por una infracción de las normas antidopaje que le llevó a dar positivo por clostebol, una sustancia prohibida, en marzo de 2024.

En septiembre, la AMA interpuso un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el caso del Sr. Sinner, al que un Tribunal Independiente había declarado libre de culpa o negligencia.

A pesar de esta apelación, las circunstancias que rodeaban este caso específico hicieron que, con el fin de garantizar un resultado justo y adecuado, la AMA estuviera dispuesta a llegar a un acuerdo de conciliación, de conformidad con el artículo 10.8.2 del Código Mundial Antidopaje.

La AMA acepta la explicación del atleta sobre la causa de la infracción, tal y como se expone en la decisión de primera instancia. La AMA acepta que el Sr. Sinner no tenía intención de hacer trampas, y que su exposición al clostebol no le proporcionó ningún beneficio para mejorar su rendimiento y tuvo lugar sin su conocimiento como resultado de la negligencia de los miembros de su entorno. Sin embargo, según el Código y en virtud de los precedentes del TAD, un atleta es responsable de la negligencia de su entorno. Teniendo en cuenta la singularidad de los hechos de este caso, se considera que una suspensión de tres meses es el resultado apropiado. Como se ha indicado anteriormente, la AMA no solicitó la descalificación de ningún resultado, salvo la impuesta previamente por el tribunal de primera instancia. La Federación Internacional de Tenis y la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis, ambas codemandadas en el recurso de la AMA ante el TAD, ninguna de las cuales recurrió la decisión de primera instancia, aceptaron el acuerdo de resolución del caso.

Según los términos del acuerdo, el Sr. Sinner cumplirá su periodo de suspensión desde el 9 de febrero de 2025 hasta las 23:59 horas del 4 de mayo de 2025 (que incluye un crédito de cuatro días cumplidos previamente por el deportista mientras estaba bajo suspensión provisional). De conformidad con el artículo 10.14.2 del Código, el Sr. Sinner podrá reincorporarse a la actividad oficial de entrenamiento a partir del 13 de abril de 2025.

A la luz del acuerdo de resolución del caso, la AMA ha retirado formalmente su recurso ante el TAD.