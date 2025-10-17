Tomás Etcheverry va por las semifinales del ATP 250 de Estocolmo ante Holger Rune: hora y TV

Tomás Etcheverry busca recuperar su mejor nivel

El tenis argentino en su rama masculina afrontará la recta final de la semana con dos representantes. Tomás Etcheverry clasificó este jueves a los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo y continuará su aventura en suelo nórdico frente al danés Holger Rune. En tanto, a más de once mil kilómetros de distancia, Román Burruchaga disputará dicha instancia del Challenger 75 de Curitiba. El porteño, único tenista nacional en pie en Brasil, luchará por una de las cuatro plazas en juego ante el peruano Gonzalo Bueno.

El jueves, Tommy venció al serbio Miomir Kecmanovic, ex pupilo de David Nalbandian, con parciales de 6-4, 4-6, 6-3 y accedió a la ronda de los últimos ocho jugadores en la capital sueca. El platense de 26 años inició la vigente temporada con una novedad dentro de su equipo: la inclusión de Horacio De La Peña en condición de entrenador. Si bien el actual 63º alcanzó las semifinales del ATP 500 de Hamburgo, cosechó más caídas que victorias, además de tempranas derrotas en las principales fechas del calendario que causaron un lógico descenso en escalafón mundial. Finalmente, en julio, se desvinculó de El Pulga y recibió una ayuda momentánea de la Asociación Argentina de Tenis y el capitán del equipo de Copa Davis, Javier Frana.

Luego de unirse a TennisMax, academia que conducen Kevin Konfederak y Walter Grinóvero, el oriundo de La Plata encontró una mejor versión que logró exprimir en la serie frente a Países Bajos y en el circuito. Esta semana, se estrenó con éxito frente al estonio Mark Lajal, en una épica batalla que se extendió por tres horas, y el jueves derrotó al mencionado Kecmanovic.

Etcheverry tendrá un desafío interesante el viernes: se medirá por cuarta ocasión a Holger Rune en busca de acceder a las semifinales de un torneo ATP por segunda vez en 2025. El danés, actual número once del ranking ATP, es la máxima figura del certamen. Según reveló la organización, el duelo se desarrollará en el segundo turno del Court Central del Kungliga Tennisshallen, no antes de las 9:30 de nuestro país y se podrá seguir a través de Disney+.

El primer encuentro entre el platense y el europeo sucedió en 2020, en el M15 de Caslano. Tommy, 290 en aquel momento, impuso jerarquía y cedió solo tres games ante un joven Rune de 17 años, quien previo a la pandemia realizó su presentación profesional. Una temporada después, el danés igualó el Head to Head tras derrotarlo en tres parciales durante las semifinales del Challenger 80 de Biella. En tanto, el enfrentamiento más reciente, que data de 2023, cayó en manos del ex Top 10: fue con parciales de 6-1, 3-6 y 7-6(6) en los cuartos de final del ATP 500 de Basilea.

Mientras tanto, a más de once mil kilómetros de distancia, en Sudamérica, Román Burruchaga estiró su destacado presente. El porteño, quien durante la vigente temporada conquistó su primer título Challenger en Piracicaba y semanas atrás alzó el de Buenos Aires, también alcanzó la segunda ronda del Masters 1000 de Roma luego de atravesar la qualy y se estrenó en los cuartos de final del circuito mayor en el ATP 250 de Gstaad.

Esta semana, en Curitiba, el actual 131 del ranking buscará acercarse a un objetivo ante del cierre del año: el Top 100. Luego de vencer a la promesa brasileña de 16 años, Luis Guto Miguel, en la primera ronda, y eliminar a su compatriota Facundo Díaz Acosta, Román se medirá al peruano Gonzalo Bueno con la mira en su quinta semifinal de la temporada. El partido está programado en el tercer turno del Court Central del Graciosa Club y comenzará a continuación del que protagonizarán los brasileños Dutra da Silva y Schiessl no antes de las 12:00.

El historial, que marca dos enfrentamientos previos entre sí, volverá a inclinarse este viernes. El primero, en 2022, fue en el Challenger de Lima y se lo adueñó el local Bueno. El segundo, por su parte, sucedió al siguiente año en el Challenger 75 de Santa Fe y también fue para el anfitrión: esta vez, Burruchaga.