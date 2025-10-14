Deportes

Francisco Comesaña y Tomás Etcheverry arrancaron con el pie derecho en Bruselas y Estocolmo

Los argentinos superaron sus debuts en el inicio de los torneos de canchas rápidas bajo techo y se clasificaron para los octavos de final. Sebastián Báez perdió en la primera ronda del certamen belga

Guardar
Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña
Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña debutaron con triunfos en el inicio de la temporada europea de canchas rápidas bajo techo

En su regreso a la competencia tras estar ausente tres semanas por un desgarro en el oblicuo izquierdo sufrido durante la gira asiática, el argentino Tomás Etcheverry (63° del ranking) se reencontró con el triunfo en el inicio de la gira europea de canchas bajo techo. El platense debutó con una victoria en tres sets en la primera ronda del ATP 250 de Estocolmo al derrotar al tenista estonio Mark Lajal (149°), proveniente de la clasificación por 7-6(5), 6-7(5) y 6-3.

Después de retirarse en su partido de cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou, China ante el francés Corentin Moutet (41°), el Retu había regresado a la Argentina para iniciar su proceso de recuperación activa. El jugador realizó parte de su rehabilitación en las instalaciones de La Plata Rugby Club, para luego partir rumbo al Viejo Continente e iniciar la temporada indoor.

En su regreso al circuito, Etcheverry tuvo un duro compromiso. Del otro lado de la red estuvo el joven estonio de 22 años Mark Lajal, especialista en canchas rápidas y campeón esta temporada del Challenger de Bloomfield Hills.

En el inicio del encuentro, Lajal se adelantó rápidamente en el marcador por 3-0. A pesar de la desventaja, el argentino no se desesperó, recuperó el break perdido y el desenlace del primer parcial se definió en el tiebreak a favor del platense por 7-6(5).

En el debut del ATP
En el debut del ATP 250 de Estocolmo, Tomás Etcheverry superó al tenista estonio Mark Lajal en tres sets

En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron su servicio a la perfección hasta el noveno game, donde por segunda vez en el partido Etcheverry cedió su saque. En el juego siguiente, el estonio no pudo confirmar la ruptura y nuevamente el set se resolvió en el tiebreak. En esta ocasión, Lajal no falló e igualó el marcador 7-6(5).

La tercera manga no comenzó favorablemente para el albiceleste: se enredó en sus errores y quedó 0-3 abajo. Al igual que en el inicio del encuentro, el tenista de La Plata no entró en pánico por la desventaja; fue paciente y aprovechó las oportunidades que le ofreció su rival. El Retu ganó seis juegos consecutivos para avanzar a los octavos de final por 6-3, tras casi tres horas de competencia.

En la siguiente instancia Etcheverry se medirá con el serbio Miomir Kecmanovic (27°), verdugo del francés Alexandre Muller (43°) por 6-4 y 6-1. El historial está repartido en un partido por lado.

No obstante, este miércoles será el debut de Camilo Ugo Carabelli (50°) ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic (69°). El match está programado para el primer turno de la cancha número 1, no antes de las 08:00 (hora argentina).

ATP Bruselas

Francisco Comesaña debutó con triunfo
Francisco Comesaña debutó con triunfo en el ATP 250 de Bruselas, mientras que Sebastián Báez perdió en la primera ronda del certamen belga

Francisco Comesaña (68°) avanzó para los octavos de final del ATP 250 de Bruselas al derrotar al local David Goffin (105°) con un marcador de 7-6(5) y 6-4. En búsqueda de un lugar en los cuartos de final se medirá con el vencedor del duelo de belgas Zizou Bergs (39°) o Raphael Collignon (90°).

Sebastián Báez (44°) quedó eliminado en la primera ronda del ATP belga y su temporada irregular suma un nuevo capítulo. A pesar de haberse consagrado campeón en el ATP 500 de Río y de haber sido finalista en Santiago y Bucarest, después de este último torneo acumuló dieciséis derrotas y apenas cinco triunfos en certámenes oficiales.

Este martes, el bonaerense se despidió en su debut ante el francés Valentin Royer (70°), quien ingresó al cuadro principal como lucky loser, por 6-2 y 6-3.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoFrancisco ComesañaTomás Etcheverrydeportes-argentina

Últimas Noticias

Amenazas de muerte, tráfico de drogas y contratos de obra pública: la investigación que sacude a los Juegos Olímpicos de Invierno

Dos ex miembros de los ultras de la Lazio son apuntados en Italia a pocos meses del evento olímpico Milano Cortina 2026

Amenazas de muerte, tráfico de

CAF y la Fundación River Plate reforzaron la red regional de equipos comprometidos con el desarrollo social

Lo hicieron a través del Congreso Internacional “Gol Iberoamérica: fútbol para el desarrollo”

CAF y la Fundación River

Jorge Brito: “Nadie en River está pensando en un cambio de técnico, pero la decisión de seguir o no la tomará Gallardo a fin de año”

El presidente del club de Núñez analizó el presente deportivo del Millonario

Jorge Brito: “Nadie en River

Lionel Messi anunció la disputa de un torneo juvenil en Inter Miami: los dos clubes argentinos que fueron invitados

La “Messi Cup” se llevará a cabo en el mes de diciembre en las instalaciones de la franquicia de Florida

Lionel Messi anunció la disputa

Un piloto de la Fórmula 1 reveló su dura infancia: burlas de sus compañeros en el colegio y la falta de un hogar que lo marcó

Esteban Ocon, piloto de la escudería Haas, recordó su juventud en Francia mientras luchaba por ser profesional del automovilismo

Un piloto de la Fórmula
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alertan que el cambio climático

Alertan que el cambio climático acelera el deterioro de los sitios naturales que son Patrimonio Mundial

El mensaje de Trump al recibir a Milei: “Estaremos allí para los argentinos, tienen un gran líder”

Murió D’Angelo, ícono del neo-soul en el siglo XXI

El inesperado pasado de los hipopótamos en Europa: vivieron junto a mamuts y rinocerontes lanudos

Video: la misteriosa parada de Pablo Laurta antes de asesinar a su ex y a su suegra con el auto del chofer desaparecido

INFOBAE AMÉRICA
El paraíso según Diane Keaton:

El paraíso según Diane Keaton: de su incredulidad con el infierno a la fascinación por el más allá

Arquitectura con conciencia: cómo los futuros arquitectos diseñan con el planeta en mente

Airbus destronó a Boeing: el A320 superó al 737 y se convirtió en el avión comercial más vendido de la historia

Murió D’Angelo, ícono del neo-soul en el siglo XXI

La expansión silenciosa de la Anomalía del Atlántico Sur: satélites en riesgo, misterios bajo África y el papel clave de la misión Swarm

TELESHOW
Jimena Barón y su pareja

Jimena Barón y su pareja Matías Palleiro contaron cuándo mostrarán la cara de su bebé a 4 meses de su nacimiento

La reacción de Mauro Icardi tras el debut de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Look malvado”

Murió Luis Pedro Toni, histórico periodista de espectáculos

Wanda Nara reveló el motivo por el que Icardi no le devuelve sus cosas de Turquía: “Quiere que volvamos a vivir allá”

Julieta Poggio le respondió a Sabrina Rojas por las críticas a su novio: “Es un comentario anticuado”