Francisco Comesaña y Tomás Etcheverry arrancaron con el pie derecho en Bruselas y Estocolmo

Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña debutaron con triunfos en el inicio de la temporada europea de canchas rápidas bajo techo

En su regreso a la competencia tras estar ausente tres semanas por un desgarro en el oblicuo izquierdo sufrido durante la gira asiática, el argentino Tomás Etcheverry (63° del ranking) se reencontró con el triunfo en el inicio de la gira europea de canchas bajo techo. El platense debutó con una victoria en tres sets en la primera ronda del ATP 250 de Estocolmo al derrotar al tenista estonio Mark Lajal (149°), proveniente de la clasificación por 7-6(5), 6-7(5) y 6-3.

Después de retirarse en su partido de cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou, China ante el francés Corentin Moutet (41°), el Retu había regresado a la Argentina para iniciar su proceso de recuperación activa. El jugador realizó parte de su rehabilitación en las instalaciones de La Plata Rugby Club, para luego partir rumbo al Viejo Continente e iniciar la temporada indoor.

En su regreso al circuito, Etcheverry tuvo un duro compromiso. Del otro lado de la red estuvo el joven estonio de 22 años Mark Lajal, especialista en canchas rápidas y campeón esta temporada del Challenger de Bloomfield Hills.

En el inicio del encuentro, Lajal se adelantó rápidamente en el marcador por 3-0. A pesar de la desventaja, el argentino no se desesperó, recuperó el break perdido y el desenlace del primer parcial se definió en el tiebreak a favor del platense por 7-6(5).

En el debut del ATP 250 de Estocolmo, Tomás Etcheverry superó al tenista estonio Mark Lajal en tres sets

En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron su servicio a la perfección hasta el noveno game, donde por segunda vez en el partido Etcheverry cedió su saque. En el juego siguiente, el estonio no pudo confirmar la ruptura y nuevamente el set se resolvió en el tiebreak. En esta ocasión, Lajal no falló e igualó el marcador 7-6(5).

La tercera manga no comenzó favorablemente para el albiceleste: se enredó en sus errores y quedó 0-3 abajo. Al igual que en el inicio del encuentro, el tenista de La Plata no entró en pánico por la desventaja; fue paciente y aprovechó las oportunidades que le ofreció su rival. El Retu ganó seis juegos consecutivos para avanzar a los octavos de final por 6-3, tras casi tres horas de competencia.

En la siguiente instancia Etcheverry se medirá con el serbio Miomir Kecmanovic (27°), verdugo del francés Alexandre Muller (43°) por 6-4 y 6-1. El historial está repartido en un partido por lado.

No obstante, este miércoles será el debut de Camilo Ugo Carabelli (50°) ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic (69°). El match está programado para el primer turno de la cancha número 1, no antes de las 08:00 (hora argentina).

ATP Bruselas

Francisco Comesaña debutó con triunfo en el ATP 250 de Bruselas, mientras que Sebastián Báez perdió en la primera ronda del certamen belga

Francisco Comesaña (68°) avanzó para los octavos de final del ATP 250 de Bruselas al derrotar al local David Goffin (105°) con un marcador de 7-6(5) y 6-4. En búsqueda de un lugar en los cuartos de final se medirá con el vencedor del duelo de belgas Zizou Bergs (39°) o Raphael Collignon (90°).

Sebastián Báez (44°) quedó eliminado en la primera ronda del ATP belga y su temporada irregular suma un nuevo capítulo. A pesar de haberse consagrado campeón en el ATP 500 de Río y de haber sido finalista en Santiago y Bucarest, después de este último torneo acumuló dieciséis derrotas y apenas cinco triunfos en certámenes oficiales.

Este martes, el bonaerense se despidió en su debut ante el francés Valentin Royer (70°), quien ingresó al cuadro principal como lucky loser, por 6-2 y 6-3.