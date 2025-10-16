Tomás Etcheverry avanzó a los cuartos de final del ATP de Estocolmo tras una sólida victoria ante Miomir Kecmanovic

Tomás Etcheverry se clasificó para los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo al derrotar al serbio Miomir Kecmanovic (Crédito: BNP Paribas Nordic Open)

Tomás Etcheverry no detuvo su marcha y clasificó a los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo que se disputa sobre canchas rápidas bajo techo, al superar en tres sets al serbio Miomir Kecmanovic con un marcador de 6-4, 4-6 y 6-3 en dos horas y 23 minutos. En la siguiente instancia, espera por el danés Holger Rune o el húngaro Marton Fucsovics.

Etcheverry (ocupa el puesto 63° del ranking) volvió a las canchas esta semana después de una inactividad de 25 días producto de un desgarro en el oblicuo izquierdo sufrido durante su partido de cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou ante el francés Corentin Moutet (41°). La lesión le impidió presentarse en Pekín y el Masters 1000 de Shangai, pero este jueves revalidó lo hecho en la primera ronda -venció al estonio Mark Lajal- ante el tenista balcánico y se metió entre los mejores ocho del certamen sueco.

En el duelo de este jueves, el platense debió ser paciente y capitalizar las escasas oportunidades que le ofreció su rival. En el inicio del encuentro, ambos jugadores intercambiaron quiebres en el quinto y sexto game. El Retu se colocó 5-4 arriba, y la presión pasó al lado de Kecmanovic, quien en el tercer punto de break subió a la red, pero el argentino lo superó con un passing de derecha para cerrar el set por 6-4.

Tomás Etcheverry en la siguiente instancia espera por el danés Holger Rune o el húngaro Marton Fucsovics

En el primer game de la segunda manga se disputaron 17 puntos y Etcheverry salió ileso tras salvar dos break points. En el tercer game volvió a repetirse la historia: se jugaron otros 17 tantos, pero esta vez el albiceleste no logró sostener su servicio y cedió el saque en el sexto break en contra. Esa diferencia le bastó al europeo para mantener la ventaja y llevarse el set por 6-4, para igualar el marcador.

En el set definitivo, el bonaerense tomó rápidamente el control y se adelantó 3-0. Estuvo preciso en la toma de decisiones con sus tiros, salvó un punto de quiebre en el séptimo game y, con un total de 19 aces, selló su clasificación a los cuartos de final por 6-3.

El triunfo en la capital sueca no solo marca el exitoso regreso de Etcheverry a la competencia luego de la lesión, sino que también representa su sexta aparición en cuartos de final de un torneo ATP en lo que va del año: Santiago, Hamburgo, Halle, Hangzhou y Estocolmo. El argentino, que exhibió un alto porcentaje de puntos ganados con su primer servicio y una notable capacidad de reacción en momentos de presión, ahora espera por el vencedor del cruce entre el danés Holger Rune, principal favorito del certamen, y el húngaro Marton Fucsovics.

Tomás Etcheverry es el único albiceleste que continúa en competencia en el ATP Tour esta semana al clasificarse para los cuartos de final en el ATP de Estocolmo

Cabe destacar que el tenista, nacido en La Plata hace 26 años, es el único representante nacional que continúa en competencia ATP Tour esta semana. Francisco Comesaña (68°) perdió en los octavos de final en Bruselas y Sebastián Báez (44°) en el certamen belga fue derrotado en el debut. Mientras que Camilo Ugo Carabelli (50°) en la primera ronda del torneo de Estocolmo se retiró por problemas físicos cuando disputaba el tercer set.