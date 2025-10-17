Deportes

El plantel del Real Madrid recibió sus autos de lujo para la nueva temporada: el particular modelo elegido por Mastantuono

La automotriz que provee al club entregó una exclusiva flota de vehículos para el equipo dirigido por Xabi Alonso

Los nuevos autos del plantel del Real Madrid

Como ya es una costumbre dentro de la Casa Blanca, los jugadores del Real Madrid recibieron sus nuevos automóviles de alta gama como parte del acuerdo de patrocinio que el club mantiene con una automotriz alemana. La entrega anual de vehículos se ha consolidado como un símbolo de distinción para la plantilla, que este año suma la particularidad de tener dentro de sus debutantes al argentino Franco Mastantuono.

De acuerdo al detalle publicado por Marca, el valor de mercado de la flota que la automotriz asignó a la primera plantilla y al entrenador principal es de 4.172.450 euros. Son veinticinco vehículos, todos con algún grado de electrificación, que en conjunto suman 16.439 caballos de fuerza. Entre los diferentes modelos y versiones ofrecidos, destaca la prevalencia de opciones puramente eléctricas y algunas híbridas enchufables.

Kylian Mbappé, una de las principales figuras del equipo, optó por el sedán premium i7 xDrive60, una limusina cuya potencia alcanza los 544 CV y cuyo valor de mercado se estima en 139.800 euros. Este modelo fue el preferido por varios referentes del plantel, incluidas figuras como el entrenador Xabi Alonso y los futbolistas Vinicius Junior, Eder Militao y Dani Carvajal.

Franco Mastantuono escogió el modelo
Franco Mastantuono escogió el modelo i4 M60, valuado en 80.550 euros (realmadrid.com)

Por otra parte, Franco Mastantuono tuvo una elección que lo distinguió del resto de sus compañeros. El argentino, surgido de River Plate y recientemente reincorporado al equipo tras una lesión muscular que lo marginó de la selección nacional en la gira amistosa por Estados Unidos, eligió el modelo i4 M60, que con 80.550 euros es el único por debajo de los 100.000 euros en el listado de vehículos entregados. Con 601 caballos de fuerza, este automóvil ofrece un enfoque deportivo y eficiente.

El evento de entrega se celebró en la ciudad deportiva de Valdebebas. Los jugadores posaron junto a los flamantes vehículos, cada uno con una matrícula personalizada con su nombre. Posteriormente, autografiaron las patentes, lo que dotó a la presentación de un carácter aún más institucional.

El resto de la plantilla mostró una tendencia clara hacia los modelos más costosos y potentes, en particular el híbrido enchufable XM, que encabeza el catálogo con 748 CV y 196.800 euros. Esta unidad fue la selección de jugadores como Thibaut Courtois, Fede Valverde, Jude Bellingham y Rodrygo, mientras que otras variantes como el sedán M5 y el SUV iX60 cubrieron las preferencias individuales de miembros como Andriy Lunin, Eduardo Camavinga y Trent Alexander Arnold.

En lo que respecta a lo deportivo, Real Madrid buscará este domingo mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones de La Liga cuando visite al Getafe. El Merengue lidera el certamen con 21 unidades, dos más que su escolta Barcelona. Luego, el miércoles 22, los de la Casa Blanca recibirán a Juventus por la Champions League.

Los autos del Real Madrid:

Real Madrid le regaló un
Real Madrid le regaló un vehículo a cada integrante del plantel (realmadrid.com)
  • Dean Huijsen - XM (748 CV - 196.800 euros)
  • Dani Carvajal - i7 M70 (659 CV - 187.400 euros)
  • Raúl Asencio - i7 M70 (659 CV - 187.400 euros)
  • Fede Valverde - XM (748 CV - 196.800 euros)
  • Tibau Courtois - XM (748 CV - 196.800 euros)
  • Vini Jr. - i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 euros)
  • Ferland Mendy - XM (748 CV - 196.800 euros)
  • Eder Militão - i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 euros
  • Rodrygo Goes - XM (748 CV - 196.800 euros)
  • Andrii Lunin - M5 berlina (727 CV - 164.550 euros)
  • Dani Ceballos - XM (748 CV - 196.800 euros)
  • David Alaba - i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 euros)
  • Eduardo Camavinga - iX60 (408 CV - 105.900 euros)
  • Antonio Rüdiger - i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 euros)
  • Aurelien Tchouameni - XM (748 CV - 196.800 euros)
  • Fran García - XM (748 CV - 196.800 euros)
  • Brahim Díaz - XM (748 CV - 196.800 euros)
  • Jude Bellingham - XM (748 CV - 196.800 euros)
  • Arda Güler - i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 euros)
  • Kylian Mbappé - i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 euros)
  • Endrick - i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 euros)
  • Gonzalo - i5 M60 Berlina (601 CV - 114.550 euros)
  • Franco Mastantuono - i4 M60 (601 CV - 80.550 euros)
  • Trent Alexander Arnold - Ix60 (408 CV - 105.900 euros)
  • Álvaro Carreras - i7 xDrive60 (544 CV - 139.800 euros)
  • Xabi Alonso - i7 xDrive60 (544 CV - 139.800 euros)

