“Potrero, viveza, argentino”: la jugada de Valentín Barco por la que fue destacado por la Liga de Francia

El juvenil de Boca Juniors está sobresaliendo en el certamen galo con la camiseta del Estrasburgo

El enorme elogio de la Ligue 1 a Valentín Barco

Valentín Barco está mostrando un nivel superlativo con el Racing de Estrasburgo, al punto de que la propia cuenta oficial en español de la Ligue 1 destacó al futbolista surgido en Boca Juniors. El usuario de X (antes Twitter) resaltó una jugada del futbolista argentino durante el reciente encuentro contra el Olympique de Marsella. En ese partido, correspondiente a la sexta jornada, el equipo del argentino cayó 2-1 como local, pero la actuación de lateral no pasó inadvertida.

La jugada en cuestión que la cuenta oficial de la Ligue 1 resaltó en las redes sociales empieza con una sobresaliente acción defensiva del lateral de 21 años. Tras una barrida precisa en la que se lanza con los pies hacia adelante, el ex jugador de Boca le arrebató el balón al panameño Amir Murillo y, al proteger la posesión, consiguió una falta a su favor luego de cubrir la pelota y dejarse caer ante el mínimo contacto de su rival.

Una vez que el árbitro principal del encuentro, Jérémie Pignard, compró el movimiento del lateral albiceleste, Barco se quedó tirado en el suelo con la pelota entre sus brazos mientras el futbolista del Olympique de Marsella recriminaba la decisión del réferi. La cuenta oficial del torneo en X subrayó la acción con la frase: “Potrero, viveza y argentino”.

Cabe resaltar que el duelo ante el Marsella no solo contó con la presencia de Valentín Barco entre los titulares del Estrasburgo. Joaquín Panichelli, jugador surgido en las inferiores de River Plate, ingresó a los 62 minutos para reforzar el ataque local, dirigido por el inglés Liam Rosenior. Por parte del elenco visitante, la representación argentina también fue significativa, con Gerónimo Rulli, Facundo Medina y Leonardo Balerdi desde el inicio, con este último portando la cinta de capitán.

Valentín Barco es titular indiscutido
Valentín Barco es titular indiscutido en el Racing de Estrasburgo

El arribo de Barco al Racing de Estrasburgo se produjo a comienzos de 2025, luego de un breve paso por el Sevilla. Tras la cesión en el elenco español y un primer préstamo en la institución francesa por parte del Brighton and Hove Albion, el club francés formalizó su vínculo por cuatro temporadas en julio de este año, al activar la cláusula de compra obligatoria luego de seis meses de rendimiento destacado. Desde entonces, el argentino se ha consolidado como una de las figuras emergentes del equipo.

Desde su debut con los Blanquiazules el 9 de febrero, en una victoria 2-0 frente al Montpellier por la jornada 21 de la temporada anterior, Barco ha disputado 23 partidos, en los que ha registrado dos asistencias y no ha convertido goles. No obstante, su adaptación a Francia fue prácticamente inmediata, al punto de que fue titular en 21 encuentros y solamente ingresó desde el banco de suplentes en los restantes dos.

Esto contrasta completamente con el rodaje que había tenido en sus equipos antecesores. Tras convertirse en una de las figuras del Boca Juniors de Miguel Almirón, que llegó a la final de la Copa Libertadores en 2023, Brighton desembolsó 10 millones de dólares por su fichaje. Pese a esto, en Inglaterra disputó un total de siete encuentros. Por su parte, durante los meses que estuvo en el Sevilla, solamente jugó nueve partidos.

Valentín Barco es uno de
Valentín Barco es uno de los juveniles que suele integrar la lista de convocados de la selección argentina de Lionel Scaloni (Photo by Javier TORRES / AFP)

Una de las cosas a destacar del Racing de Estrasburgo, que comparte propietarios con el consorcio que maneja, entre otros clubes, al Chelsea de la Premier League, es que es uno de los grandes animadores de la Ligue 1 desde la pasada temporada. El condimento especial es que, gran parte de los jugadores del plantel del equipo, no pasan los 22 años de edad.

En la campaña pasada, el Estrasburgo finalizó en la séptima posición de la Ligue 1, lo que le permitió acceder a la fase clasificatoria de la Conference League. En esa instancia, el equipo superó al Brondby de Dinamarca con un marcador global de 3-2. El debut en la fase de grupos de la competencia europea está programado para el jueves 2 de octubre, cuando el conjunto francés visitará Eslovaquia para enfrentar al Slovan Bratislava.

En el ámbito doméstico, el Estrasburgo ocupa actualmente el quinto puesto de la Ligue 1, con 12 puntos, a solo tres unidades del líder, el París Saint Germain. Tras la derrota ante el Marsella, el próximo compromiso del equipo de Barco y Panichelli será frente al Angers, el domingo siguiente, en el marco de la séptima jornada del campeonato.

