Dejó River en busca de chances, lo vendieron por USD 20 millones y se convirtió en el máximo goleador de la Liga de Francia

El argentino Joaquín Panichelli anotó dos goles en el triunfo del Racing de Estrasburgo ante el Angers e iguala con Ansu Fati en la cima de la tabla de artilleros

El Racing de Estrasburgo atraviesa un momento destacado en la Ligue 1 gracias al protagonismo de Joaquín Panichelli, delantero argentino que se ha convertido en el máximo goleador del campeonato tras anotar un doblete en la victoria 5-0 sobre el Angers. Con este resultado, el club alsaciano alcanzó los 15 puntos y pelea la cima del torneo junto a equipos como el Paris Saint-Germain, el Olympique de Marsella y el Olympique de Lyon. El atacante, exjugador de River, Alavés y Mirandés, suma cinco goles en sus primeras nueve presentaciones con el Estrasburgo, lo que le ha permitido liderar la tabla de artilleros (junto a Ansu Fati) y consolidarse como la referencia ofensiva del equipo.

La influencia de Panichelli se potencia con la sociedad que ha formado con Valentín Barco. El ex Boca Juniors asistió en el primer tanto del encuentro ante Angers, ha mostrado una polifuncionalidad notable, desempeñándose como lateral izquierdo, mediocampista ofensivo y volante central. Su rendimiento le valió ser elegido el mejor jugador de septiembre en el club. Ambos futbolistas se han convertido en piezas clave dentro del esquema del entrenador Liam Rosenior, aportando goles, asistencias y versatilidad táctica.

El contexto del Estrasburgo añade aún más mérito a estos logros: es el plantel más joven de Europa, con una media de edad de apenas 20,8 años. A pesar de esta juventud, el equipo se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la Ligue 1 y además compite en la UEFA Conference League.

La llegada de Panichelli y Barco al fútbol francés marcó un punto de inflexión en sus carreras. El atacante arribó al Estrasburgo tras una destacada campaña en el Mirandés de la segunda división española, lo que motivó al club a desembolsar 20 millones de dólares por su pase y firmar un contrato hasta 2030. Barco, por su parte, llegó inicialmente a préstamo a principios de año y, tras ganarse rápidamente un lugar en el equipo, el Estrasburgo ejecutó la opción de compra por USD 10 millones, asegurando su vínculo hasta mediados de 2029.

En su primera temporada, Panichelli, de 22 años, ha disputado nueve partidos entre la Ligue 1 y la Conference League, anotando cinco goles y recibiendo solo una tarjeta amarilla. Barco, de 21 años, acumula 25 partidos, tres asistencias y un destacado desempeño en varias posiciones del campo.

El festejo del cordobés, furor
El festejo del cordobés, furor en la Ligue 1 junto con Valentín Barco (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

La historia de Panichelli

El delantero cordobés había llegado a River con 19 años, tras formarse en Racing de Córdoba, se consolidó como goleador en la Reserva y fue considerado una de las grandes promesas del club. Sin embargo, la llegada de Martín Demichelis al banco millonario a comienzos de 2023, tras la salida de Marcelo Gallardo, alteró sus perspectivas. Tras dialogar con el nuevo entrenador y constatar que no tendría oportunidades inmediatas en la Primera División, Panichelli optó por buscar continuidad en Europa.

La adaptación de Panichelli al fútbol español no estuvo exenta de dificultades. Durante su breve paso por el Alavés, disputó 12 partidos en la máxima categoría, aunque no logró marcar goles. Su progresión se vio interrumpida por una grave lesión: la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que lo obligó a una extensa recuperación y a perderse buena parte de la temporada. Una vez recuperado, el delantero fue cedido al CD Mirandés, equipo de la Segunda División, en busca de mayor continuidad y protagonismo.

La cesión al Mirandés resultó determinante para su carrera. En la temporada 2023-2024, el atacante disputó 44 partidos oficiales, anotó 21 goles y brindó 8 asistencias, cifras que lo convirtieron en el máximo artillero del equipo. Esos números hicieron que el Estrasburgo posara sus ojos en él y la apuesta ya empieza a dar sus frutos.

River Plate, por su parte, conservó el 20% de su ficha, lo que le permitió recibir 3.2 millones de euros (USD 3.750.000) por la operación que lo llevó al fútbol francés.

