Revelaron el comentario de Hamilton que motivó un cambio en el guion de la película de la F1: la reacción de Brad Pitt 

El piloto de Ferrari propuso modificar el personaje de la estrella de Hollywood antes de la filmación. Por qué sirvió para fuera más creíble

Brad Pitt, Lewis Hamilton y
Brad Pitt, Lewis Hamilton y el otro protagonista del film, Damson Idris, en el preestreno (REUTERS/Kylie Cooper)

La transformación del personaje principal en la próxima película de Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt surgió a raíz de un comentario inesperado de Lewis Hamilton durante una cena privada, según relató Toto Wolff. El jefe de Mercedes detalló que la observación del inglés sobre la edad de Pitt llevó a una revisión sustancial del guion, dotando al filme de mayor realismo y credibilidad.

La reunión, celebrada en la residencia de Wolff en Oxford, reunió a figuras clave del proyecto: el director Joseph Kosinski, el productor Jerry Bruckheimer, Pitt, Hamilton y Susie Wolff. Durante la velada, Hamilton, siete veces campeón mundial de F1 y con 40 años, expresó abiertamente que Pitt, de 61 años, resultaba “demasiado mayor” para encarnar a un piloto en activo de la máxima categoría del automovilismo. Esta afirmación, según Wolff, no dejó indiferente a Pitt, quien no se mostró impresionado por la crítica.

En la concepción original, el personaje de Pitt estaba diseñado para ser el centro de la trama, compitiendo por el campeonato mundial. Sin embargo, la intervención de Hamilton obligó a los guionistas a replantear el papel. Wolff explicó que, tras la sugerencia de Hamilton, el guion se modificó para que Pitt interpretara a Sonny Hayes, un piloto retirado que regresa a la competición con el objetivo de revitalizar al equipo APXGP, que atraviesa dificultades.

“El concepto inicial era que él fuera piloto y luchara por un campeonato mundial. Y entonces Lewis dijo: ‘Eso no va a funcionar, eres demasiado mayor para un piloto de Fórmula 1’, y Brad no se impresionó”, relató Wolff. Añadió que Pitt consideraba estar en condiciones óptimas para desempeñar el papel de piloto, pero reconoció que la adaptación del guion resultó “fantástica” y dotó al personaje de mayor verosimilitud. “Su papel era creíble”, subrayó el jefe de Mercedes.

Toto Wolff reveló la recomendación
Toto Wolff reveló la recomendación que dio Lewis Hamilton para F1 The Movie (REUTERS/Gintare Karpaviciut)

La película, según Wolff, fue bien recibida en el entorno de la F1. El estreno, realizado en Mónaco en coincidencia con el Gran Premio, contó con la presencia de pilotos y directores de equipo, quienes valoraron positivamente la producción. “Lo analizamos, todos los pilotos de F1 y los directores de equipo, en el estreno en Mónaco, cerca del Gran Premio, y nos gustó. No hubo nada que no nos gustara”, afirmó Wolff. Además, destacó el impacto económico del filme: “Es un buen entretenimiento y los ingresos que ha generado la película son fenomenales”.

La implicación de Hamilton no se limitó a la crítica sobre el reparto. El piloto británico colaboró activamente con los directores y guionistas, aportando información detallada sobre la experiencia real dentro de un monoplaza, tanto en pista como en los boxes. El director Kosinski relató una anécdota que ilustra la intensidad de la experiencia: “Lewis le dio a Brad el susto de su vida en una vuelta. Brad estaba arañando las ventanas, rogando por salir”.

La película fue un éxito y lleva recaudada más de 628 millones de dólares a nivel mundial. Se estrenó en cines en junio de 2025 y rompió récords, convirtiéndose en la película más taquillera en la carrera de Brad Pitt.

Este fin de semana la F1 correrá en la tierra de Brad Pitt ya que se disputará el Gran Premio de los Estados Unidos de F1 en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, donde Lewis Hamilton buscará conseguir un buen resultado con Ferrari. El inglés marcha sexto en el campeonato y la Scuderia es tercera en el Mundial de Constructores.

