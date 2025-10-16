Argentina vs Marruecos, en la final del Mundial Sub 20: día, hora y cómo ver en vivo

Argentina vs Marruecos en la final del Mundial Sub 20

La selección argentina se enfrentará a su par de Marruecos el próximo domingo 19 de octubre a las 20 (hora argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. El combinado dirigido por Diego Placente está solo a un partido de alcanzar su séptimo título en la categoría, en una definición que enfrenta a la máxima ganadora histórica con un rival que aspira a coronarse por primera vez. El duelo se podrá sguir por los canales DSports y Telefé.

El recorrido de la Albiceleste hasta la final de la Copa del Mundo fue impecable. El equipo ganó los seis partidos disputados hasta ahora en el torneo: el primer duelo terminó con una victoria 3-1 sobre Cuba. Luego, goleó a Australia (4-1) y cerró la fase de grupos con un triunfo 1-0 ante Italia, logrando puntaje ideal en la zona. Ya en los octavos de final, el conjunto argentino volvió a triunfar de manera abultada (goleó 4-0 a Nigeria) para avanzar a los cuartos de final, instancia en la que superó 2-0 a México y aseguró su lugar en la final tras vencer en un ajustado duelo a Colombia por 1-0 en semifinales.

En resumen, el seleccionado nacional sumó 15 goles a favor y solo recibió dos en contra, con Alejo Sarcom como máximo goleador celeste y blanco, autor de cuatro tantos.

Por su parte, Marruecos se presenta como la revelación del torneo. El conjunto africano, que ya había sido semifinalista en la Copa del Mundo de mayores en Qatar 2022, eliminó a Francia por penales en la antesala de la final y buscará conquistar el título mundial Sub 20 por primera vez en su historia. Hasta ahora, el combinado africano sólo participó en tres ediciones del torneo: fue eliminado en la primera ronda en Túnez 1977, alcanzó los octavos de final en Malasia 1997 y obtuvo el cuarto puesto en Holanda 2005, tras caer en semifinales ante Nigeria y perder el partido por el tercer lugar frente a Brasil.

La celebración de Argentina tras avanzar a la final del Mundial Sub 20

En cuanto a los antecedentes históricos, Argentina ostenta seis títulos en la categoría Sub 20, lo que la convierte en la selección más laureada del certamen. La Albiceleste ganó seis de las siete finales que disputó: la primera consagración llegó en Japón 1979 ante la Unión Soviética, con Diego Maradona como figura. Posteriormente, el equipo dirigido por José Pekerman se coronó en Qatar 1995 y Malasia 1997, venciendo en las finales a Brasil y Uruguay, respectivamente. En 2001, Argentina celebró el título como anfitriona, con Javier Saviola como máximo goleador histórico del torneo. En 2005, bajo el liderazgo futbolístico de Lionel Messi, el equipo se impuso 2-1 a Nigeria en Holanda, y en 2007, Sergio Agüero fue clave para la conquista en Canadá. La única derrota en una final se produjo en México 1983, cuando Brasil se impuso 1-0 en el estadio Azteca.

No existen antecedentes de enfrentamientos entre Argentina y Marruecos en Mundiales Sub 20, lo que añade un componente inédito a la definición de este año. Mientras la selección sudamericana busca reafirmar su dominio histórico, el equipo africano intentará escribir una página inédita en su palmarés.

La Copa del Mundo también tendrá como protagonistas a Colombia y Francia en el partido por el tercer puesto, programado para el próximo sábado 18 en el estadio Nacional desde las 16. La expectativa por la final crece ante la posibilidad de que Argentina sume un nuevo título tras 18 años de su última consagración en la categoría.

Marruecos jugará la definición de la Copa del Mundo Sub 20 por primera vez en su historia

La final del Mundial Sub 20, Argentina vs Marruecos:

Día: domingo 19 de octubre

Hora: 20 (hora argentina)

TV: DSports y Teléfé