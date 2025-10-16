Deportes

En medio de la pelea por el título de la F1, Norris vivió un incómodo momento delante de Piastri: el obsceno gesto que realizó

El piloto británico de McLaren se ofendió ante el aliento de un fanático a su compañero de equipo y actual líder de la competencia en la antesala al GP de Estados Unidos

Guardar
El piloto británico quiso hacer una broma y fue abucheado. Además, reaccionó con un gesto obsceno luego de que el público apoyara a su compañero, Oscar Piastri

En la previa a las prácticas libres del Gran Premio de los Estados Unidos, McLaren se enfoca en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 luego haberse consagrado bicampeón en el de constructores en Singapur, a seis fechas del final de la temporada. En ese contexto, con los compañeros Oscar Piastri y Lando Norris peleando por el título en un mano a mano (tercero está Max Verstappen), los corredores se presentaron juntos en un evento con el público local, en Texas, y se dio una situación que generó incomodidad.

En medio de un encuentro con los fanáticos, los dos pilotos titulares de la escudería británica respondieron preguntas y se mostraron juntos en un escenario. Uno de los momentos se hizo viral en redes sociales y se produjo cuando Norris tomó el micrófono para hacer un comentario acerca de si había presenciado alguna vez un partido de fútbol americano, uno de los deportes más populares en los Estados Unidos. “No he ido a uno hasta ahora. He visto partidos de fútbol de verdad (en referencia al soccer, tal como se denomina en suelo norteamericano)”, dijo el nacido en Bristol, Inglaterra, hace 25 años. Este comentario generó abucheos de parte del público presente.

En medio de la reacción de los fanáticos se pudo observar a Oscar Piastri haciendo algunas muecas de desagrado mientras Lando Norris bajaba su pulgar ante los reclamos. Luego, una persona gritó en favor del australiano, lo que incomodó aún más al británico, que hizo otro gesto obsceno mostrando el dedo mayor de su mano. Al instante, pidió perdón dos veces y continuó hablando con risas nerviosas.

Este video alimentó los comentarios sobre la competencia interna que existe entre los pilotos y compañeros de equipo que van en busca del título. A la espera del GP de Estados Unidos en el Circuito de las Américas y a seis fechas para el final de la temporada de la F1, la definición en la tabla de posiciones está al rojo vivo. Piastri sigue como líder del campeonato (336 puntos), pero Norris le recortó distancia y ahora la brecha es de 22 unidades (314). Por su parte, Verstappen (Red Bull) sigue de cerca a los McLaren y tras el segundo lugar en Singapur alcanzó los 273 puntos. Esta situación agrega una dosis extra de dramatismo al cierre de la Máxima y mantiene en vilo a los fanáticos.

Lando Norris y Oscar Piastri
Lando Norris y Oscar Piastri en la pelea por saber quién será el campeón de la Fórmula 1 en 2025 (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Además, está el antecedente ocurrido en el Gran Premio de Singapur hace dos semanas, cuando se produjo un toque en la pista entre el auto de Lando Norris y el de Oscar Piastri en la primera vuelta de la carrera. El incidente, ocurrido en la curva 3 del circuito urbano de Marina Bay, alteró el desarrollo de la competencia y dejó en evidencia la complejidad de la convivencia entre los compañeros en McLaren.

La determinación de Norris por no ceder espacio lo llevó a rozar la parte trasera del Red Bull de Verstappen con su alerón delantero, que quedó dañado durante toda la carrera, y, casi de inmediato, a golpear con su rueda derecha la del coche de Piastri. Los comisarios no sancionaron el incidente, considerándolo propio de la primera vuelta, pero dentro del equipo de Woking la situación se percibió de otra manera, dada la política interna que desalienta el contacto entre compañeros.

Las reacciones de los pilotos no tardaron en aparecer. Visiblemente molesto, Piastri habló con su ingeniero por radio: “¿Así que está bien que Lando simplemente me eche a un lado?”. Durante la carrera, el australiano continuó manifestando su frustración, calificando la situación como “injusta” y poco propia de un equipo. Sin embargo, tras la bandera a cuadros, el oceánico adoptó un tono más conciliador, señalando que “las tensiones eran altas” y que prefería revisar el incidente antes de emitir un juicio definitivo. Más tarde, explicó que sus comentarios reflejaban su percepción en ese momento, alentado por el equipo, y evitó profundizar en la polémica.

Por su parte, Norris defendió su actuación y negó cualquier intención agresiva hacia su compañero. En la conferencia de prensa posterior al podio, el británico explicó que la maniobra fue producto de las circunstancias de la salida: “Creo que la largada fue buena, el lado derecho de la parrilla era el mejor. También tuve un buen lanzamiento. Me ubiqué bien para no quedar bloqueado a la salida de la curva 1 y en la entrada a la curva 2. Había un gran hueco por dentro de Oscar”. Norris reconoció que tocó levemente la parte trasera del coche de Verstappen, lo que lo desestabilizó, pero insistió en que la agresividad y la decisión eran necesarias dada la dificultad para adelantar en Singapur. “No creo haber hecho nada mal. Claro, calculé mal cuán cerca estaba de Max, pero eso es parte de las carreras. No pasó nada grave”, afirmó. Además, consideró que cualquiera en la parrilla habría actuado igual en su posición y que, de no aprovechar esa oportunidad, probablemente no habría podido avanzar más posiciones. Habrá que esperar al GP de Estados Unidos para saber si habrá una nueva disputa en pista entre los pilotos de McLaren.

El toque entre Norris y Piastri en el GP de Singapur de F1

Temas Relacionados

Lando NorrisOscar PiastriMcLarenFórmula 1Gran Premio de Estados Unidosdeportes-argentina

Últimas Noticias

“Tenemos mejor biotipo, mejor técnica”: la reflexión de un legislador colombiano sobre la caída ante Argentina en el Mundial Sub 20

El diputado David Ruiz Gómez, del Departamento de Antioquia, se expresó en las redes sociales y los memes se hicieron presentes en las respuestas

“Tenemos mejor biotipo, mejor técnica”:

El primer equipo que parará Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors y la decisión del club con el cuerpo técnico

Tras el fallecimiento de Miguel Russo, el Sifón se hizo cargo del equipo de cara al duelo del sábado ante Belgrano de Córdoba en La Bombonera

El primer equipo que parará

El ranking de los futbolistas mejores pagados del 2025: qué lugar ocupa Messi en la lista

Forbes realizó un estudio que reveló quiénes son los jugadores que más dinero recaudan dentro y fuera de las canchas

El ranking de los futbolistas

FIFA anunció que ya se vendieron un millón de entradas para el Mundial: qué lugar ocupa Argentina entre los países que más compraron

Los fanáticos albicelestes se posicionaron entre los que más localidades adquirieron de cara a la Copa del Mundo 2026

FIFA anunció que ya se

Murió Kanchha Sherpa, último sobreviviente de la expedición pionera al Everest

El legendario guía nepalí falleció a los 92 años en Katmandú, dejando atrás un legado en la historia del alpinismo y una comunidad que lo recuerda por su energía y compromiso con la montaña

Murió Kanchha Sherpa, último sobreviviente
ÚLTIMAS NOTICIAS
La inflación mayorista se aceleró

La inflación mayorista se aceleró al 3,7% en septiembre y los productos importados aumentaron 9%

Una terapia génica experimental salva la vida de decenas de niños con una enfermedad letal

A un año de la muerte de Liam Payne en Palermo: el juicio que viene y la vida en prisión del principal acusado

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Chaco y quiénes son los candidatos

Mauricio Macri pidió que el Gobierno llame al diálogo después de las elecciones y Santiago Caputo lo respaldó

INFOBAE AMÉRICA
El FMI advirtió que la

El FMI advirtió que la deuda pública global alcanzará el 100% del PIB en 2029, su máximo desde 1948

El primer ministro francés Sébastien Lecornu superó dos mociones de censura y ganó aire para negociar el presupuesto

Tensión en Ecuador: las bases indígenas desafían la tregua del gobierno y prolongan las protestas y bloqueos

Elogio de Drew Struzan, el genio detrás de los afiches de “E.T.”, “Star Wars” e “Indiana Jones”

Escándalo político en Chile: renunció el ministro de Energía tras la polémica por las tarifas

TELESHOW
La reacción de Daniela Christiansson

La reacción de Daniela Christiansson ante el desempeño de Maxi López en Masterchef Celebrity: “Muy orgullosa”

La tristeza de la exnovia de Liam Payne, Kate Cassidy, en el primer aniversario de su muerte: “Un año sin ti”

Soledad Larghi contó la violenta situación que vivió con un acosador: “Te voy a ir a buscar”

Florencia Peña abrió las puertas de su refugio en Salta: “Mis días norteños, patria y familia”

Excarcelaron a la madre de Ayelén Paleo a un mes y medio de su detención: los detalles