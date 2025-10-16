En medio de la pelea por el título de la F1, Norris vivió un incómodo momento delante de Piastri: el obsceno gesto que realizó

El piloto británico quiso hacer una broma y fue abucheado. Además, reaccionó con un gesto obsceno luego de que el público apoyara a su compañero, Oscar Piastri

En la previa a las prácticas libres del Gran Premio de los Estados Unidos, McLaren se enfoca en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 luego haberse consagrado bicampeón en el de constructores en Singapur, a seis fechas del final de la temporada. En ese contexto, con los compañeros Oscar Piastri y Lando Norris peleando por el título en un mano a mano (tercero está Max Verstappen), los corredores se presentaron juntos en un evento con el público local, en Texas, y se dio una situación que generó incomodidad.

En medio de un encuentro con los fanáticos, los dos pilotos titulares de la escudería británica respondieron preguntas y se mostraron juntos en un escenario. Uno de los momentos se hizo viral en redes sociales y se produjo cuando Norris tomó el micrófono para hacer un comentario acerca de si había presenciado alguna vez un partido de fútbol americano, uno de los deportes más populares en los Estados Unidos. “No he ido a uno hasta ahora. He visto partidos de fútbol de verdad (en referencia al soccer, tal como se denomina en suelo norteamericano)”, dijo el nacido en Bristol, Inglaterra, hace 25 años. Este comentario generó abucheos de parte del público presente.

En medio de la reacción de los fanáticos se pudo observar a Oscar Piastri haciendo algunas muecas de desagrado mientras Lando Norris bajaba su pulgar ante los reclamos. Luego, una persona gritó en favor del australiano, lo que incomodó aún más al británico, que hizo otro gesto obsceno mostrando el dedo mayor de su mano. Al instante, pidió perdón dos veces y continuó hablando con risas nerviosas.

Este video alimentó los comentarios sobre la competencia interna que existe entre los pilotos y compañeros de equipo que van en busca del título. A la espera del GP de Estados Unidos en el Circuito de las Américas y a seis fechas para el final de la temporada de la F1, la definición en la tabla de posiciones está al rojo vivo. Piastri sigue como líder del campeonato (336 puntos), pero Norris le recortó distancia y ahora la brecha es de 22 unidades (314). Por su parte, Verstappen (Red Bull) sigue de cerca a los McLaren y tras el segundo lugar en Singapur alcanzó los 273 puntos. Esta situación agrega una dosis extra de dramatismo al cierre de la Máxima y mantiene en vilo a los fanáticos.

Lando Norris y Oscar Piastri en la pelea por saber quién será el campeón de la Fórmula 1 en 2025 (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Además, está el antecedente ocurrido en el Gran Premio de Singapur hace dos semanas, cuando se produjo un toque en la pista entre el auto de Lando Norris y el de Oscar Piastri en la primera vuelta de la carrera. El incidente, ocurrido en la curva 3 del circuito urbano de Marina Bay, alteró el desarrollo de la competencia y dejó en evidencia la complejidad de la convivencia entre los compañeros en McLaren.

La determinación de Norris por no ceder espacio lo llevó a rozar la parte trasera del Red Bull de Verstappen con su alerón delantero, que quedó dañado durante toda la carrera, y, casi de inmediato, a golpear con su rueda derecha la del coche de Piastri. Los comisarios no sancionaron el incidente, considerándolo propio de la primera vuelta, pero dentro del equipo de Woking la situación se percibió de otra manera, dada la política interna que desalienta el contacto entre compañeros.

Las reacciones de los pilotos no tardaron en aparecer. Visiblemente molesto, Piastri habló con su ingeniero por radio: “¿Así que está bien que Lando simplemente me eche a un lado?”. Durante la carrera, el australiano continuó manifestando su frustración, calificando la situación como “injusta” y poco propia de un equipo. Sin embargo, tras la bandera a cuadros, el oceánico adoptó un tono más conciliador, señalando que “las tensiones eran altas” y que prefería revisar el incidente antes de emitir un juicio definitivo. Más tarde, explicó que sus comentarios reflejaban su percepción en ese momento, alentado por el equipo, y evitó profundizar en la polémica.

Por su parte, Norris defendió su actuación y negó cualquier intención agresiva hacia su compañero. En la conferencia de prensa posterior al podio, el británico explicó que la maniobra fue producto de las circunstancias de la salida: “Creo que la largada fue buena, el lado derecho de la parrilla era el mejor. También tuve un buen lanzamiento. Me ubiqué bien para no quedar bloqueado a la salida de la curva 1 y en la entrada a la curva 2. Había un gran hueco por dentro de Oscar”. Norris reconoció que tocó levemente la parte trasera del coche de Verstappen, lo que lo desestabilizó, pero insistió en que la agresividad y la decisión eran necesarias dada la dificultad para adelantar en Singapur. “No creo haber hecho nada mal. Claro, calculé mal cuán cerca estaba de Max, pero eso es parte de las carreras. No pasó nada grave”, afirmó. Además, consideró que cualquiera en la parrilla habría actuado igual en su posición y que, de no aprovechar esa oportunidad, probablemente no habría podido avanzar más posiciones. Habrá que esperar al GP de Estados Unidos para saber si habrá una nueva disputa en pista entre los pilotos de McLaren.

El toque entre Norris y Piastri en el GP de Singapur de F1