De buscar club con un video casero en plena pandemia a figura del Sub 20: las espectaculares atajadas de Santino Barbi ante Colombia

El arquero de Argentino detuvo un cabezazo de Joel Canchimbo

Argentina venció 1-0 a Colombia y se clasificó a la final del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile. Una de las figuras del equipo de Diego Placente fue el arquero Santino Barbi, cuyas intervenciones salvaron la valla albiceleste en claras chances que tuvo el elenco cafetero.

El guardameta de Talleres de Córdoba volvió a mostrar su seguridad en un torneo en el que solo le convirtieron dos goles. Este martes, en el choque ante Colombia en el inicio del encuentro detuvo un cabezazo de Joel Canchimbo.

En el complemento, el golero argentino siguió luciéndose y se exigió para desviar el tiro de Jhon Renteria. Más tarde, le ahogó el grito a Juan Arizala que lo buscó con un cabezazo.

Las intervenciones de Barbi fueron en momentos claves, ya que luego llegó la apertura del marcador con el golazo de Mateo Silvetti luego de una gran jugada de Gianluca Prestrianni.

Los jugadores de Argentina evitaron el 1-0 de Colombia

“Desde que llegamos a Chile buscamos la final. Me tocó hacer intervenciones importantes, pero todos estamos en condiciones de jugar. Hoy ganamos gracias al grupo. Tenemos jugadores impresionantes que juegan en el fútbol argentino y ellos también me dan seguridad”, contó Barbi luego del encuentro. “La más difícil fue la de Rentería cuando enganchó hacia adentro”, reveló sobre su mejor atajada.

Con este triunfo, Argentina se clasificó a la final y se medirá frente a Marruecos que eliminó por penales a Francia. El choque decisivo será en Santiago el domingo a partir de las 20:00.

Ante el elenco africano la garantía en el arco argentino volverá a estar de la mano de Barbi, que tiene una historia muy especial. Su vida cambió radicalmente cuando un video casero, grabado en su pueblo natal durante la pandemia, lo catapultó al radar de Talleres de Córdoba y, más tarde, a la titularidad en la selección argentina Sub 20.

Nacido el 14 de junio de 2005 en El Tío, una localidad de 2.000 habitantes en el departamento San Justo, Córdoba, su camino revela cómo la perseverancia y la adaptación ante la adversidad pueden abrir puertas inesperadas en el fútbol profesional.

El arquero de la Selección le ahogó el festejo a Arizala

El recorrido de Barbi comenzó en 2015 en el club El Trébol, para luego pasar por Futuros Ídolos y el Proyecto Crecer, donde se consolidó como arquero. En 2019, su talento lo llevó a Atlético de Rafaela, donde permaneció dos años. Sin embargo, la irrupción de la pandemia en 2020 interrumpió su proyección: el club cerró su pensión y la familia Barbi decidió que no era conveniente que Santino viviera solo en un departamento a tan corta edad, por lo que regresó a El Tío.

De vuelta en su ciudad, el joven arquero no detuvo su preparación. Junto a un amigo, grabó sus entrenamientos en una cancha local utilizando un celular de baja calidad. Este material, que en principio solo buscaba registrar sus progresos, se transformó en la herramienta clave para su futuro. Barbi envió el video a Talleres de Córdoba, que en ese momento buscaba un arquero para su categoría. La respuesta fue inmediata: lo invitaron a una prueba, donde demostró el nivel que ya había exhibido en la liga de San Francisco.

El coordinador del área de scouting de Talleres de Córdoba, Esteban Lisi, fue uno de los primeros en advertir las condiciones del joven. En febrero de 2021, Barbi se incorporó a las divisiones inferiores del club y comenzó a destacarse tanto en los equipos juveniles como en la reserva. En octubre de 2023, firmó su primer contrato profesional, con vigencia hasta diciembre de 2027. Con una altura de 1,91 metros, alterna entrenamientos con el plantel superior y ocupa el puesto de tercer arquero, detrás de Guido Herrera y Javier Burrai. Aunque aún no debutó en Primera División, ya fue suplente en dos partidos de Copa Libertadores (ante Libertad de Paraguay y Alianza Lima) y en tres encuentros del torneo local (frente a Independiente, Atlético Tucumán y Deportivo Riestra).

El delantero desempató la contienda en Santiago de Chile

El crecimiento de Barbi en la estructura de Talleres lo llevó a ser considerado por las selecciones juveniles argentinas. Participó en torneos internacionales como el Torneo de L’Alcudia 2024, donde Argentina obtuvo el subcampeonato. En la previa al Sudamericano Sub 20, logró imponerse sobre otros arqueros de proyección, como Jeremías Martinet (River Plate) y Agustín Chávez (Unión), y tuvo una actuación determinante que contribuyó a la clasificación al Mundial.

Durante el Sudamericano, Barbi fue titular en las tres primeras fechas de la fase de grupos, enfrentando a Brasil, Colombia y Bolivia, y solo recibió un gol, precisamente ante el seleccionado colombiano. En la fase final, permaneció en el banco de suplentes, pero su desempeño en el inicio del torneo resultó fundamental para el equipo dirigido por Diego Placente.

En la Copa del Mundo, Barbi volvió a ser titular, superando a jóvenes talentos como Álvaro Busso (Vélez Sarsfield) y Alain Gómez (Valencia), en la previa al triunfo por 3-1 ante Cuba, que lo tuvo como arquero titular de la albiceleste.

Hijo mayor de Valeria y Samuel, Santino Barbi eligió el arco como su lugar en la cancha y mantuvo su vocación incluso en los momentos más difíciles. Su trayectoria, marcada por pasos en distintos equipos y etapas formativas, tiene como rasgo distintivo el video grabado en plena pandemia, que se convirtió en el puente hacia el fútbol profesional y lo posicionó como el arquero titular de la selección argentina Sub 20.