Mateo Silvetti, el “protegido” de Messi que anotó el golazo con el que Argentina llegó a la final del Mundial Sub 20

El delantero, compañero de la Pulga en el Inter Miami, marcó el tanto del triunfo ante Colombia tras ingresar en el segundo tiempo. Lleva tres gritos en la Copa del Mundo de Chile, todos como suplente

El delantero desempató la contienda en Santiago de Chile

Mateo Silvetti fue el responsable de destrabar el partido que Argentina le ganó 1-0 a Colombia y que valió el pase a la final del Mundial Sub 20 de Chile. El compañero de Lionel Messi en el Inter Miami abrió el marcador en el segundo tiempo del duelo en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos de Santiago.

Silvetti ingresó en el inicio del segundo tiempo por Ian Subiabre y se mostró muy activo en el área rival. Tuvo dos chances para convertir, pero la tercera fue la vencida. A los 71 minutos, Gianluca Prestianni hizo una gran jugada en la que corrió varios metros y asistió a Mateo, quien definió con el revés del pie.

El reciente desempeño de Silvetti en el Mundial Sub-20 consolidó su posición como una de las promesas más firmes del fútbol argentino. El torneo internacional no solo le permitió exhibir el aprendizaje adquirido en su paso por Newell’s Old Boys y su experiencia en el Inter Miami, sino que también atrajo la atención de especialistas y entrenadores, quienes valoran su talento y proyección.

La felicitación de Lionel Messi
La felicitación de Lionel Messi al Sub 20 tras su pase a la semifinal y el saludo especial a Mateo Silvetti

El recorrido de Silvetti comenzó en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys, donde ya en la élite disputó 37 partidos oficiales, marcó 6 goles y brindó 2 asistencias antes de su transferencia al fútbol estadounidense. Durante la temporada 2025 con el club rosarino, participó en 15 encuentros de liga, anotando 2 goles y sumando 1 asistencia. Esta etapa le permitió consolidar una base sólida, que luego potenció tras su llegada a la Major League Soccer.

En el Inter Miami, equipo en el que comparte plantel con Lionel Messi, la adaptación de Silvetti fue reciente y paulatina. Hasta el momento, ha jugado 3 partidos oficiales en la MLS 2025, siendo titular en uno de ellos, aunque aún no ha logrado convertir ni asistir en la liga. Las estadísticas registran 3 disparos al arco en el torneo, pero el joven delantero sigue en la búsqueda de su primer gol con el club estadounidense. La relación con Messi es muy buena, al punto de que el capitán argentino le cedió la ejecución de un penal que fue desviado, pero el gesto del capitán dejó en evidencia la confianza depositada en el joven futbolista.

El impacto de Silvetti en la selección argentina Sub 20 también fue relevante bajo la dirección de Diego Placente. En el encuentro ante México por los cuartos de final, el punta fue responsable de uno de los goles que aseguraron la victoria y el pase a la siguiente ronda.

Mateo Silvetti junto a su
Mateo Silvetti junto a su mentor en el Inter Miami, Lionel Messi

Su rendimiento en el certamen incluyó un tanto frente a Nigeria en los octavos de final y el mencionado ante el Tri, tras una destacada jugada de Villalba. Además, en un amistoso previo, había convertido ante Paraguay.

El reconocimiento de sus compañeros y referentes no tardó en llegar. Tras la clasificación a las semifinales del Mundial Sub-20, Messi felicitó al plantel con un mensaje: “Felicitaciones chicos por el pase a semis!!”. En esa misma comunicación, el astro argentino dedicó unas palabras especiales a Mateo Silvetti: “Felicitaciones Toto Silvetti por el gol”.

La ficha de Silvetti ya había sido adquirida por un grupo empresario antes de su desembarco en Florida, por una cifra que rondaría los 4 millones de dólares. En Chile, su cotización y valía siguieron creciendo. “Este grupo lo buscó, se lo merece. Venimos de muchos días de preparación; no es una competición fácil, no son rivales fáciles, pero supimos manejar cada encuentro y somos merecedores de la final”, se envalentonó ante los micrófonos.

“A lo largo del torneo lo dije: Argentina es un país muy rico en jugadores. Los que entran en el 11 y los que estamos afuera estamos en condiciones de ayudar. A disfrutar la victoria de hoy y pensar en la final”, concluyó. I

Argentina venció 1-0 a Colombia este martes en Santiago y en el mismo recinto jugará la final ante Marruecos, que eliminó por penales a Francia. El choque decisivo será el domingo desde las 20.00 y la albiceleste buscará su séptimo título en la categoría.

